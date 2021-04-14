Распространяемая оккупантами информация об исключении из украинской делегации ТКГ легитимных представителей Донбасса - фейк, - Гармаш. ФОТОрепортаж

На "контактной группе" 14 апреля под "давлением" представителей ОБСЕ, украинская сторона, якобы, согласилась исключить из переговорного процесса "представителей общественности".

Об этом написал в Facebook представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ. К посту он приложил скриншоты с фейками пропагандистов ОРДО.







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"Видимо, имеется ввиду, что нас с Казанским и Гораном разменяли на Майю Пирогову. "Видимо", потому что я не уверен, что эта новость о нас. Потому что, во-первых, сегодня работала Трехсторонняя контактная группа, - что такое "Контактная группа" - я не знаю. Во-вторых, в ТКГ нет такого субъекта переговорного процесса как "МИД ДНР", как нет и никакой "ДНР". А в-третьих, Пирогова, может, и "представитель общественности", а мы - советники делегации, официально включенные в переговорный процесс нотой МИД Украины", - отметил журналист.

Гармаш подчеркнул, что присутствовал на всем заседании ТКГ и не слышал такой договоренности.

"Вполне допускаю "давление представителей ОБСЕ" с целью нашего исключения из переговоров, - о котором рассказала "полпред ДНР" Никанорова, но не думаю, что оно оказалось результативным. Да, действительно, сегодня мы не были в кадре на ТКГ, чтоб в такой напряженной ситуации, не провоцировать РФ на всовывание в кадр Пироговой, что привело бы к срыву ТКГ. Но это была наша инициатива, нас об этом никто не просил. Думаю, что теперь, после таких инсинуаций российских марионеток, для руководства украинской делегации будет делом чести и принципа наше присутствие в кадре на следующем заседании ТКГ. Тем более, что, поскольку мы являемся единственными легитимными представителями ОРДЛО, представляющими одного из членов ТКГ, а российские "министры" из Донецка и Луганска, в нарушение Минских соглашений, официально не представляют никого, то без нас будут нелегитимными никакие решения ТКГ. Ведь Минский Комплекс мер обязывает согласование с нами вопросов о местных выборах и об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО", - высказал мнение он.

В то же время, Гармаш "готов действительно не появляться в кадре", если Россия возьмет на себя ответственность и нотой МИД РФ официально введет в состав своей делегации "представителей республик", "то есть, легализует их участие в переговорном процессе".

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Напомним, Денис Казанский сообщил, что донецкая Мошенница Майя Пирогова, которая имеет судимость и пристрастие к алкоголю, назначена "представителем общественности ДНР" в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу.

29 марта нардеп "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин заявил, что представители украинской делегации в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе не будут принимать участие в переговорах в присутствии осужденной в Украине за терроризм и разыскиваемой гражданки Майи Пироговой.

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На заседании 13 апреля представители ОРДЛО предложили убрать из переговорного процесса в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе осужденную за терроризм в Украине "эксперта" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики возбудили уголовное дело. Спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что Казанский останется.