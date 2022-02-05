УКР
Восьма партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

Чергова, вже восьма партія військової допомоги США прибула до України.

Про це повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил становить 86 тонн", - розповів міністр.

За словами Резнікова, починаючи з 22 січня американська сторона направила в Україну вже понад 650 тонн оборонного озброєння.

"Далі буде", - додав він.

Читайте також: Сьома партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков. ФОТО

Восьма партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 01
Восьма партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 02

Як зазначалося, 31 січня п'ята партія вантажу допомоги США прибула до України. ЗСУ отримали 84 тонни боєприпасів.

Також повідомлялося, що шоста партія вантажу допомоги США прибула до України 1 лютого.

Нагадаємо, до цього в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. США надсилали 80 тонн озброєння, пізніше Україна отримала 300 ПТРК Javelin та 81 тонну патронів.

Восьма партія вантажу допомоги США прибула до України, - Резніков 03

Автор: 

допомога (8757) США (24357) Резніков Олексій (1452)
Топ коментарі
+83
Дякуємо !!!
05.02.2022 19:08 Відповісти
05.02.2022 19:08 Відповісти
+59
Звичайно, велика подяка американцям.
Ну і ганьба нашій владі, яка три роки не дбала про армію. Навіть амуніції немає...
05.02.2022 19:10 Відповісти
05.02.2022 19:10 Відповісти
+50
05.02.2022 19:18 Відповісти
05.02.2022 19:18 Відповісти
Вот и чудненько... У хутинского потешного войска - ща проблема с поставками памперсов... Какой там .ердаки горят. Они эту фазу в 14-ом прошли. Ща шептуна пускают, шо падорваный мэрин.
05.02.2022 19:50 Відповісти
05.02.2022 19:50 Відповісти
Потішного? Та-ти-шо? Ото америкаці з британцями дурні! В нас на кордоні, виявляється, "потєшниє вайска", а вони зброю шлють та санкції запровадять!
05.02.2022 20:03 Відповісти
05.02.2022 20:03 Відповісти
Ваши потешные орки в Сирии показали как за полтора часа уйти фаршем в ад численностью в 600 человек. От которых пыня отказался. Потому амеры и бдят у нас, шобы кацапы не сильно потешничали уйти опять фаршем. Как бы то ни было, лучше предупредить, нежели убить-согрешить... А в Югославии та же картина. Дык, амеры и не вступали в открытый бой... а кацапам наступила трында, умотали из Югославии.
05.02.2022 20:13 Відповісти
05.02.2022 20:13 Відповісти
Моїх орків, собаки за териконами давно доїли, але вони встигли забрати з собою занадто багато моїх товаришів, і ніхто з нас, ніколи, не буде відноситись до озброїного ворога з точки зору дурнуватої бравади та шапкозакидальства. Ми не американці, і в нас немає їх військових можливостей, а замість нас вони воювати не будуть. Та й ти воювати не будеш. Тож заткни сьорбало, кончітто.
05.02.2022 20:22 Відповісти
05.02.2022 20:22 Відповісти
Вы же смотрите!они не просто так везут вам оружие!потом америкосы скажут ФАС!
06.02.2022 15:42 Відповісти
06.02.2022 15:42 Відповісти
"Фас!" можна наказати лише тобі, та таким як ти, споконвічним рабам з психологією цепної собаки.
06.02.2022 16:34 Відповісти
06.02.2022 16:34 Відповісти
и кто ж от имени Украины поблагодарил пилотов и сопровождающих???
хоть один член (прошу прощения) правительства зашевелился ???
05.02.2022 19:59 Відповісти
05.02.2022 19:59 Відповісти
Им некогда, все члены на рояле
05.02.2022 20:17 Відповісти
05.02.2022 20:17 Відповісти
Подяка
05.02.2022 20:07 Відповісти
05.02.2022 20:07 Відповісти
а за Израиль правда или нет , за запрет своего вооружения Украине ?
05.02.2022 20:09 Відповісти
05.02.2022 20:09 Відповісти
Израилю самим завоз нужен. Имеют постоянный фронт. А во вторых у Израиля сейчас - более 700 боеголовок с ядерной начинкой. Кроют большой радиус, в том числе и всю Европу. Напавшему мало не покажется.
05.02.2022 20:16 Відповісти
05.02.2022 20:16 Відповісти
Izrael ocen mnogo voruzenija prodal i prodajiot azerbaidzanu.Vet jesli tak smotret azeri takze vojujet s armianami
05.02.2022 21:03 Відповісти
05.02.2022 21:03 Відповісти
Млеко, яйка давай)
05.02.2022 20:22 Відповісти
05.02.2022 20:22 Відповісти
эх, если б в 14-м так....
05.02.2022 20:26 Відповісти
05.02.2022 20:26 Відповісти
Интересно, скоро артиллерию начнут присылать?
05.02.2022 20:32 Відповісти
05.02.2022 20:32 Відповісти
треба ППО та побільше
05.02.2022 20:35 Відповісти
05.02.2022 20:35 Відповісти
Боже, бережи Америку!
05.02.2022 20:34 Відповісти
05.02.2022 20:34 Відповісти
05.02.2022 20:40 Відповісти
05.02.2022 20:40 Відповісти
God bless America!
05.02.2022 20:51 Відповісти
05.02.2022 20:51 Відповісти
Дякуємо союзникам за допомогу.
05.02.2022 21:09 Відповісти
05.02.2022 21:09 Відповісти
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1490028533309128709 47 мин



Дания не стала размениваться по мелочам, забила оружием сразу 10 грузовых боингов в Мрiю и отправила Зеленскому подарок. По-ходу, рсню чёт ненавидит весь мир.

05.02.2022 21:13 Відповісти
05.02.2022 21:13 Відповісти
Если брать вес, "Мрия" перевозит примерно в 2 раза более тяжёлый груз. Если по объёму - примерно в полтора. Грузовые Боинги поднимают 137 тонн, а Мрия - 250, но это максимальный вес - в реальности столько не нужно.
06.02.2022 00:15 Відповісти
06.02.2022 00:15 Відповісти
погнали..
https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM



05.02.2022 21:26 Відповісти
05.02.2022 21:26 Відповісти
Дякувати Богу, що є в нас істині брати американці.
05.02.2022 21:35 Відповісти
05.02.2022 21:35 Відповісти
Что то мне, Ленд Лиз напоминает:но там давали, против фашистов,а здесь кто фашисты?
05.02.2022 21:40 Відповісти
05.02.2022 21:40 Відповісти
І це риторичне запитання....
05.02.2022 22:59 Відповісти
05.02.2022 22:59 Відповісти
Росіян від фашистів зразка Муссоліні відрізняє хіба що те, що у росіян замість протистояння соціолістичній ідеології протистоять ліберальній ) Все інше один в одиню
06.02.2022 01:33 Відповісти
06.02.2022 01:33 Відповісти
Коли фортуна повертається до тебе обличчям, головне - це не розслабитись і не зробити помилку. Закрийте Зе рота. Так він виглядає розумнішим.
05.02.2022 22:07 Відповісти
05.02.2022 22:07 Відповісти
Загадка: без окон без дверей, полный грузовой отсек "Джавелинов"
06.02.2022 00:03 Відповісти
06.02.2022 00:03 Відповісти
Украина за 30 лет не видела ничего хорошего ни от кого. Ни от Европы, ни от Америки, ни от России. Одно сплошное кидалово и нипалово. Так что идите вы все лесом.
06.02.2022 02:04 Відповісти
06.02.2022 02:04 Відповісти
Польша и та же Литва видели от Европы ровно то же самое.
06.02.2022 10:35 Відповісти
06.02.2022 10:35 Відповісти
Как бы весь этот груз , нынешняя власть в Рашу не продала.Ну или хотя бы не испортила тихонько по ночам.Джавелин ведь даже при демонстрации Зеленскому не выстрелил, боюсь и не выстрелит уже никогда.
Они ведь военный груз по частям не развозят, а просто складируют в одном месте и все.
Так он там и останется и разворуется.
06.02.2022 12:55 Відповісти
06.02.2022 12:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 