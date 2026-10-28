Палиса был бы хорошим послом в США, но не хочет. Другие кандидатуры будут обсуждаться, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что среди кандидатов на должность посла Украины в США рассматривались Павел Палиса, Юлия Свириденко и Дмитрий Кулеба.

Об этом он заявил во время общения с СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно?

"Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп.

Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не поеду", — отметил он.

По словам Зеленского, консультации по вопросу назначения посла Украины в США будут продолжаться.

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Что предшествовало

Напомним, 3 августа Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Сама Стефанишина в социальной сети Facebook заявила, что это было ее решение уйти с должности.

5 августа стало известно, что НАБУ и САП сообщили Стефанишиной о подозрении в приобретении имущества другими лицами, действовавшими по доверенности подозреваемой. Стефанишина не указала в декларации две однокомнатные квартиры и наличные средства, которые потратила на ремонт квартир, лечение матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры. Кроме того, она не указала факт пользования автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного. 6 августа Высший антикоррупционный суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.

6 августа бывшему сотруднику ВАКС избрали меру пресечения — залог в размере 6 миллионов гривен — в рамках дела о незаконном обогащении. Ее также обязали воздерживаться от общения с подругой Татьяной Мазуренко и рядом подчиненных. 13 августа за Стефанишину внесли залог.

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