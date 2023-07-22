Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Нацполіція фіксує наслідки чергової атаки російської армії на цивільні об’єкти Херсонщини. Житлові квартали Херсону ворог накривав безперервно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російська армія вкотре атакувала Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА.

"Під масованим ударом ворога опинилися громади Бериславського, Каховського та Херсонського районів, росіяни били прицільно по цивільних об'єктах.

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З авіації противник обстріляв смт Козацьке Каховського району, вибухами пошкоджено дорожнє покриття, в черговий раз під атакою сільськогосподарське підприємство", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що житлові квартали Херсону ворожа армія накривала безперервно. З різного виду озброєння окупаційні війська завдавали ударів по дачних будинках уздовж берега, району автомобільного мосту, території заводу та по об’єктах життєзабезпечення населення.

У центрі міста, прибережних та спальних районах пошкоджені квартири у будинках, фасади будівель та гаражі.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, які ліквідували наслідки атак та збирали доказові матеріали чергових воєнних злочинів росіян.

Як повідомлялося, ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждали 3 людини. Також напередодні ворог бив із артилерії по Очакову.

Перебувала під ворожим вогнем і Херсонщина - за добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.

Також Цензор.НЕТ писав, що минулої ночі ворог спрямував дрони на територію Кіровоградщини. Обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель.

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 липня армія окупантів вдарила авіабомбами по смт Нью-Йорк Донецької області, загинуло чотири людини, поранень зазнали три особи.

21 липня внаслідок російського обстрілу с.Дружба Торецької громади (Донецька область) загинули двоє дітей.