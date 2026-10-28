Паліса був би хорошим послом у США, але не хоче. Інші кандидатури обговорюватимуть, - Зеленський
Президент Зеленський заявив, що серед кандидатів на посаду посла України у США розглядали Павла Палісу, Юлію Свириденко та Дмитра Кулебу.
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп.
Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду", - зазначив він.
За словами Зеленського, консультації з питання призначення посла України у США триватимуть.
Що передувало
- Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.
- Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.
- 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. Стефанишина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири та готівкові кошти, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не зазначила факт користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого. 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанишиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.
- 6 серпня експослу ВАКС обрав запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення. Її також зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
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+9 Tema9
показати весь коментар28.10.2026 09:44 Відповісти Посилання
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