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Паліса був би хорошим послом у США, але не хоче. Інші кандидатури обговорюватимуть, - Зеленський

Посол у США: Зеленський розповів про кандидатури

Президент Зеленський заявив, що серед кандидатів на посаду посла України у США розглядали Павла Палісу, Юлію Свириденко та Дмитра Кулебу.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

"Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп.

Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду", - зазначив він.

За словами Зеленського, консультації з питання призначення посла України у США триватимуть.

Читайте: Під час війни я маю бути тут, - Паліса спростував чутки про призначення послом в США

Що передувало

  • Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.
  • Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.
  • 5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. Стефанишина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири та готівкові кошти, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не зазначила факт користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого. 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанишиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.
  • 6 серпня експослу ВАКС обрав запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення. Її також зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу.

Також читайте: Зеленський про призначення посла України у США: Кандидатура є

Автор: 

Зеленський Володимир (27490) посол (1191) США (23034)
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Топ коментарі
+13
Мендель треба послом у США
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28.10.2026 09:33 Відповісти
+12
А шо, на київськой окружній кадри вже скінчились?
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28.10.2026 09:37 Відповісти
+9
Чалий і Палісп не хочуть працювати з брехливою квартальною гниллю, а Вова робить вигляд що проблема не в ньому.
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28.10.2026 09:44 Відповісти

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