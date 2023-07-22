Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Нацполиция фиксирует последствия очередной атаки российской армии на гражданские объекты Херсона. Жилые кварталы Херсона враг накрывал непрерывно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, российская армия раз атаковала Херсонщину из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА.

"Под массированным ударом врага оказались громады Бериславского, Каховского и Херсонского районов, россияне били прицельно по гражданским объектам".

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Из авиации противник обстрелял пгт Казацкое Каховского района, взрывами повреждено дорожное покрытие, в очередной раз под атакой сельскохозяйственное предприятие", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что жилые кварталы Херсона вражеская армия накрывала непрерывно. С разного вида вооружения оккупационные войска наносили удары по дачным домам вдоль берега, района автомобильного моста, территории завода и по объектам жизнеобеспечения населения.

В центре города, прибрежных и спальных районах повреждены квартиры в домах, фасады зданий и гаражи.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники, которые ликвидировали последствия атак и собирали доказательные материалы очередных военных преступлений россиян.

Как сообщалось, вечером 21 июля и утром 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, пострадали 3 человека. Также накануне враг бил из артиллерии по Очакову.

Находилась под вражеским огнем и Херсонщина – за сутки 21 июля оккупанты выпустили 414 снарядов по Херсонщине, в том числе 9 – по Херсону.

Также Цензор.НЕТ писал, что минувшей ночью враг направил дроны на территорию Кировоградщины. Обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.

Ранее сообщалось, что вечером 21 июля армия окупантов ударила авиабомбами по пгт Нью-Йорк Донецкой области, погибли четыре человека, ранения получили три человека.

21 июля в результате российского обстрела с. Дружба Торецкой громады (Донецкая область) погибли двое детей.