Паліса був би хорошим послом у США, але не хоче. Інші кандидатури обговорюватимуть, - Зеленський

Президент Зеленський заявив, що серед кандидатів на посаду посла України у США розглядали Павла Палісу, Юлію Свириденко та Дмитра Кулебу.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп.

Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду", - зазначив він.

За словами Зеленського, консультації з питання призначення посла України у США триватимуть.

Читайте: Під час війни я маю бути тут, - Паліса спростував чутки про призначення послом в США

Що передувало

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади.

5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. Стефанишина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири та готівкові кошти, які витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири. Крім того, вона не зазначила факт користування автомобілем Mercedes, оформленим на підлеглого. 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Стефанишиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн.

6 серпня експослу ВАКС обрав запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення. Її також зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. 13 серпня за Стефанішину внесли заставу.

Також читайте: Зеленський про призначення посла України у США: Кандидатура є