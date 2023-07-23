Кулеба призвал мир осудить варварские обстрелы Одессы. ФОТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации осудить варварскую атаку России на Одессу.

Об этом Кулеба написал в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

"Российские ракеты убивают людей и разрушают находящиеся под охраной ЮНЕСКО культовые места Одессы. Самая большая в истории атака на большой порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является атакой на все мировое сообщество. Я призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", - отметил Кулеба.









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Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.