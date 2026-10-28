Рішення щодо року УПА і Шухевича ще не набуло чинності, - Львівська обладміністрація

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у листі маршалку Сілезького воєводства Войцеху Салузі повідомив, що постанова про проголошення 2027 роком командира УПА Романа Шухевича, поета й діяча ОУН Олега Ольжича та УПА в області досі не підписана й не набула чинності.

Про це йдеться в листі Козицького, відповіді на запит Салуги, який цитує польське агентство PAP, передає Цензор.НЕТ.

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Що написав Козицький

"Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у вашому листі, до цього часу не була підписана і не набула чинності. Я переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польща", — написав Козицький.

Він також наголосив, що усвідомлює чутливість питань історичної пам'яті для українського та польського народів і важливість їх обговорення в атмосфері взаємної поваги, відкритості та готовності до порозуміння.

Козицький нагадав про багаторічне партнерство зі Сілезьким воєводством і подякував за підтримку, надану Україні, допомогу мешканцям Львівщини та громадянам України, які під час російської агресії знайшли притулок у Сілезькому воєводстві та по всій Польщі.

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Що передувало

20 жовтня на позачерговій сесії Львівської обласної ради депутати підтримали ініціативу оголосити 2027 рік роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича й Олега Ольжича. Ініціатором був депутат Святослав Шеремета.

Святослав Шеремета — депутат Львівської облради та директор центру "Доля", що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це рішення нерозумним, шкідливим для України та "самогубною тактикою". Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав заяву про внесення Шеремети до переліку небажаних осіб.

Сам Шеремета сказав, що його здивувала реакція Варшави, адже Львівська облрада неодноразово оголошувала ювілейні роки роками постатей, які боролися за волю й незалежність України. На його переконання, кожна держава, нація й народ мають право на власних героїв.

Міністерство закордонних справ України також назвало рішення облради контрпродуктивним.

Раніше про призупинення або розірвання партнерських відносин зі Львовом заявляли представники влади польського Перемишля. Сеймик Люблінського воєводства Польщі одноголосно проголосував за розірвання партнерства зі Львівською областю.

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