Решение о Годе УПА и Шухевича еще не вступило в силу, - Львовская областная администрация

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в письме маршалку Силезского воеводства Войцеху Салуге сообщил, что постановление о провозглашении 2027 года годом командира УПА Романа Шухевича, поэта и деятеля ОУН Олега Ольжича и УПА в области до сих пор не подписано и не вступило в силу.

Об этом говорится в письме Козицкого, отвечающем на запрос Салуги, который цитирует польское агентство PAP, передает Цензор.НЕТ.

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Что написал Козицкий

"Хочу сообщить, что постановление Львовского областного совета, о котором идет речь в вашем письме, до сих пор не было подписано и не вступило в силу. Я убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Республикой Польша", — написал Козицкий.

Он также подчеркнул, что осознает деликатность вопросов исторической памяти для украинского и польского народов и важность их обсуждения в атмосфере взаимного уважения, открытости и готовности к взаимопониманию.

Козицкий напомнил о многолетнем партнерстве с Силезским воеводством и поблагодарил за поддержку, оказанную Украине, помощь жителям Львовской области и гражданам Украины, которые во время российской агрессии нашли убежище в Силезском воеводстве и по всей Польше.

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Что предшествовало

20 октября на внеочередной сессии Львовского областного совета депутаты поддержали инициативу объявить 2027 год годом главнокомандующего УПА Романа Шухевича и Олега Ольжича. Инициатором выступил депутат Святослав Шеремета.

Святослав Шеремета — депутат Львовского облсовета и директор центра "Доля", занимающегося эксгумациями, в том числе жертв Волынской трагедии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение неразумным, вредным для Украины и "самоубийственной тактикой". Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал заявление о внесении Шереметы в список нежелательных лиц.

Сам Шеремета сказал, что его удивила реакция Варшавы, ведь Львовский облсовет неоднократно объявлял юбилейные годы годами деятелей, которые боролись за свободу и независимость Украины. По его убеждению, каждое государство, нация и народ имеют право на своих героев.

Министерство иностранных дел Украины также назвало решение облсовета контрпродуктивным.

Ранее о приостановлении или расторжении партнерских отношений со Львовом заявляли представители власти польского Перемышля. Сеймик Люблинского воеводства Польши единогласно проголосовал за расторжение партнерства со Львовской областью.

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