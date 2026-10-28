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Новини Бої за Часів Яр
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Часів Яр перетворився на руїни після російських обстрілів: аеророзвідники 18-ї бригади НГУ показали знищене місто. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовано масштаби руйнувань міста Часів Яр Донецької області внаслідок бойових дій та російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри аеророзвідки оприлюднили воїни 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії України, яка входить до складу 2-го корпусу НГУ "Хартія".

На відео, знятому з безпілотника, видно зруйновані багатоповерхівки, понівечені житлові квартали та будівлі, від яких залишилися лише стіни й уламки конструкцій.

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Камера пролітає над містом, демонструючи масштаби руйнувань. Значна частина забудови перетворилася на суцільні руїни.

До повномасштабного російського вторгнення в Часовому Яру мешкало близько 13 тисяч українців. Тепер місто, яке російські окупанти прийшли "звільняти", фактично знищене.

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Дивіться: Росіяни 11 разів ударили по Слов’янську на Донеччині: пошкоджено школу та будинки. ФОТО

Автор: 

армія рф (22712) обстріл (37679) Донецька область (12075) НГУ Національна гвардія (1862) руйнування (375) Часів Яр (443) Бахмутський район (885) Хартія корпус НГУ (120)
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Топ коментарі
+7
ПідАри кончені...
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28.10.2026 16:21 Відповісти
+7
Эта орда так всегда делала - оставляла после себя руины, пожарища и горы трупов.
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28.10.2026 16:23 Відповісти
+7
Трампа туди привезти та показати роботу та турботу "гуманіста"
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28.10.2026 16:23 Відповісти

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