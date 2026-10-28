Россия может предложить США "экономический брак", но он вряд ли будет долгим, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский предупредил, что после "дизельного соглашения" Россия может предложить США новые экономические договоренности по газу, удобрениям и замороженным активам, добиваясь дальнейшего ослабления санкций.
Об этом он рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Дизельное соглашение
По мнению президента, "дизельное соглашение" открывает для РФ возможности для следующих подобных шагов.
"Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции", — пояснил Зеленский.
Он напомнил, что уже были сняты санкции с российских олигархов, приближенных к Путину.
По словам президента, энергоресурсы являются частью предложения России.
"Россия понимает, что она, в отличие от других стран мира, обладает такими природными ресурсами, возможностями, запасами и таким вертикальным управлением всем этим, что может действительно предложить Америке своеобразный "экономический брак" — как бы досадно это ни звучало", — добавил он.
В то же время Зеленский считает, что вряд ли такой "брак" может быть выгоден США в долгосрочной перспективе.
"Потому что у России в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но в краткосрочной перспективе может казаться, что от этого можно извлечь выгоду", — подытожил глава государства.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ писали, что Трамп рассматривает снятие санкций с инвестиционного фонда России – "черной казны" Путина.
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