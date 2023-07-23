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Кулеба призвал мир осудить варварские обстрелы Одессы. ФОТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации осудить варварскую атаку России на Одессу.

Об этом Кулеба написал в твиттере , передает Цензор.НЕТ.

"Российские ракеты убивают людей и разрушают находящиеся под охраной ЮНЕСКО культовые места Одессы. Самая большая в истории атака на большой порт, жизненно важный для мировой продовольственной безопасности, является атакой на все мировое сообщество. Я призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", - отметил Кулеба.

Кулеба призвал мир осудить варварские обстрелы Одессы 01
Кулеба призвал мир осудить варварские обстрелы Одессы 02
Кулеба призвал мир осудить варварские обстрелы Одессы 03
Кулеба призвал мир осудить варварские обстрелы Одессы 04

Смотрите также: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в ночь на 23 июля войска РФ атаковали Одесчину по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования.

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

обстрел (27151) Одесса (7880) ракеты (3569) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+14
а тобі було сильно цікаво коли в Сирії та ж русня бомбила все що можна?
або зараз тобі цікаво що там у Судані? Так ото ж. а то 95% у нас населення думає шо на кожен вереск Кулебаки - одразу відправляють флот з Бразилії з гречкою, ой, з Томагавками і морпіхами. Вимагати так як Зеля недавно? Шо мало не викинули як пса з того саміту і дупами повернулись - фото бачив? русня аж смакує і скавулить від радості. і то воно саме так набикувало, або Єрмак
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23.07.2023 10:06
+11
Навіщо в наших новинах педалюють інформацію про похибки ракет, які, начебто, були спрямовані на інші цілі, а попали в цивільну структуру. Та кацапам попуй куди воно попаде. Головне руйнації та страх людей. А так складається враження що русню відмазують від злочину. Анєнєхатєлє.
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23.07.2023 10:16
+9
Ось громадяни справедливо обурюються - чому ми не маємо ракет, ППО і так далі. Зрозуміло - чому - їх сп*здили!!
Безкоштовно нам дають - але мало!👈
Що потрібно робити? - Купувати ракети, літаки.
Де взяти гроші? У Кучми та інших, хто це все продав!!
Як? Порушувати проти них кримінальні справи, подавати в міжнародний розшук, та конфіскувати все рухоме та нерухоме!!👈
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23.07.2023 10:05
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Правила форума Совет форумчан
Що світ закликати за кожен обстріл міста?Світові показувати правду і вимагати рішучішої підтримки України.
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23.07.2023 09:57 Ответить
а тобі було сильно цікаво коли в Сирії та ж русня бомбила все що можна?
або зараз тобі цікаво що там у Судані? Так ото ж. а то 95% у нас населення думає шо на кожен вереск Кулебаки - одразу відправляють флот з Бразилії з гречкою, ой, з Томагавками і морпіхами. Вимагати так як Зеля недавно? Шо мало не викинули як пса з того саміту і дупами повернулись - фото бачив? русня аж смакує і скавулить від радості. і то воно саме так набикувало, або Єрмак
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23.07.2023 10:06 Ответить
Так,я цікавився подіями в Сирії.Так я слухав новини в Судані.
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23.07.2023 10:10 Ответить
так і вони можуть "цікавитись і слухати"
в чому річ?
ми взагалі були НЕЙТРАЛЬНІ, так шо навіть за 1 каску Зеля має дякувати, а не бикувати.
ше й бігає в тій футболці, треба взагалі в піжамі і наполеонівській шапочці було бігати. гнусавий клоун і його співучий ржучий міністр-яйцеріз
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23.07.2023 10:18 Ответить
Я тут проти зміни коней на переправі.
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23.07.2023 10:24 Ответить
Тут, це у Швейцарії?
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23.07.2023 10:35 Ответить
А до чого це ?Ти з окопа пишеш?
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23.07.2023 10:56 Ответить
Та вже багато коней поміняли... і ще б потрібно. Хто це аванси роздає незрозумілим фірмам за зброю - міністр Оборони з юридичною освітою, здається навіть заслужений юрист? Скільки ППО і ПРО можна було купити на неповернені аванси(предоплати)?
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23.07.2023 10:42 Ответить
Якщо кінь збожеволів і несе у прірву, то саме час. Бо загине
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23.07.2023 12:09 Ответить
А Україна надавала гарантії безпеки і тер. цілосності Сирії чи Судану?
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23.07.2023 13:19 Ответить
Якщо ви про Будапештський меморандум, то : ....Меморандум засвідчує наміри сторін чи позиції держав. Він узагалі не може розглядатися як документ, який має юридичну силу та якісь гарантії.
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23.07.2023 15:44 Ответить
Ви прийшли підтирати тут дупу ссикливим гарантам чи просто нема шо робити?
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23.07.2023 16:14 Ответить
Чи дурний чи прикидаєшся?
Дупу ти намагався підтерти, посилаючись на якісь гарантії.
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23.07.2023 21:11 Ответить
Значить таки перший варіант
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24.07.2023 04:09 Ответить
ахаха, чєл, а ти просто уяви себе політиком на Заході.
ок?
ну так ось, від електорату, настрою, залежить то шо в тебе "шари" можуть бути хоч з адамантію, але ти будеш говорити то шо хоче чути виборець, бо твоя ж партія тебе викине як ссмердючого пса, або собаку. от ти - класика - намфсєдалжнимифсєхзощіщяєм!!!111
тьху! ганьба
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29.07.2023 08:04 Ответить
Американці виборці сильно хотіли починати війну в Іраці чи в Афганістані?
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29.07.2023 16:10 Ответить
Його підписали, щоб усілякі кочми та люльки змогли вигідно для себе розпродати зброю. "Прибарахлитися". Як індульгенція
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23.07.2023 15:48 Ответить
А Шольцівщина надавала гарантії Зеленщині?
так само. хочу допоможу, а хочу - шлю н дипломатично відмовлю.
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28.07.2023 15:18 Ответить
Шолцівщіна викормила своїми грошима нового Гітлера в Кремлі так що хай тепер мізкує як компенсувати нам це.
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29.07.2023 02:09 Ответить
а може мізганув би ти як Шольцівщина віддала ТВОЇ ракети рашці і як Шольцівщина помізгувала мізгами шоб ТВОЇ 10000 танків і 3000 літаків розікрасти і ТЕБЕ Шольцівщина лишила з мізгами, проте ще з дечим - з голою жёппою і чорною невдячністю.
а ***** ти з Гітлером не зрівнюй, а то я тебе з Ейнштейном зрівняю - встидно ж буде
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29.07.2023 08:00 Ответить
А в них з танками що краща ситуація?Половина вже погнило на складах при "мудрому" керівництві шмеркелихи.При цьому всі зусилля йшли на нові проекти з пуйлом і на те якби Україну не допустити в НАТО.Бухарест 2008 року ніхто не забув.Так шо про вдячність тут не треба
В Анштайна мізки працювали тільки в його вузькій спеціальності,а глобально він був тупим ліваком і дрочив на Леніна.Так шо дякую,що не порівнюєш.😎
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29.07.2023 16:35 Ответить
Рашисти, не шкодуючи дорогих і дефіцитних ракет, намагаються якнайшвидше завдати максимальних руйнувань Одесі.
Бо знають, що іхнім спроможностям завдавати ракетних ударів по чорноморських портах України як повітря і морського старту, так і з позицій у Криму, невдовзі настане кінець.
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23.07.2023 09:58 Ответить
Ой, харэ уже про очередной кацапский "кінець". Не видно никакого конца-краю.
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23.07.2023 10:23 Ответить
Чому... до цих пір... не захищені прифронтові регіони, а міністерство Оборони аванси різним фірмам роздає? Аванси, предоплати, тобто позики різні просять у банківських установ!! Скільки ППО ПРО можна було б закупити? І... сидить... тримається за своє крісло - я такий незамінний... рубаха-парєнь скрізь))) гроші державні авансами дарувати. У відставку...
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23.07.2023 10:59 Ответить
Без малого як рік тому 29.07.2022 були звільнені зі своїх посад директори "Укрспецекспорту" ноздря та "Спецтехноекспорту" ларін, що перейшли у підпорядкування МОУ від "Укроборонпрому", що перебував під керівництвом саботажника і ворожого пособника гусєва.
На той момент звільнені зі своїх посад директори встигли переказати якимсь мутним постачалькам 14 млрд. грн. та не отримали потрібного озброєння.
Міноборони тоді це назвало дебіторкою. А простою мовою це називається розкраданням 500 млн.$ по довоєнному курсу.
Станом на тепер сума "дебіторки" виросла" кратно.

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23.07.2023 12:06 Ответить
І, що СБУ досі не може знайти ці мутні компанії?? Вони відкривали рахунки в банках - представляли свої координати? Далі - потрібно прибрати строки позовної давності по дебіторці для держпідприємств, бо спишуть у витрати і ще й податки платить не будуть))) Далі - заборонити державним підприємствам перераховувати кошти авансами(предоплатами). Нехай постачальники(контрагенти) позичають кошти у банках. Кошти перераховувати, коли вже є на складі у постачальника готова продукція(представники повинні перевірити) і він дав згоду(письмову) на її відгруження. Можна залучити механізм довіренностей - перераховувати кошти тільки тоді, коли представник з довіренністю приїхав за товаром, побачив товар, його відгрузили - представник здав накладну(інвойс) в бухгалтерію.
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23.07.2023 14:14 Ответить
Це називається - Відзвітувати за довіреність - раніше книга виданих довіренностей була священною - пронумерована, прошнурована, з печатками, підписами і гербами)))) Це означає, що отриманий товар(в даному випадку - зброя) не пішов НА ЛІВО - не проданий і десь не схований... для приватної армії, наприклад... А перевіряти цю книгу повинен періодично, навіть відповідний міністр і шкіру знімати з того, хто не приніс відповідний документ а значить нема позначки номеру цього документу у графі видатної довіреності. Або - довіреність повинна бути повернута з указанням причин - чому товар не отриманий.
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23.07.2023 14:35 Ответить
Не хочуть, бо знають у чиїх гаманцях ці гроші
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23.07.2023 15:51 Ответить
Тож дебіторкою цією повинно зайнятись СБУ. Бо може ці кошти перераховані на потреби якоїсь приватної армії?? )
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23.07.2023 14:45 Ответить
Не засуджувати потрібно а вбивцю називати вбивцею-бо він вбивця терориста називати терористом-бо він терорист з усіма наслідками у таких випадках для рашистських ублюдків-нажаль цього досі не відбувається...То навіщо їм зупинятись...
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23.07.2023 10:00 Ответить
Ось громадяни справедливо обурюються - чому ми не маємо ракет, ППО і так далі. Зрозуміло - чому - їх сп*здили!!
Безкоштовно нам дають - але мало!👈
Що потрібно робити? - Купувати ракети, літаки.
Де взяти гроші? У Кучми та інших, хто це все продав!!
Як? Порушувати проти них кримінальні справи, подавати в міжнародний розшук, та конфіскувати все рухоме та нерухоме!!👈
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23.07.2023 10:05 Ответить
))))))))))))))) Ну це реально смішно. Та зелені виродки за тиждень крадуть більше, ніж всі ті президенти накрали за все своє життя .
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23.07.2023 10:32 Ответить
так . смішно
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23.07.2023 10:33 Ответить
https://www.facebook.com/uniantv?__cft__[0]=AZU9Uquv-amOz425wjI9XdP5qcW6zBPhT0BQGb7G7YPg7HRn4DLWeWCvONLYvdmo2pZeq27UYaNGW7k6rZASeh2tL5G2kZ1TYjyw_HPhTDbRJCcBwRFIcgspGskmEKVNr77Fo0_SldIZLoLTZTgJ87OeXL84WXR2vmFNad9WB6AFd76wFcFfhjyJQ5oL5SatF1ukypj6JGpyBnShggfDvp48z0o6jyDPztfukSkKo9ZOWA&__tn__=-UC%2CP-y-R Гроші

https://www.facebook.com/uniantv/posts/pfbid0mH3idFy1jTYqicknxp5RGtGt2qMbCG64XnHBYMc29c4j1yaCL3DoomzBpWZ3cK3Al?__cft__[0]=AZU9Uquv-amOz425wjI9XdP5qcW6zBPhT0BQGb7G7YPg7HRn4DLWeWCvONLYvdmo2pZeq27UYaNGW7k6rZASeh2tL5G2kZ1TYjyw_HPhTDbRJCcBwRFIcgspGskmEKVNr77Fo0_SldIZLoLTZTgJ87OeXL84WXR2vmFNad9WB6AFd76wFcFfhjyJQ5oL5SatF1ukypj6JGpyBnShggfDvp48z0o6jyDPztfukSkKo9ZOWA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·
Партія Європейська Солідарність отримує сотні бюджетних мільйонів, у тому числі на оплату оренди. Але не платить за офіс уже четвертий рік. Юристи Петра Порошенка програли усі судові інстанції, включаючи Верховний Суд України. Але партія екс-гаранта продовжує уникати оплати рахунків.

Чому він це робить і як піариться на війні державним коштом - історія неймовірної жадібності в новому сюжеті програми розслідувань "Гроші".
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23.07.2023 16:02 Ответить
Це ті "гроші" які виходили на г+г калоМойши з ведучим пудєльом дубінеску, на якого США санкції наклали ? Іди нах, і не ганьбися дебіл.
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23.07.2023 16:28 Ответить
Ці заклики не ефективні. Треба знищити ракетнит ударом порт Новоросійськ, звідки здійснюється основний експорт нафти морем - оце буде суперефективно.
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23.07.2023 10:06 Ответить
Ці заклики до дупи -- поставки Атакамсів -- оце відповідь
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23.07.2023 10:06 Ответить
Интересно, кацапские попы из этого собора Ху#лу с Гундяйкой анафему объявят, или будут продолжать на них молиться? Скорее второе, т.к. за первое ФСБ с них погоны сорвёт и Новичком покормит.
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23.07.2023 10:06 Ответить
Тобі ж казали рити окопи, а ти що робив кулеба? Де твоя лопата?
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23.07.2023 10:07 Ответить
Ну він же розказував вже - він сидів і сміявся.
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23.07.2023 10:34 Ответить
на початку війни ,світ без "зелених", стурбовано, засуджував рашиста .Після саміту у Вілнюсі вже "зелений мегафон" закликає світ, засудити злочини рашиста ,який вже змучився закликати"зе поцріотів" очистити Україну від рашистської агентури.
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23.07.2023 10:10 Ответить
Навіщо в наших новинах педалюють інформацію про похибки ракет, які, начебто, були спрямовані на інші цілі, а попали в цивільну структуру. Та кацапам попуй куди воно попаде. Головне руйнації та страх людей. А так складається враження що русню відмазують від злочину. Анєнєхатєлє.
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23.07.2023 10:16 Ответить
Кулеба , не вводь в оману світову громадськість ! Який ще варварський обстріл ? Наталія Гуменюк сказала що російські ракети просто відхилились від курсу , так що це випадковість .
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23.07.2023 10:20 Ответить
Бо щєлєні падалЬяки вважають ,що якщо будуть казати що кацапи ціленаправлено б'ють по будинкам , то від цього не буде ефекту як від того , якщо сказати що б'ють по портах щоб залишити голодними мільйони нігерів.
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23.07.2023 10:37 Ответить
порохоботи,ВИ ВЖЕ ЯКОСЬ ВИЗНАЧІТЬСЯ!

цитую https://defence-line.org/2023/07/massirovannyj-nalet-na-yug/ ВАШ ресурс 'ЛО

Те, кто будет готовить документы для международного суда именно по этой ночи, обязаны обратить внимание на важный момент. Атака проведена в несколько волн и с применением множества разведывательных дронов. То есть, самолеты и корабли выпускали ракеты не одним залпом, а отстреливались, видимо получали данные от средств разведки и агентуры о результатах первой волны и с учетом того, каки е цели были поражены, отстреливалась вторая волна. И все эти волны пошли на жилую застройку центра города. А это значит, что о неточности ракет уже не может быть и речи.

-----------------

Наталія Гуменюк сказала що російські ракети просто відхилились від курсу , так що це випадковість .

посилання буде?
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23.07.2023 16:06 Ответить
Толку від засудження не багато. Треба захист ставити
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23.07.2023 10:21 Ответить
Кулеба закликав світ засудити варварський обстріл Одеси

ОК.
Припустимо, весь світ одностайно засудив варварський обстріл Одеси.
І що має бути?
Що???
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23.07.2023 10:33 Ответить
Ну і "всьо". До наступного обстрілу. Для шашличної дипломатії це поки максимум.
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23.07.2023 10:40 Ответить
З цього Кулеби толку , що з козла молока.
Імітація діяльності.( як і з інших посадовців, в першу чергу Зеленського)👈
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23.07.2023 10:41 Ответить
Треба "ЗЕ"-когутам не кукарікати по всьому світу, а зібрати круглий стіл своєї ОПГ з усіма ще живими казнокрадами на чолі з Кучмою. Викласти на "СТІЛ" вкрадене разом з совістю своїх предків-українців. Наступним етапом: - купити всю зброю світу разом з виробниками і ******* москальню як ****** Резніков українські яйця - БЕЗПОЩАДНО І БЕЗСОРОМНО!!!
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23.07.2023 10:46 Ответить
За до сих пір не захищені прифронтові регіони України, міністра Оборони - у відставку.
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23.07.2023 10:47 Ответить
сьогоднішня ніч вже в вікіпедії. Схоже у русских вибялдків зуб на це місце.

Руйнування

У https://uk.wikipedia.org/wiki/1936 1936 собор був зруйнований. Всупереч існуючій думці він не був підірваний, а був спочатку ретельно розграбований (собор був фанерований, а підлоги викладені плитами мармуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82 граніту ), а потім розібраний по камінчику. Підтвердженням цьому є той факт, що, як показали ******* розкопки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 фундамент собору залишився цілим. Перед цим, під тиском зацікавлених в руйнуванні собору осіб, головний архітектор міста підписав ухвалу про те, що собор не представляє архітектурної цінності.

Після цього більшовицька влада міста вирішила влаштувати на місці собору розважальне місце, а на місці головного вівтаря планувалося розмістити туалет. І лише заступництво академіка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Петровича Філатова врятувало святе місце від осквернення - на місці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80 вівтаря встановили фонтан з великою мармуровою вазою у вигляді квітки (вазою Філатова, як її прозвали згодом). Після відновлення Собору в https://uk.wikipedia.org/wiki/2005 2005 році цей фонтан був перенесений на місце першого міського фонтану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0) Соборній площі .

Вночі проти 23 липня 2023 року зазнав значних пошкоджень внаслідок терористичної ракетної атаки російських військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0)#cite_note-1 [1] .
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23.07.2023 10:48 Ответить
Спасо-Преображенський кафедральний собор (Одеса)КраїнаУкраїнаМістоОдесаКонфесіяУкраїнська православна церква Московського Патріархату
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23.07.2023 10:49 Ответить
Кулеба Зеклован має визначитись, чи він захищає дипломатів-професіоналів, або хай далі без шкарпеток приходить на зустрічі з президентами, як це було з Байденом.
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23.07.2023 10:54 Ответить
Хто? Кулєба, зєлєнскій, бери вище - єрмак керує зовнішньою політикою, та й взагалі усім.
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23.07.2023 11:20 Ответить
В ВР V (2006-2007 год), VI (2007-2012 год) и VII (2012-2014 год) созывов Ермак https://posipaky.info/search?is_exact=&q=%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&search= числился помощником-консультантом народного депутата от Партии регионов https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8701/8 Эльбруса Тедеева на общественных началах
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23.07.2023 11:38 Ответить
Ось ВОНИ і вирішили пропіхнуть пацана "Я не лоха". Ну... побачимо, який він "Не лох". Петріоти - на захист фронтової зони. Єрмака і Рєзнікова у відставку! Коней на переправі - міняють.
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23.07.2023 11:50 Ответить
под защитой юнеско? смешно звучит
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23.07.2023 10:57 Ответить
оон і магате звучить не менш смішно.
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23.07.2023 11:03 Ответить
Они уже больше года всё осуждают, только Украина всё больше превращается в Алеппо.
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23.07.2023 10:58 Ответить
Кацапам оті всі ''світові засудження'' до ''одного'' місця! По зубах, по голові-отаке він розуміє.
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23.07.2023 10:58 Ответить
Ну,світ засудив,що далі?
Треба просто знищити державу-терориста!
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23.07.2023 11:04 Ответить
Толку з тих засуджень? Замість вимагати зброю, просять збудження повітря
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23.07.2023 11:18 Ответить
По-моєму, світу байдуже! Вже привик. Та й далеко це... В якійсь Україні...
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23.07.2023 11:25 Ответить
Наконец то он раздуплился на пятый раз.
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23.07.2023 11:25 Ответить
Да СРАТЬ Запад будет на этот скулёж Кулебы. А вот Кулеба разве ещё не вылетел в Вашингтон ТРЕБОВАТЬ от Бидона ЛЕНД ЛИЗ за который проголосовал Конгре США ? Или ЗСУ полностью всего хвататет ? И ПВО достаточно ? А украинцы почему молчат и не заставят Зеленского ТРЕБОВАТЬ танки самолеты ракеты и ПВО по ленд лизу ? Оружие не нужно ? Ну нет так нет.
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23.07.2023 11:37 Ответить
Цей славнозвісний "Ленд-Ліз" був грізним інструментом ведення війни проти гітлерівського фашизму лише в руках рішучого і послідовного президента США Рузвельта.
А в руках нерішочого і непослідовного Байдена - це просто "бамага", яка надає йому право без дозволу Конгресу постачати потрібне озброєння Україні, але от незадача - цим правом він користувати боїться.
Бо "путін нападе" (с).
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23.07.2023 12:16 Ответить
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23.07.2023 11:40 Ответить
Ні один корабель, який ви, можливо, хотіли забрати у ворога(но відпустили у росію) не коштує і одного людського життя.
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23.07.2023 11:55 Ответить
«Іскандер-М»,«Іскандер-К» рашка запускає"з коліс"..

що виготовлено(до 15 шт),стілький запускається(статистика травня і червня)

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За травень сили ППО збили 154 ракети з яких:

7 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджалів"
26 "Калібрів"
13 "Іскандерів" різних модифікацій

За червень знешкодили:
6 аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал»;

14 «Калібрів»,
7 балістичних ракет «Іскандер-М»;
3 «Іскандер-К» та 2 ракети невстановленого типу;

144 крилаті ракети - 123 типу Х-101/Х-555,
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23.07.2023 16:11 Ответить
Если честно миру этот обстрел до лампочки это касается только нас. Не будет дальнобойных ракет для ответа через полгода просто от Одессы ничего не останется обстрелы уже пятый день подряд
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23.07.2023 11:56 Ответить
Киев не могут достать потому что зеленка прикрыла свою задницу Патриотами
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23.07.2023 11:59 Ответить
не думаю,що місце вибирали ми,а не Держдеп.

тобто прикрили американське посольство у першу чергу
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23.07.2023 16:14 Ответить
Так соловйов обіцяє її відбудувати заново, чого кипішувати? Але як воно так, що #иди #идів ненавидять? Ось загадка для дітей...
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23.07.2023 15:08 Ответить
Это что было? особенно кто кого ненавидит?
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23.07.2023 15:19 Ответить
Пффф. Це так не працює.

Ми повинні відповідати наносячи симетричні удари та асиметрично діючи превентивно та наносячи на порядок сильніші неочікувані каральні удари за дії рф. І тоді світова спільнота нас буде поважати, а інакше вони вдадуть що не чути.
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23.07.2023 14:32 Ответить
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації засудити варварську атаку Росії на Одесу.

Знаєте щось з нами не так...Замість того щоб лупонути по оркам так щоб в них одні капці залишилися ми знов займаємося словоблуддям.На 1,7 місяць війни такі заяви що повітря трясти.Зрунуйте міст ,відправте на дно кораблі орків і т.д.Всі бажають бачити дію і силу ,а не чути слова які вже всім не обридли.
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23.07.2023 20:12 Ответить
 
 