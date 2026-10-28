Трамп: США "ничего не получили" за помощь Украине на сумму 350 млрд долларов при Байдене

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты якобы "ничего не получили" в обмен на помощь Украине и европейским союзникам на сумму 350 миллиардов долларов, оказанную при предыдущей администрации.

Об этом он заявил 27 октября на предвыборном митинге в Техасе, передает Цензор.НЕТ.

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О помощи Украине и Европе

По словам Трампа, его администрация восстановила вооруженные силы США, а его предшественник, 46-й президент Джо Байден, "раздал значительную их часть".

"Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную их часть. Надо было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить", — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что теперь взимает с европейских союзников плату за поставки оружия, имея в виду программу PURL.

"Думаю, они передают вооружение Украине или кому-то ещё, но они нам платят. Байден мог об этом попросить. Он отдал 350 миллиардов долларов, и мы так ничего и не получили за это, кроме того, что они считают нас дураками", — добавил Трамп.

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О Уиткоффе

Трамп также поблагодарил спецпосланника Стива Уиткоффа за мирные усилия.

"Спецпосланник Стив Уиткофф добивается огромных успехов. Спасибо, Стив", — добавил он.

Что этому предшествовало?

30 апреля Трамп утверждал, что финансовая помощь Украине во время президентства Джо Байдена является одной из причин, по которым продолжается российско-украинская война.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс гордится тем, что США прекратили финансирование Украины.

Министр войны США Пит Хегсет вновь заявил, что администрация экс-президента Джо Байдена "безответственно" предоставила Украине военную помощь на "сотни миллиардов долларов", что привело к эскалации войны. Именно поэтому Дональд Трамп настаивает на мире между двумя странами.

Цифра в $350 млрд — старый тезис Трампа, который не подтверждается независимыми оценками. Для справки: по данным Конгресса США, с 2022 года на все программы, связанные с Украиной, выделено около $175 млрд. Военная помощь составляет меньшую часть (ориентировочно $65 млрд).

Оружие для Украины от США при Байдене

Согласно данным Пентагона, предыдущая администрация предоставила Киеву оружие на сумму 33,8 млрд долларов из запасов Министерства обороны и ещё 33,2 млрд долларов наличными для закупки оружия непосредственно у американских оборонных компаний.

После последней выдачи оружия со складов Пентагона 9 января 2025 года 3,85 млрд долларов из утвержденных Конгрессом средств остаются неизрасходованными на такие поставки имеющегося оружия для Украины.

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