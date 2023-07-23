Кулеба призвал мир осудить варварские обстрелы Одессы. ФОТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации осудить варварскую атаку России на Одессу.
Об этом Кулеба написал в твиттере , передает Цензор.НЕТ.
"Российские ракеты убивают людей и разрушают находящиеся под охраной ЮНЕСКО культовые места Одессы. Самая большая в истории атака на большой порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является атакой на все мировое сообщество. Я призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.
В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.
Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.
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або зараз тобі цікаво що там у Судані? Так ото ж. а то 95% у нас населення думає шо на кожен вереск Кулебаки - одразу відправляють флот з Бразилії з гречкою, ой, з Томагавками і морпіхами. Вимагати так як Зеля недавно? Шо мало не викинули як пса з того саміту і дупами повернулись - фото бачив? русня аж смакує і скавулить від радості. і то воно саме так набикувало, або Єрмак
в чому річ?
ми взагалі були НЕЙТРАЛЬНІ, так шо навіть за 1 каску Зеля має дякувати, а не бикувати.
ше й бігає в тій футболці, треба взагалі в піжамі і наполеонівській шапочці було бігати. гнусавий клоун і його
співучийржучий міністр-яйцеріз
Дупу ти намагався підтерти, посилаючись на якісь гарантії.
ок?
ну так ось, від електорату, настрою, залежить то шо в тебе "шари" можуть бути хоч з адамантію, але ти будеш говорити то шо хоче чути виборець, бо твоя ж партія тебе викине як ссмердючого пса, або собаку. от ти - класика - намфсєдалжнимифсєхзощіщяєм!!!111
тьху! ганьба
так само. хочу допоможу, а хочу -
шлю ндипломатично відмовлю.
а ***** ти з Гітлером не зрівнюй, а то я тебе з Ейнштейном зрівняю - встидно ж буде
В Анштайна мізки працювали тільки в його вузькій спеціальності,а глобально він був тупим ліваком і дрочив на Леніна.Так шо дякую,що не порівнюєш.😎
Бо знають, що іхнім спроможностям завдавати ракетних ударів по чорноморських портах України як повітря і морського старту, так і з позицій у Криму, невдовзі настане кінець.
На той момент звільнені зі своїх посад директори встигли переказати якимсь мутним постачалькам 14 млрд. грн. та не отримали потрібного озброєння.
Міноборони тоді це назвало дебіторкою. А простою мовою це називається розкраданням 500 млн.$ по довоєнному курсу.
Станом на тепер сума "дебіторки" виросла" кратно.
Безкоштовно нам дають - але мало!👈
Що потрібно робити? - Купувати ракети, літаки.
Де взяти гроші? У Кучми та інших, хто це все продав!!
Як? Порушувати проти них кримінальні справи, подавати в міжнародний розшук, та конфіскувати все рухоме та нерухоме!!👈
https://www.facebook.com/uniantv/posts/pfbid0mH3idFy1jTYqicknxp5RGtGt2qMbCG64XnHBYMc29c4j1yaCL3DoomzBpWZ3cK3Al?__cft__[0]=AZU9Uquv-amOz425wjI9XdP5qcW6zBPhT0BQGb7G7YPg7HRn4DLWeWCvONLYvdmo2pZeq27UYaNGW7k6rZASeh2tL5G2kZ1TYjyw_HPhTDbRJCcBwRFIcgspGskmEKVNr77Fo0_SldIZLoLTZTgJ87OeXL84WXR2vmFNad9WB6AFd76wFcFfhjyJQ5oL5SatF1ukypj6JGpyBnShggfDvp48z0o6jyDPztfukSkKo9ZOWA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·
Партія Європейська Солідарність отримує сотні бюджетних мільйонів, у тому числі на оплату оренди. Але не платить за офіс уже четвертий рік. Юристи Петра Порошенка програли усі судові інстанції, включаючи Верховний Суд України. Але партія екс-гаранта продовжує уникати оплати рахунків.
Чому він це робить і як піариться на війні державним коштом - історія неймовірної жадібності в новому сюжеті програми розслідувань "Гроші".
цитую https://defence-line.org/2023/07/massirovannyj-nalet-na-yug/ ВАШ ресурс 'ЛО
Те, кто будет готовить документы для международного суда именно по этой ночи, обязаны обратить внимание на важный момент. Атака проведена в несколько волн и с применением множества разведывательных дронов. То есть, самолеты и корабли выпускали ракеты не одним залпом, а отстреливались, видимо получали данные от средств разведки и агентуры о результатах первой волны и с учетом того, каки е цели были поражены, отстреливалась вторая волна. И все эти волны пошли на жилую застройку центра города. А это значит, что о неточности ракет уже не может быть и речи.
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Наталія Гуменюк сказала що російські ракети просто відхилились від курсу , так що це випадковість .
посилання буде?
ОК.
Припустимо, весь світ одностайно засудив варварський обстріл Одеси.
І що має бути?
Що???
Імітація діяльності.( як і з інших посадовців, в першу чергу Зеленського)👈
Руйнування
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1936 1936 собор був зруйнований. Всупереч існуючій думці він не був підірваний, а був спочатку ретельно розграбований (собор був фанерований, а підлоги викладені плитами мармуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 граніту ), а потім розібраний по камінчику. Підтвердженням цьому є той факт, що, як показали ******* розкопки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 фундамент собору залишився цілим. Перед цим, під тиском зацікавлених в руйнуванні собору осіб, головний архітектор міста підписав ухвалу про те, що собор не представляє архітектурної цінності.
Після цього більшовицька влада міста вирішила влаштувати на місці собору розважальне місце, а на місці головного вівтаря планувалося розмістити туалет. І лише заступництво академіка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Петровича Філатова врятувало святе місце від осквернення - на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80 вівтаря встановили фонтан з великою мармуровою вазою у вигляді квітки (вазою Філатова, як її прозвали згодом). Після відновлення Собору в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році цей фонтан був перенесений на місце першого міського фонтану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Соборній площі .
Вночі проти 23 липня 2023 року зазнав значних пошкоджень внаслідок терористичної ракетної атаки російських військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)#cite_note-1 [1] .
Треба просто знищити державу-терориста!
А в руках нерішочого і непослідовного Байдена - це просто "бамага", яка надає йому право без дозволу Конгресу постачати потрібне озброєння Україні, але от незадача - цим правом він користувати боїться.
Бо "путін нападе" (с).
що виготовлено(до 15 шт),стілький запускається(статистика травня і червня)
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За травень сили ППО збили 154 ракети з яких:
7 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджалів"
26 "Калібрів"
13 "Іскандерів" різних модифікацій
За червень знешкодили:
6 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал»;
14 «Калібрів»,
7 балістичних ракет «Іскандер-М»;
3 «Іскандер-К» та 2 ракети невстановленого типу;
144 крилаті ракети - 123 типу Х-101/Х-555,
тобто прикрили американське посольство у першу чергу
Ми повинні відповідати наносячи симетричні удари та асиметрично діючи превентивно та наносячи на порядок сильніші неочікувані каральні удари за дії рф. І тоді світова спільнота нас буде поважати, а інакше вони вдадуть що не чути.
Знаєте щось з нами не так...Замість того щоб лупонути по оркам так щоб в них одні капці залишилися ми знов займаємося словоблуддям.На 1,7 місяць війни такі заяви що повітря трясти.Зрунуйте міст ,відправте на дно кораблі орків і т.д.Всі бажають бачити дію і силу ,а не чути слова які вже всім не обридли.