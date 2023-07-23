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Новости Фото Война
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25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы. ФОТОрепортаж

Предварительно, 25 памятников архитектуры повреждены российскими террористами за ночь в Одессе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Это данные по состоянию на 14.00. Документация преступлений террористов продолжается, на местах трудятся эксперты.

По словам Кипера, среди поврежденных памятников здания XIX-XX веков:

- Дом Чижевича

- Дом Папудовой

- Дом Заблудовского

- Дом Гагарина

- Дом Януша

- Дом Ждановой

- Дом Рассель дель Турко

- Дом Масса

- Особняк Манук-Бея

- Дом Ковалевского

- Дом Порро

- Дом Машевского и другие.

25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы 01
25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы 02
25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы 03
25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы 04
25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы 05

Фото: Константин Либеров

"россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что тяжелым трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами!", - говорится в сообщении.

Смотрите также: За Одессу обязательно будет ответ российским террористам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.

Автор: 

архитектура (152) обстрел (27151) Одесса (7880)


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Топ комментарии
+15
Ви про житлові будинки 19 сторіччя? Їх хіба росіяни будували? Не місцеві люди?
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23.07.2023 14:58
+13
А то что в этих домах люди ЖИЛИ в твою голову не приходит?Не?...мля,нет слов...
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23.07.2023 15:07
+11
ЮНЕСКО вже висилає спецназ головорізів. Адже кацапи зруйнували те що знаходиться під захистом цієї контори...Який все таки абсурдний теперішній світ.🤦 І це ж при тому що в тому ЮНЕСКО клерки ходять та гроші отримують "за титанічну роботу".
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23.07.2023 14:52
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Правила форума Совет форумчан
ЮНЕСКО вже висилає спецназ головорізів. Адже кацапи зруйнували те що знаходиться під захистом цієї контори...Який все таки абсурдний теперішній світ.🤦 І це ж при тому що в тому ЮНЕСКО клерки ходять та гроші отримують "за титанічну роботу".
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23.07.2023 14:52 Ответить
Ви про житлові будинки 19 сторіччя? Їх хіба росіяни будували? Не місцеві люди?
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23.07.2023 14:58 Ответить
Ці хворі на всю голову прихильники зносу вже дістали. Ломати ж не будувати. Я вже один раз писала - що нам пів Києва знести треба тоді, бо історична частина будувалась імперцями...визначні пам'ятки теж при них.

Якщо так до всього відноситись, то треба зести всесь Андріївський узвіз. Бо при імперцях туди переселили всіх повій і відстроїли борделі.

Можна додовбатись до будь чого...маразм..
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23.07.2023 15:42 Ответить
Імперські пам'ятники декомунізувати?))
Це як царя з Леніном сплутати

Ви історик)
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23.07.2023 15:01 Ответить
Це називається дерусифікація.
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23.07.2023 15:05 Ответить
одне й те, що імперія, що CCCР.
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23.07.2023 15:06 Ответить
а чому тоді, якщо це " одне й те " , історично вони виявилися взаємовиключним явищем? Коли прийшло ссср, зникла імперія, прийшов ленін, зник царь, при чому фізично вбили разом з родиною? Як так, одне і теж не могло співіснувати?
Якщо я воду додам до води, буде одне і теж, а от коли олію до води додам, одне і теж не буде.
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23.07.2023 15:36 Ответить
загинуло десятки мільйонів людей в громадянській війні, думаєте, вони загинули просто за те, щоб змінилися "тільки назви" ?
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23.07.2023 17:18 Ответить
"Десятки мільйонів людей в громадянській війні" (мабуть 1917-1922) загинули не "за щось" - а були вбиті з-за заколоту, створеному В.Ульяновим. А то б - з лютого 1917 імперія поступово розвивалася б у нормальну демократичну державу.
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23.07.2023 22:23 Ответить
- був шанс розвинутись у демократичну державу, уви
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23.07.2023 22:27 Ответить
А то что в этих домах люди ЖИЛИ в твою голову не приходит?Не?...мля,нет слов...
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23.07.2023 15:07 Ответить
це вже інше.
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23.07.2023 15:08 Ответить
Ага..."ето другое"...Кстати,привет с Одессы...
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23.07.2023 15:11 Ответить
тримайтеся там і всього найкращого.
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23.07.2023 15:16 Ответить
Это мне напоминает крылатое выражение боевого алкаша Медведа:"Денег нет но вы держитесь и хорошего вам настроения"...
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23.07.2023 15:20 Ответить
також- с Застави першої,,),
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23.07.2023 15:17 Ответить
Пересыпь...
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23.07.2023 15:21 Ответить
Фонтан
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23.07.2023 15:58 Ответить
Таірова
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23.07.2023 18:24 Ответить
Краще--Заткнися!(,
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23.07.2023 15:15 Ответить
Деби
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23.07.2023 15:50 Ответить
Сам ти бовдур імперський! Звідки ви лізете?
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24.07.2023 16:09 Ответить
Трохи не по темі, але по фото видно, що будинки (їх фасади) до нальоту були в занедбаному стані. Фасади старі. Пам'ятка архітектури не означає, що фарбу 19 сторіччя потрібно залишати на будинку і не оновлювати її зовсім.
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23.07.2023 15:02 Ответить
Свого часу в літню пору довелося мені бути в Одесі у тривалому відрядженні. І от залишились спогади про подібне спостереження. На перших поверхах центральних вулиць повідкривали бутіки. Опорядили вітрину, частину фасаду. На другому, третьому поверхах квартири. І от дивишся на фасад. На першому поверсі вивіска Пако Раббан, а на другому - тітка у халаті чи взагалі у спідній сорочці щось смажить на пательні.
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23.07.2023 15:16 Ответить
Фасади там нормальні...але

В Одесі є унікальне явище, це коли ремонтують будинок історичний тіки з одного боку, з того що виходить на вулицю, а з двору він без ремонту. Я коли зайшов у двір, шукав адресу одну, спочатку подумав що в мене галюцинація, з одного боку один будинок, з іншого - наче інший взагалі, вийшов назад, обійшов, а потім вже зрозумів.
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23.07.2023 15:48 Ответить
Ремонт по-одесски🤣
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23.07.2023 16:23 Ответить
Знайома вчора ввечері повернулась з весілля в Одесі. З усіх запрошених (не тільки одеситів) 80-90% спілкуються "ісключітєльна на вялікам і магучєм", половина не розуміє або вдає, що не розуміє коли до нього звертаються українською. Основний нрратив "ні всьо так адназначьна", йшов 515 день великої війни...
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23.07.2023 15:15 Ответить
І що - їх тепер можно обстрілювати? Знищувати, як, до прикладу, Маріупольців, чи Харків'ян?

Я не кажу, що це добре, що вони розмовляють російською, але може Ви свої претензії залишете при собі хоча в цей день?
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23.07.2023 15:23 Ответить
Просто не всі розуміють що Армія Мова і Віра...і і більшості мова і є показник що одеситам какая разніца....
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23.07.2023 15:36 Ответить
А я десь написав, що їх треба розстрілювати когось, чи ви просто провокатор ? І коли я вам претензії виставляв ? Люди мають право розмовляти якою мовою хочуть, але мова це важіль впливу в сьогоднішній ситуації, пуйло йшов захищати "русскаізічєскіх", а пропаганда і все лайно доноситься виключно на "вялікам і магучєм". В окопах, побуті і навіть на роботі люди можуть спілкуватись тією мовою яка їм зручна і якщо співрозмовник дає на це згоду. Принаймні я не зустрічав жодного чеха, словака чи литовця, а в свій час і поляка який з ходу тобі каже "я тібя нє понімаю, давай на русском". Людина яка вчора на 515 день війни казала "нє всьо так адназначьна", сьогодні різко після обстрілу поміняє вій світогляд ?
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23.07.2023 15:37 Ответить
Ну звісно ж - поміняє!

Як поміняли його багато хто з тих, хто з 14-го року не вважав, що росія напала на Україну.

Так - залишилась іще невелика кучка тих, хто і досі "ЗарасеюЗапутенга", але це вже до нашого МОЗ питання стосовно роботи з психічно хворими людьми.

Так - є ще й ті, яким все пофігу, які не хочуть в голову брати нічого, якщо це не стосується двох найнижчих потреб людини, тих, кого ще в Стародавній Греції називали "Ідіотами" - то хіба оці всі категорії лише в Одесі живуть?

Чи для чого Ви взагалі завели цю розмову? Ви ж самі тільки що написали, що людина в побуті може розмовляти тією мовою, якою хоче, а вище обурювались, що вони саме в побуті розмовляють російською.
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23.07.2023 15:49 Ответить
Я просто переказав слова знайомої, це те що вона константувала побачивши на власні очі. Я не вважаю що людина не має права спілкуватись тією мовоє якою хоче, 80-90% і половина приведена зі ншою ціллю. Величезна маса людей фізично просто не хоче чути тіє ж української, видимо у них просто якесь відторгнення іде під впливом тієї ж пропаганди чи з інших причин. Чи ви хочете сказати що в людей за все своє життя не було можливості вивчити українську хоча б на слух ? Моя дружина в свій час приїхавши в Київ на роботу почула від своєї безпосередньої керівнички, що вона "селючка" бо тільки в селах розмовляють українською, хоча до того вона сама розмовляла українською, приїхала з села і була такою є "селючкою".

Тобто понад 1,5 роки війни, постійні обстріли, загроза висадки під...рського десанту не поміняли нічого в головах цих людей, а сьогоднішній нічний обстріл різко поміняє ? Всі вже давно зробили свій вибір, мені щиро жаль жертв і поранених, але мені ні краплі не жаль тих "для кого не все так однозначно".
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23.07.2023 16:18 Ответить
Ну от Ви самі ж підтверджуєте, що подібні випадки є і в Києві, і в інших містах - все виключно від людей залежить, від їх когнитивних здібностей, а не від місця проживання.

Але чомусь саме про Одесу Ви вирішили написати саме сьогодні, після обстрілу, коли всі і так на нервах після страшного обстрілу, після чотирьох безсонних ночей.

Ви точно вибрали не найкращий день для цього. Та й взагалі - звинувачувати огульно всіх жителів будь-якого міста в будь-чому - це не сама розумна справа!

Сподіваюсь - Ви зрозумієте мене.
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23.07.2023 16:30 Ответить
Написав саме сьогодні, бо розмовляв з знайомою вранці, а з Одеси вона повернулась вчора ввечері. Я не звинувачував всіх огульно, але це свого роду соціологія - такий собі зріз пласту з людей різного віку, соціального і матеріального становища а також світогляду, але є те що їх поєднує і про це я написав вище, подобається вам це чи ні. А взагалі я вибачився вже, а якщо вам не подобається те що я пишу то я перестану, але розуму в голови людей це не прибавить. Просто читаючи мій допис черговий русофіл буде зміцнюватись в своїй ненависті до всього українського, не пробуючи навіть знайти першопричину всіх своїх проблем.
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23.07.2023 16:37 Ответить
Не дочитав ваш допис правильно з телефону. А їх Україна чи українці обстріляли ? Чи може я особисто ? Прилетіло їм з любимого ху...лостану, але не все так однозначно...
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23.07.2023 15:40 Ответить
Сформулюйте питання, будь ласка... якщо це таки було питання.
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23.07.2023 15:51 Ответить
Це було не питання а доповнення до написаного. Я прочитав розстріляти замість обстріляти. І ще раз у мене немає ненависті чи нетерпимості до носіїв іншої мови чи культури. Але для мене дії і слова, певної частина жителів Одеси і інших місць України (не всі повально звісно) викликають певний дисонанс. Якщо можете то ви поясніть, це якийсь вид мазохізму ? Коли тебе вбивають і обстрілюють, а ти кажеш що не все так однозначно
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23.07.2023 15:59 Ответить
Я не знаю, що в головах тих людей.

Я, до прикладу, в 14-му році перейшов на Українську в соцмережах, а десь в 20-му - і в особистому спілкуванні... в Одесі, ага. Правда - не вимагаю від інших, щоби і вони мені відповідали Українською. Вважаю, що в переважно російськомовній Одесі реально важко одразу перейти на спілкування Українською мовою, якщо людина ніколи нею не розмовляла, то хай хоч звикне до звучання Української мови, а там може колись і сама почне. М'яка украінізація, на мій погляд, діє довше, але надійніше, ніж під тиском.

Але, дідько - стільки гімна на адресу Одеситів, скільки я прочитав саме сьогодні, після такого страшного обстрілу, я ніколи в житті ще не читав - реально! Це просто піпець як демотивує і обурює!
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23.07.2023 16:07 Ответить
Вибачте, якщо сформулював свою думку не однозначно. У мене немає претензій до одеситів, російськомовних в тому числі. Правда така, що зрадники і манкурти є усюди, мав розмову з працівником служби внутрішньої безпеки Польщі, вони постійно відловлюють людей співпрацюють з кацапами і фактор мови значення немає - гловне гроші. В Україні таких теж повно, але концентрація такого контингента росте в сторону південного сходу і росту кількості носіїв російської. І щоб ви не говорили, як не пояснювали і вигороджували, для людей які зробили свій вибір в сторону рашизму - Україну, українці, їхня мова і культура буде причиною всіх їхніх проблем.
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23.07.2023 16:31 Ответить
Так, таке є - в Одесі їх таки було більше, ніж в інших містах. Та, напевно, і зараз є.

Але те, що перші ж ракети, які падали на Одесу о 5-й ранку 24 лютого, у багатьох різко змінили світогляд - це теж є. І процент таких людей дуже високій, і це я суджу не тільки лише по своєму колу спілкування, а і при випадкових репліках на базарі, в магазинах, чи просто на вулицях.

Але помічають не їх, а придурків типу тих же ж інстаграмниць, чи подібних, які щось ляпають язиком - саме це розноситься по світу, і на основі тих випадків люди чомусь вважають, що це все місто таке. Хоча насправді - і для Одеси у тому числі - це винятки, а правило - Одеса - це Україна, і ніяк інакше! Навіть якщо це буде сказано російською мовою.

І так - російськомовні одесити ведуть своїх дітей в Україномовні класи - от і все, що треба знати!

На цьому і зійдемось. Ваше вибачення прийняте.

Слава Україні! Слава нації!
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23.07.2023 16:44 Ответить
Согласен
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23.07.2023 15:52 Ответить
Україна різна, і на фронті багато хлопців російськомовних, і на блок постах.
Той хто цього не розуміє, та досі гне цю хвору лінію , розділяючі українців, кого по мові, кого по вірі, той несе безпосередньо частину відповідальності за кожного загиблого російськомовного чи україномовного хлопця на фронті, чи цивільних.
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23.07.2023 17:24 Ответить
Ще раз прочитайте , що я написав, бажано усю вітку і в якому контексті. Це зараз ви гнете хвору лінію - "какая разница" "і не все так однозначно" більше не котується. Якщо в людини є клепка в голові то без різниці на якій якою мовою вона спілкується. Для манкуртів, потенційних і відкритих зрадників а також хронічних ідіотів мова є зброєю з необмеженим радіусом дії. Маю одного знайомого поляка в якого дід на старості автоматично мацав кишеню провіряючи чи на місці патрони, як тільки чув десь німецьку мову. Це при тому, що в тій же південно-західній Польщі є повно німецьких поселень, з німецькими назвами і корінним німецьким населенням, які у себе в дома спілкуються німецькою. Але я нечув від жодної особи з польським паспортом щось типу "jaka jest różnica" якою мовою спілкуватись, чи "nie wszystko jest takie oczywiste" коли мова заходить про події часів другої світової чи комуністичного режиму. Ви додовбуєтесь до мови, хоча це просто факт спостереження однієї людини, і ігноруєте другу половину про відношення цих же осіб до ситуації сьогодні. Якщо я як людина яка ніколи російської не вивчала і прожила в середовищі де цією мовою ніхто ніколи не спілкувався, сприймаю її просто на слух можу зрозуміти російськомовного співрозмовника. То чому носій російської який все життя прожив в Україні і десь таки повинен був таки чути Українську відмовляється її розуміти і сприймати ? Чому воїни в окопах розуміють один одного без різниці якою мовою хто говорить ? А "окремі особини" в тилу не можуть ? Не здається вам, що це шовінізм ?
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23.07.2023 18:13 Ответить
"Маю одного знайомого поляка в якого дід на старості автоматично мацав кишеню провіряючи чи на місці патрони"

А я маю знайомого поляка, доречі входить до керівництва немаленької фірми, коли він приїжджав до мене в гості, ще до війни, то показував фото свого діда у формі вермахту. Я був дуже здивований, але це не рідкість, як з'ясувалося, була мобілізація, і його дід служив у вермахту.

"відмовляється її розуміти і сприймати ?" - цього не роблять навіть в РФ, не те що в Україні.

Ви перекручуєте. Тут йшла мова просто про російськомовних.

І ті люди, хто взагалі починає , особливо зараз, розмовляти про мову, про "правильну" чи "неправильну" віру, церков, про "правильних" чи " неправильних" героїв історичних - ці люди такими розмовами працюють на ворога. Це якщо коротко.

А загалом, будь яка освічена людина в Україні, що тут живе та любить цю країну, знає історію , їздить по країні, спілкується, вже точно знає, що Україна- це країна, де етнічний росіянин, за походженням, не володіючий українською мовою взагалі та ходячі виключно в УПЦ, він воює проти агресора , ризикує життям, чи вмирає геройські під Бахмутом, а україномовний патріот , який поїхав гастарбайтером до Польщі, так і залишився там , перетягнувші всю родину, та чекає, чим все закінчиться. І тих, і тих - сотні тисяч, якщо не мільйони.

Хтось впарює яйця по 17 гривень вигребає з бюджету останні гроші та їздить з прапором України на автівці красиво балакаючи по українські, а хтось в той бюджет сплачує зі свого ІТ бізнесу чи іншого великі податки, та взагалі не володіє українською.

Так склалося, що Україна - двомовна країна, з такою от унікальною і культурою, в історією, в народом.
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23.07.2023 18:39 Ответить
свого діда у формі вермахту. Я був дуже здивований, але це не рідкість, як з'ясувалося, була мобілізація,

Ви звісно вибачте але це або маячня або плід вашої уяви. На відміну від тої ж західної України чи Литви, Латвії і Естонії де в свій час німці вважались мало не визволителями і до них йшли на службу бо була надія на визволення від комуністів і створення своєї держави в Польщі все було трохи по іншому. Гірше нацистів сприймались тільки червоноармійці через "ніж в спину" і напад без оголошення війни в результаті договорняка з німцями, Катинь, не підтримане Варшавське повстання і подальша окупація на довгі роки. На відміну від рашистських під...рів які як 80 років тому використовують населення на окупованих землях як гарматне мясо - форсування дніпра і історії даунбаських вдів тому приклад, німці ніколи не проводили мобілізацій на окупованих територіях. В вермахт могли мобілізувати тільки німців, але могли бути добровольці інших національностей. Інша справа СС де були цілі національні батальйони, і завдання в них були зовсім інші від вермахту, і там все було виключно на добровільній основі. Так що це або видумка та ахінея, або ця особа була зрадником і манкуртом в розумінні поляків та служила поліцаєм або в СС, або якщо це таки вермахт то це був не поляк, бо ніякий притомний поляк такого нікому показувати не буде.

Ви перекручуєте. Тут йшла мова просто про російськомовних.

Я нічого не перекручую, просто переказую слова іншої людини. Без образом але я більше повірю словам людини яку знаю багато років, ніж тій з якою просто дискутую в коментарях і незнаю взагалі. Я не вірю в те, що людина проживши ціле життя в Україні зовсім не розуміла української, але запросто повірю в те що є люди які будуть вдавати нерозуміння української з якихось свої переконань - я таких зустрічав особисто, тому в це повірю без проблем.

етнічний росіянин, за походженням, не володіючий українською мовою взагалі та ходячі виключно в УПЦ, він воює проти агресора , ризикує життям, чи вмирає геройські під Бахмутом, а україномовний патріот , який поїхав гастарбайтером до Польщі, так і залишився там , перетягнувші всю родину,

Чергове висмикування і перекручування фактів. Я вже тут на форумі багато прочитав про "українських мийників туалетів", і тому подібного лайна, сло в слово скопійованого з під...оської пропаганди. Я в Польщі з 2012, шароварним патріотом себе не вважаю, починав з нуля немаючи нічого. Тоді для "суперукраїнців" я був просто "мийником туалетів", а тепер "мийником туалетів" і зрадником бо на думку диванних воїнів і патріотів я мав би повернутись в Україну і померти в окопі з етнічним росіянином з УПЦ в одному окопі.
Я вам відкрию таємницю світостворення зараз. Я справді знаю українців, і чоловіків і жінок і цілі сімї які виїхали за довго до війни, відкрили свій бізнес або знайшли хорошу роботу і влаштували своє життя. Після 24 лютого якщо не брати до уваги пенсіонерів і інвалідів, чоловіки легально виїхати не можуть. Але я після 24 лютого я будучи волонтером побачив багато російськомовних сімей з чоловіками, які умудрялись виїхати через роССію з окупованих територій в ЄС, і знаєте що ? В приблизно половини з них не повертався язик сказати хто розвязав війну - "нам нє нужна єта вайна", "пусть уже дагаварятся", "не все так адназначьна" іт.д. і т.п. В мене був обовязок списати їхні особисті дані і допмогти поселитись в гуманітарний пункт, в усіх них був український паспорт, але терпіти Україну вони не могли. Ваш логіка не працює, я українець який не знайшов себе в корумпованій державі, але зміг побудувати бізнес в Польщі за допомогою фінансових дотацій ЄС і Польщі, і особа яка живе в Україні але терпіти не може Україну, що для вас краще чи гірше ?

Про яйця по 17 я не сперечаюсь, це одна з причин чому я виїхав з України і чому ніколи не повернусь. Про іт бізнес не розказуйте байок мені, яка ставка оподаткування в іт бізнесу ? Замість працевлаштування програміста - ФОП і 1500 грн на місяць. Я плачу без малого 30 відсотків корпоративного і ПДФО + 70-80 відсотків від зарплати працівника на руки в вигляді ПДФО+соц. страхування + мед. страхування + пенсійний збір + ПДВ + мито з імпорту, і умудряюсь заробити. А міг би це платити в Україні, але яйця ао 17, контрабанда на митниці, ухиляння від ПДФО і ПДВ, всі стають на роги коли їм кажуть касові апрати поставити. Я теж з України і деб не жив українцем бути не перестану, але знімайте рожеві окуляри, або Україні прийде кінець.
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23.07.2023 20:40 Ответить
Я ніколи не кажу неправди, тож, це не маячня. Була така фото.
Може це пояснює:

"По данным профессора Рышарда Качмарека, директора Института Истории Силезского Университета, автора книги «Поляки в Вермахте», через немецкие вооруженные силы прошло около полумиллиона поляков из Верхней Силезии и Поморья. "

"
Я плачу без малого 30 відсотків корпоративного "

Написано, що корпоративний податок, він же податок на прибуток, в 2023 складає 19%. Є посилання на 30%?

А якщо це два податкі, прибуток+ПДФО, то в Україні тоді 36 %, а не " без малого 30% "

Щодо податків на фонд оплати праці

ПФ- 9,76%
Обязательное медстрахование - 2,45%
Фонд по инвалидности - 1,5%
Всього: 13.71 - аналог в Україні - 22% есв.

А щодо ПДФО, написано, за лінійною системою він 19%, за загальною ставкою, яку є сенс вибирати якщо дохід менше 85528 злотих або 20 т дол на рік, ставка 18%, як і в Україні, а якщо перевищити цю суму доходу, то 32% , але ж який сенс.

Тож, 18%+13.71%=31.71% податки з фонда оплати праці, аналогічні в Україні 22% есв+2% військовий збір+18% ПДФО=42%

Тож в Україні податки більші, ніж в Польщі, якщо вірити джерелам.

Мито рахувати не будемо, воно може бути різне, на різні товари, але Ви досить дивно все змішали в одну кучу та написали "70-80 відсотків" ))

Якщо я таким чином порахуб в Україні, то буде більше 100 %, хоч це і нонсенс)
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23.07.2023 21:10 Ответить
Верхней Силезии и Поморья.

Верхня сілезія + Любуске + Великопольське + Західньопоморське + Поморське воєдства - все це для поляків так звані "повернені землі". Ці землі були приєднані до Польщі по результатам другої світової війни. Ясна річ що поляки вважають що це їхні історичні землі і вони завжди були польськими як і західна Україна і Білорусь і навіть південь Литви з Вільнюсом включно. Мріяти ніхто не заборонить, але факт залишиться фактом. На початку війни всі хто жив на цих землях вважались німцями і громадянами німеччини, як вони стали пізніше поляками я незнаю, тому що незнаю за якими правилами німці і поляки визначали національність в змішаних сімях. Буде час то ознайомлюсь з цим "історичним твором", але перший раз чую про автора і цифри не вселяють довіри , тому що на 41 рік чисельність вермахту становила в районі 7 мільйонів і 500 000 польських добровольців - повна маячня.

Треба було мене попросити, а то бачу заморочились і час потратилиі нарахували Бог зна що. Тут калькулятор оплати праці https://www.infakt.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-lipiec-2022/ . Простий приклад можете повторити собі в калькуляторі. 5000 злотих брутто, зазначити опції ПІТ0 - НІ (стосується тих хто звільнений з податку на дохід), у мене таких немає на роботі, Rozliczasz kwotę wolną - НІ (враховується дохід звільнений від оподаткування, в рік 30000 злотих, але це працівнику цю суму вертають - працедавець зобовязаний її заплатити). І так 5000 брутто, це 3438,19 на руки, загальний кошт працедавця 6024, а тепер рахуємо:
((6024-3438,19)/3438,19)*100%=75%
В мене невелике виробництво, на руки дістають в залежності вид виконуваної роботи вд 3000 до 5000 злотих, не всі працюють на договорі про працю, адля декого це друга робота, том деякі податки зменшуються, я написав 70-80% від зарплати на руки, що не так ?
Ц мене sp. z o.o., аналог українського ТзОВ, обороти до 2 мільйонів євро в рік, кваліфікуюсь як малий платник податку і ставка 10% + 19% ПдФО спачую при виплаті дивіденд - купу років мусолять про зниження податку з дивіденди до 10%, але віз і нині там, я написав в районі 30% (вірніше буде менше 30%), що не так ?
Я не хотів все розсусолювати але вже приходиться. До цього сплачую 10 % мита на сировину яку імпортую з поза ЄС, і ставка ПДВ для моєї продукції 23%. Правду кажучи частину ПДВ відшкодовую з ПДВ на витрати ведення діяльності, але все одно змушений їм постіно доплачувати ? Все порахували ? Що вам і ще розжувати ?
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23.07.2023 22:06 Ответить
тому що на 41 рік чисельність вермахту становила в районі 7 мільйонів і 500 000 польських добровольців - повна маячня.

"прошло около полумиллиона поляков"

За всю війну, пройшло через вермахт 1.09.1939 по 1943 включно начебто
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23.07.2023 22:25 Ответить
Я незнайомий з працями цього професора, і незнаю звідки в нього такі цифри. Колись в студентські роки, цікавився історією другої світової то читав, що в Вермахті служили тільги громадяни третього рейху, умовно німці + австрійці, або добровольці. Як цей професор вирахував тих 500 000 тисяч я незнаю, швидше за все брались до уваги громадяни Німеччини від мішаних шлюбів, які в третьому рейху були німцями, а в Польщі вже поляками, але це тільки моє припущення.

Як аргумент загуглив цього вашого професора і в другому посиланні в идачі гугла допис від людини яка видимо цю книжку читала - схоже мої догадки вірні.
https://matsam.livejournal.com/4069571.html
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23.07.2023 23:30 Ответить
Тож Ви вважаєте що поляки не служили у вермахту?
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24.07.2023 19:36 Ответить
Ви спочатку посилались на книгу, а тепер мене запитуєте ? Якщо ви питаєте мою думку то так само як і в Україні. В Україні є колаборанти які з радістю йдуть служити рашистськи під...рам, так само і там були ті хто служив нацистам і ти хто комуністам, а можливо були і такі хто встих і одним і іншим вислужитись. Хтось емігрував, когось вбили, хтось пішов в АК чи партизанити, але мобілізації примусової не було, а добровільно йшли служити тільки зрадники.
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24.07.2023 19:46 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zqUBbvC9AnvgPdhwiDMYnaEek3fV2F4AnLj8zYhLxojBjHAQZ4aSjmb4hBSUaZVxl&id=771033413006677&locale=ar_AR https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zqUBbvC9AnvgPdhwiDMYnaEek3fV2F4AnLj8zYhLxojBjHAQZ4aSjmb4hBSUaZVxl&id=771033413006677&locale=ar_AR



Мова не про поодинокі випадки.

Крім того, не тільки поляки.
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25.07.2023 06:32 Ответить
Ви знову посилаєтесь на людей, які посилаються на праці того ж професора. Я думаю проблема в кому кого вважати поляками, в яких часових рамках і в якому місці. Простий приклад, Україна вважає всіх свої жителів українцями, навіть в тому ж криму - хоча вони себе такими не вважають. І навіть в "страждальному" донбасі, колись читав що там велика маса себе ні українцями ні росіянами не вважає - вони "радянські люди", видимо дається взнаки історія заселення цього регіону, але не про це річ.

Цей ваш професор все чітко описав. На території Польщі в прикордонних областях з Німеччиною і Чехією проживало приблизно 3 мільйона "фольксдойчів", які ділились на 4 категорії.
1-2 категорія етнічні німці які одразу могли отримати громадянство
3 категорія асимільоване місцеве польське населення німецького походження:
сілезійці - так звані "судетські німці", проживають на території ********* верхньо- і нижньо-сілезського воєводства, а також опольського в прикордонних з Чехією та Німеччиною областях
мазури - проживають на території ********* вармінсько-мазурського воєводства, колишніх землях східної просії
кашуби - мала етнічна група, компактно проживає в поморському воєводстві в районі міста Гданськ, колишній німецький Данциг за який Німеччина чіплялась навіть після поразки в першій світовій. Дональд Туск етнічний кашуб з симпатією до Німеччини, через що поляки його і терпіти не можуть, а вибирали лише як менше зло.
3 група могла отримати громадянство на 10 років
4 - група усі місцеві колаборанти "не німецького походження", які співпрацювали з окупаційною владою - простіше кажучи колаборанти, могли отримати громадянство в окремих випадках на 10 років.

Так от ці 4 категорії після захоплення Польщі і їх натуралізації ставали громадянами Німеччини і підлягали мобілізації. Ніяких поляків в вермахт ніхто не мобілізував, більше того їх якщо дуже вже сильно противились так само ефективно спалювали як євреїв чи циган.

Підсумовуючи, на "цьому вашому фото", або ніякий не етнічний поляк, а зполонізований кашуб, мазур чи сілезець, або просто колаборант доброволець.
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25.07.2023 10:51 Ответить
Він з західної Польщі, прізвище та ім'я як на мене польські, хоча не факт що у діда таке ж було, якщо він наприклад по материнській лінії, можливо він там був полунемец, чи як там.

Ну я незнаю, не читав досліди того професора, читав опис, і там тіпа, що поляки деякі після окупації, щоб не потрапити під Удар самім та родинам, під час перепису населення писали що вони німці, тим самим щ одного боку виходили з під тиску влади, з іншого, підпадали під закон про мобілізацію, і йшли як і всі німці, служити до вермахту.
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25.07.2023 18:01 Ответить
я вам зараз розповім за мою Одесу, яка в чотирнадцятому, ясно і чітко відстояла, себе в Україні, і Україну в собі!,СПАЛИВШИ ***** колорадів у ДП!!((це на відміну, від цього ******** даунбаса!(,та криму,який чи злили,чи здали без супротиву!(, які у загальної складності - як отой "вовк,котрого скількі ні годуй",,які і позвали ВІЙНУ у наш Дім!!!(,,!,,щож ви про Це мовчите:( (,,а те що вата Одесі, а де її немає???, Це що, такий привід, щоб у такий день для Одеси, висловлюватись на цю тему??( (,, Поц Ви,ось все,що можу сказати!(,
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23.07.2023 15:46 Ответить
Одесса жгла кацапов гораздо раньше чем вся Украина, так что завал
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23.07.2023 15:54 Ответить
Ти отим своїм висером стверджуєш, що то Одесити не готувались до війни, а готувались до шашликів? В тебе все в порядку? Головні болі не дошкуляють? У лікаря коли востанне був?

Вибач - накіпило!

Стільки гімна на адресу Одеси і Одеситів, як сьогодні, я ще ніколи в своєму житті не читав!

Це просто піпець якійсь - люди радіють, що Одесу обстріляли, мовляв "Так вам і треба, бо рускійязик, шашликі, вата"!

Мразоти кінчені! Нічим не ліпші за русню!
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23.07.2023 15:56 Ответить
Бо вони гниль. Або кацапи.
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23.07.2023 15:57 Ответить
давай більше тупих серіаліа від гувна +гувна а ППО нам не треба і ворога знищувати на його землі ні ні зелена падлота
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23.07.2023 16:06 Ответить
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23.07.2023 16:08 Ответить
Ленд Лиз НЕ НУЖЕН ! памятников ещё много. Скажите когда будет нужен.
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23.07.2023 16:10 Ответить
6 день ...Окрім слів ніякої відповіді.Такими темпами і ракетними обстрілами які будуть руйнування міста через місяць?...Окрім матюків немає слів.
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23.07.2023 19:58 Ответить
 
 