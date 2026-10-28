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Рішення щодо року УПА і Шухевича ще не набуло чинності, - Львівська обладміністрація

польща

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у листі маршалку Сілезького воєводства Войцеху Салузі повідомив, що постанова про проголошення 2027 роком командира УПА Романа Шухевича, поета й діяча ОУН Олега Ольжича та УПА в області досі не підписана й не набула чинності.

Про це йдеться в листі Козицького, відповіді на запит Салуги, який цитує польське агентство PAP, передає Цензор.НЕТ.

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Що написав Козицький

"Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у вашому листі, до цього часу не була підписана і не набула чинності. Я переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польща", — написав Козицький.

Він також наголосив, що усвідомлює чутливість питань історичної пам'яті для українського та польського народів і важливість їх обговорення в атмосфері взаємної поваги, відкритості та готовності до порозуміння.

Козицький нагадав про багаторічне партнерство зі Сілезьким воєводством і подякував за підтримку, надану Україні, допомогу мешканцям Львівщини та громадянам України, які під час російської агресії знайшли притулок у Сілезькому воєводстві та по всій Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люблінське воєводство розриває партнерство зі Львівщиною через рішення про рік УПА

Що передувало

  • 20 жовтня на позачерговій сесії Львівської обласної ради депутати підтримали ініціативу оголосити 2027 рік роком головнокомандувача УПА Романа Шухевича й Олега Ольжича. Ініціатором був депутат Святослав Шеремета.
  • Святослав Шеремета — депутат Львівської облради та директор центру "Доля", що займається ексгумаціями, зокрема і жертв Волинської трагедії.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це рішення нерозумним, шкідливим для України та "самогубною тактикою". Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав заяву про внесення Шеремети до переліку небажаних осіб.
  • Сам Шеремета сказав, що його здивувала реакція Варшави, адже Львівська облрада неодноразово оголошувала ювілейні роки роками постатей, які боролися за волю й незалежність України. На його переконання, кожна держава, нація й народ мають право на власних героїв.
  • Міністерство закордонних справ України також назвало рішення облради контрпродуктивним.
  • Раніше про призупинення або розірвання партнерських відносин зі Львовом заявляли представники влади польського Перемишля. Сеймик Люблінського воєводства Польщі одноголосно проголосував за розірвання партнерства зі Львівською областю.

Також читайте: Дещиця про рішення Львівської облради щодо року УПА: "А чи не варто більше уваги приділити сучасним українським героям?"

Автор: 

Львів (2576) Польща (7995) УПА (190) Шухевич (85) Козицький Максим (122) Львівська область (2762) Львівський район (380)
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Топ коментарі
+2
Млять, а ви ще перепросить за уе рішення у панів Пше3,14здецьких.
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28.10.2026 21:57 Відповісти
+2
А ось і виповзла меншовартісна віслюча почварка зі своїм бридким безкоштовним мінетом, який, на щастя, нікого ні до чого не зобов'язує.
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28.10.2026 21:57 Відповісти
+1
Що, зедебільний голова облради, чи як його, в.о. голови Холод зі слуг уродів - ще не підписав? Схоже, і не підпише...
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28.10.2026 21:57 Відповісти

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