Палиса был бы хорошим послом в США, но не хочет. Другие кандидатуры будут обсуждаться, - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что среди кандидатов на должность посла Украины в США рассматривались Павел Палиса, Юлия Свириденко и Дмитрий Кулеба.
Об этом он заявил во время общения с СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп.
Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не поеду", — отметил он.
По словам Зеленского, консультации по вопросу назначения посла Украины в США будут продолжаться.
Что предшествовало
- Напомним, 3 августа Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
- Сама Стефанишина в социальной сети Facebook заявила, что это было ее решение уйти с должности.
- 5 августа стало известно, что НАБУ и САП сообщили Стефанишиной о подозрении в приобретении имущества другими лицами, действовавшими по доверенности подозреваемой. Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры и наличные средства, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, она не указала факт пользования автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного. 6 августа Высший антикоррупционный суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.
- 6 августа бывшему сотруднику ВАКС избрали меру пресечения — залог в размере 6 миллионов гривен — в рамках дела о незаконном обогащении. Ее также обязали воздерживаться от общения с подругой Татьяной Мазуренко и рядом подчиненных. 13 августа за Стефанишину внесли залог.
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