Новости отечественного кинематографа, Мао Зе!дун, "шампанское" с ароматом боярышника. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Каких?
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе Президента установили игровой автомат, - журналист Кравец. ФОТО
Мао Зе!дун
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия: Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать
Дополненное название
Читайте на "Цензор.НЕТ": Книга Мендель называется "Каждый из нас президент". СКРИНШОТ
Ожидали книгу именно с таким названием...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель написала книгу о политике
На жаль...
Есть к чему стремиться!
Новости отечественного кинематографа
С нежным ароматом боярышника
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ
Хуже не будет?
Читайте на "Цензор.НЕТ": У регламентного комитета ВР нет инструментов для наказания нардепа Юрченко, - "слуга народа" Фролов
Геополитическая локация
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Свидовые на кацапском значит сознательные.
ЗЕ ублюдки к свидомым не относятся.
Хомко, не гайся ! Лапті на роги і поскакав звідсіля.
Хлебни лаптеногий полегчает!
Смоктати й кадирки та аварцєв це виключно планіда мешканців теріторії Моксель , тобто <************ .
Смокчи ******** й не відволікайся на дрібниці . Бо прийде володарь з Кавказу й покарає за вольнощі . Данину Кадиркі навіть кремлівські карлики платять .
А пачиму нету ничего про Порошенко?
- Изя! Ти знаешь какой национальности был Мао Дзедун? (прикрывая рот рукой, с выпученными глазами)
- Не может быть!!!
- Я тебе говорю!!!
Опыт СССР ещё свеж.
.
члена семьи наркозависимого