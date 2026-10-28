Часів Яр перетворився на руїни після російських обстрілів: аеророзвідники 18-ї бригади НГУ показали знищене місто. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовано масштаби руйнувань міста Часів Яр Донецької області внаслідок бойових дій та російських обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні кадри аеророзвідки оприлюднили воїни 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії України, яка входить до складу 2-го корпусу НГУ "Хартія".

На відео, знятому з безпілотника, видно зруйновані багатоповерхівки, понівечені житлові квартали та будівлі, від яких залишилися лише стіни й уламки конструкцій.

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Камера пролітає над містом, демонструючи масштаби руйнувань. Значна частина забудови перетворилася на суцільні руїни.

До повномасштабного російського вторгнення в Часовому Яру мешкало близько 13 тисяч українців. Тепер місто, яке російські окупанти прийшли "звільняти", фактично знищене.

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