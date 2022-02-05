Восьмая партия груза помощи США прибыла в Украину, - Резников. ФОТО
Очередная уже восьмая партия военной помощи США прибыла в Украину.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Восьмая птичка прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн", - рассказал министр.
По словам Резникова, начиная с 22 января, американская сторона направила в Украину уже более 650 тонн оборонного вооружения.
"Продолжение следует", - добавил он.
Как отмечалось, 31 января пятая партия груза помощи США прибыла в Украину. ВСУ получили 84 тонны боеприпасов.
Также сообщалось, что шестая партия груза помощи США прибыла в Украину 1 февраля.
Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. США посылали 80 тонн вооружения, позже Украина получила 300 ПТРК Javelin и 81 тонну патронов.
