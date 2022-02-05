Восьма партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

Чергова, вже восьма партія військової допомоги США прибула до України.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил становить 86 тонн", - розповів міністр.

За словами Резнікова, починаючи з 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння.

"Далі буде", - додав він.

Читайте також: Сьома партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО





Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів.

Також повідомлялося, що шоста партія вантажу допомоги США прибула до України 1 лютого.

Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.