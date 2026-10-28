Часов Яр превратился в руины после российских обстрелов: аэроразведчики 18-й бригады НГУ показали разрушенный город. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлены масштабы разрушений города Часов Яр в Донецкой области в результате боевых действий и российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры аэроразведки обнародовали бойцы 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины, входящей в состав 2-го корпуса НГУ "Хартия".

На видео, снятом с беспилотника, видны разрушенные многоэтажки, разгромленные жилые кварталы и здания, от которых остались лишь стены и обломки конструкций.

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Камера пролетает над городом, демонстрируя масштабы разрушений. Значительная часть застройки превратилась в сплошные руины.

До полномасштабного российского вторжения в Часовом Яре проживало около 13 тысяч украинцев. Теперь город, который российские оккупанты пришли "освобождать", фактически уничтожен.

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