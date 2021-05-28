РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12273 посетителя онлайн
Новости Фото За рубежом Задержание Протасевича
27 027 112
авиация (2598) Беларусь (7528) санкции (10624) авиасообщение (786) Протасевич Роман (309)

Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

По крайней мере 10 стран уже закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

К авиабойкоту присоединились все соседи, кроме России (Польша, Украина, Литва и Латвия), а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

"Белорусские туроператоры приостанавливают продажи пакетов в Черногорию, Болгарию и Албанию. На 29 и 30 мая отменены рейсы "Белавиа" по маршруту Минск-Тиват-Минск. Белорусские туристы ожидают информацию о вывозных рейсах из Черногории. "Алатан Тур" подтвердил, что продажа пакетов в Болгарию и Албанию тоже приостановлена. В Travel House ответили следующее: "Ожидаем официальной информации от туроператоров и "Белавиа", пока отменены рейсы только в Болгарию, Албанию и Черногорию. Если маршруты облета будут разработаны, то туры состоятся", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка

Издание предположило, как могут выглядеть маршруты на популярные курорты после запрета Belavia влетать в воздушное пространство ряда стран.

Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 01
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 02
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 03
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 04
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 05
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России 06

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
2022 год.
В добрый путь, "БелАвиа".
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России - Цензор.НЕТ 2011
показать весь комментарий
28.05.2021 15:53
+38
а германия с меркельшей - как проститутка - не решиться никак....
показать весь комментарий
28.05.2021 15:52
+15
Небо для белорусских авиакомпаний закрыли все соседи, кроме России - Цензор.НЕТ 7780
показать весь комментарий
28.05.2021 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
нецікаво.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:57 Ответить
террорист террористу зад бутылкой прикроет
показать весь комментарий
28.05.2021 19:34 Ответить
...нормально Таракан свою авиакомпанию обнулил. ЗачОт )))
показать весь комментарий
28.05.2021 23:11 Ответить
Интересные маршруты вокруг Украины тут строите. Очень интересные. Но вот открываем сайт Радар и....... Что же мы видим? Летит Belavia и из Анталии, и из Шарма прямиком на Минск через территорию Украины. Неужели не видели? Ну вот есть скрин от 28 мая 21 года за 23:28 Вот он Небо для білоруських авіакомпаній закрили всі сусіди, крім Росії - Цензор.НЕТ 4808https://a.radikal.ru/a10/2105/19/49b3feb7daf5.jpg[/IMG]
показать весь комментарий
28.05.2021 23:36 Ответить
Что то у меня не получилось вставить картинку. Готов этот скрин представить любому лично.
показать весь комментарий
28.05.2021 23:39 Ответить
Прошу извинить за недосмотр.Оказывается ещё не наступил час "Ч". Не дочитал, ну что же подслеповат стал..... Исправляюсь. "С 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 вводится запрет на
использования воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь."
показать весь комментарий
28.05.2021 23:53 Ответить
Да, действительно, после 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 рейс B2737 Минск-Тбилиси полетел в обход Украины. А равно как и Аэрофлотовский рейс SU1844 Москва - Кишенёв идёт через Белорусию вокруг Украины.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:25 Ответить
Фашисты всё не нажрутся твари
показать весь комментарий
29.05.2021 06:02 Ответить
мдя, усача озадачили
показать весь комментарий
29.05.2021 14:57 Ответить
Відкрив радар 24 ... і зрозумів, що новина злегка перебільшена.

Рейс Дюссельдорф - Маскау зараз у небі над вурлалаковою теріторією .

Тобто Мерлельнімці знов спонукали інших до бізнесвтрат а самі крім величезною заклопотаності нічого не згенерували .
Business as usual !
До речі рейс з Осаки (Японія) до Liese теж в тому ж просторі , хоча летів він через Казахстан - потім до Астрахані ... але південий схід України оминули аж через Белорусь !
показать весь комментарий
30.05.2021 18:08 Ответить
Недостаточно..нужна Дания и Германия...см карту балтики
показать весь комментарий
30.05.2021 22:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 