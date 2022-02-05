РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9930 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине
18 141 134

Восьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО

Очередная уже восьмая партия военной помощи США прибыла в Украину.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Восьмая птичка прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн", - рассказал министр.

По словам Резникова, начиная с 22 января, американская сторона направила в Украину уже более 650 тонн оборонного вооружения.

"Продолжение следует", - добавил он.

Читайте также: Концентрация российских войск в Беларуси недостаточна для наступления на Украину, – Резников

Восьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 01
Восьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 02

Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.

Также сообщалось, что шестая партия груза помощи США прибыла в Украину 1 февраля.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.

Восьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников 03

помощь (8119) США (27941) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+83
Дякуємо !!!
показать весь комментарий
05.02.2022 19:08 Ответить
+59
Звичайно, велика подяка американцям.
Ну і ганьба нашій владі, яка три роки не дбала про армію. Навіть амуніції немає...
показать весь комментарий
05.02.2022 19:10 Ответить
+50
показать весь комментарий
05.02.2022 19:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вот и чудненько... У хутинского потешного войска - ща проблема с поставками памперсов... Какой там .ердаки горят. Они эту фазу в 14-ом прошли. Ща шептуна пускают, шо падорваный мэрин.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:50 Ответить
Потішного? Та-ти-шо? Ото америкаці з британцями дурні! В нас на кордоні, виявляється, "потєшниє вайска", а вони зброю шлють та санкції запровадять!
показать весь комментарий
05.02.2022 20:03 Ответить
Ваши потешные орки в Сирии показали как за полтора часа уйти фаршем в ад численностью в 600 человек. От которых пыня отказался. Потому амеры и бдят у нас, шобы кацапы не сильно потешничали уйти опять фаршем. Как бы то ни было, лучше предупредить, нежели убить-согрешить... А в Югославии та же картина. Дык, амеры и не вступали в открытый бой... а кацапам наступила трында, умотали из Югославии.
показать весь комментарий
05.02.2022 20:13 Ответить
Моїх орків, собаки за териконами давно доїли, але вони встигли забрати з собою занадто багато моїх товаришів, і ніхто з нас, ніколи, не буде відноситись до озброїного ворога з точки зору дурнуватої бравади та шапкозакидальства. Ми не американці, і в нас немає їх військових можливостей, а замість нас вони воювати не будуть. Та й ти воювати не будеш. Тож заткни сьорбало, кончітто.
показать весь комментарий
05.02.2022 20:22 Ответить
Вы же смотрите!они не просто так везут вам оружие!потом америкосы скажут ФАС!
показать весь комментарий
06.02.2022 15:42 Ответить
"Фас!" можна наказати лише тобі, та таким як ти, споконвічним рабам з психологією цепної собаки.
показать весь комментарий
06.02.2022 16:34 Ответить
и кто ж от имени Украины поблагодарил пилотов и сопровождающих???
хоть один член (прошу прощения) правительства зашевелился ???
показать весь комментарий
05.02.2022 19:59 Ответить
Им некогда, все члены на рояле
показать весь комментарий
05.02.2022 20:17 Ответить
Подяка
показать весь комментарий
05.02.2022 20:07 Ответить
а за Израиль правда или нет , за запрет своего вооружения Украине ?
показать весь комментарий
05.02.2022 20:09 Ответить
Израилю самим завоз нужен. Имеют постоянный фронт. А во вторых у Израиля сейчас - более 700 боеголовок с ядерной начинкой. Кроют большой радиус, в том числе и всю Европу. Напавшему мало не покажется.
показать весь комментарий
05.02.2022 20:16 Ответить
Izrael ocen mnogo voruzenija prodal i prodajiot azerbaidzanu.Vet jesli tak smotret azeri takze vojujet s armianami
показать весь комментарий
05.02.2022 21:03 Ответить
Млеко, яйка давай)
показать весь комментарий
05.02.2022 20:22 Ответить
эх, если б в 14-м так....
показать весь комментарий
05.02.2022 20:26 Ответить
Интересно, скоро артиллерию начнут присылать?
показать весь комментарий
05.02.2022 20:32 Ответить
треба ППО та побільше
показать весь комментарий
05.02.2022 20:35 Ответить
Боже, бережи Америку!
показать весь комментарий
05.02.2022 20:34 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 20:40 Ответить
God bless America!
показать весь комментарий
05.02.2022 20:51 Ответить
Дякуємо союзникам за допомогу.
показать весь комментарий
05.02.2022 21:09 Ответить
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1490028533309128709 47 мин



Дания не стала размениваться по мелочам, забила оружием сразу 10 грузовых боингов в Мрiю и отправила Зеленскому подарок. По-ходу, рсню чёт ненавидит весь мир.

показать весь комментарий
05.02.2022 21:13 Ответить
Если брать вес, "Мрия" перевозит примерно в 2 раза более тяжёлый груз. Если по объёму - примерно в полтора. Грузовые Боинги поднимают 137 тонн, а Мрия - 250, но это максимальный вес - в реальности столько не нужно.
показать весь комментарий
06.02.2022 00:15 Ответить
погнали..
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM



показать весь комментарий
05.02.2022 21:26 Ответить
Дякувати Богу, що є в нас істині брати американці.
показать весь комментарий
05.02.2022 21:35 Ответить
Что то мне, Ленд Лиз напоминает:но там давали, против фашистов,а здесь кто фашисты?
показать весь комментарий
05.02.2022 21:40 Ответить
І це риторичне запитання....
показать весь комментарий
05.02.2022 22:59 Ответить
Росіян від фашистів зразка Муссоліні відрізняє хіба що те, що у росіян замість протистояння соціолістичній ідеології протистоять ліберальній ) Все інше один в одиню
показать весь комментарий
06.02.2022 01:33 Ответить
Коли фортуна повертається до тебе обличчям, головне - це не розслабитись і не зробити помилку. Закрийте Зе рота. Так він виглядає розумнішим.
показать весь комментарий
05.02.2022 22:07 Ответить
Загадка: без окон без дверей, полный грузовой отсек "Джавелинов"
показать весь комментарий
06.02.2022 00:03 Ответить
Украина за 30 лет не видела ничего хорошего ни от кого. Ни от Европы, ни от Америки, ни от России. Одно сплошное кидалово и нипалово. Так что идите вы все лесом.
показать весь комментарий
06.02.2022 02:04 Ответить
Польша и та же Литва видели от Европы ровно то же самое.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:35 Ответить
Как бы весь этот груз , нынешняя власть в Рашу не продала.Ну или хотя бы не испортила тихонько по ночам.Джавелин ведь даже при демонстрации Зеленскому не выстрелил, боюсь и не выстрелит уже никогда.
Они ведь военный груз по частям не развозят, а просто складируют в одном месте и все.
Так он там и останется и разворуется.
показать весь комментарий
06.02.2022 12:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 