Восьма партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО
Чергова, вже восьма партія військової допомоги США прибула до України.
Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил становить 86 тонн", - розповів міністр.
За словами Резнікова, починаючи з 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння.
"Далі буде", - додав він.
Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів.
Також повідомлялося, що шоста партія вантажу допомоги США прибула до України 1 лютого.
Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.
хоть один член (прошу прощения) правительства зашевелился ???
@_rage4oK
·
47 мин
Дания не стала размениваться по мелочам, забила оружием сразу 10 грузовых боингов в Мрiю и отправила Зеленскому подарок. По-ходу, рсню чёт ненавидит весь мир.
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM
Они ведь военный груз по частям не развозят, а просто складируют в одном месте и все.
Так он там и останется и разворуется.