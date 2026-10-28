РФ може запропонувати США "економічний шлюб", але він навряд буде тривалим, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив, що після "дизельної угоди" Росія може запропонувати США нові економічні домовленості щодо газу, добрив і заморожених активів, домагаючись подальшого послаблення санкцій.

Про це він розповів журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Дизельна угода

На думку президента, "дизельна угода" відкриває для РФ можливості наступних подібних кроків.

"Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції", - пояснив Зеленський.

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Він нагадав, що вже були зняття санкцій з російських олігархів, наближених до Путіна.

За словами президента, енергоресурси є частиною пропозиції Росії.

"Росія розуміє, що вони, на відміну від інших країн світу, мають такі природні ресурси, можливості, запаси і таке вертикальне управління всім цим, що можуть дійсно запропонувати Америці своєрідний "економічний шлюб" - як би прикро це не звучало", - додав він.

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Водночас Зеленський вважає, що навряд такий "шлюб" може бути вигідний США в довгостроковій перспективі.

"Бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху - може здаватися, що можуть бути вигоди", - підсумував глава держави.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ писали, що Трамп розглядає зняття санкцій із інвестиційного фонду Росії – "чорної каси" Путіна.

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