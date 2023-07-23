25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы. ФОТОрепортаж
Предварительно, 25 памятников архитектуры повреждены российскими террористами за ночь в Одессе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Это данные по состоянию на 14.00. Документация преступлений террористов продолжается, на местах трудятся эксперты.
По словам Кипера, среди поврежденных памятников здания XIX-XX веков:
- Дом Чижевича
- Дом Папудовой
- Дом Заблудовского
- Дом Гагарина
- Дом Януша
- Дом Ждановой
- Дом Рассель дель Турко
- Дом Масса
- Особняк Манук-Бея
- Дом Ковалевского
- Дом Порро
- Дом Машевского и другие.
Фото: Константин Либеров
"россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что тяжелым трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами!", - говорится в сообщении.
В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.
По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.
Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.
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Якщо так до всього відноситись, то треба зести всесь Андріївський узвіз. Бо при імперцях туди переселили всіх повій і відстроїли борделі.
Можна додовбатись до будь чого...маразм..
Це як царя з Леніном сплутати
Ви історик)
Якщо я воду додам до води, буде одне і теж, а от коли олію до води додам, одне і теж не буде.
В Одесі є унікальне явище, це коли ремонтують будинок історичний тіки з одного боку, з того що виходить на вулицю, а з двору він без ремонту. Я коли зайшов у двір, шукав адресу одну, спочатку подумав що в мене галюцинація, з одного боку один будинок, з іншого - наче інший взагалі, вийшов назад, обійшов, а потім вже зрозумів.
Я не кажу, що це добре, що вони розмовляють російською, але може Ви свої претензії залишете при собі хоча в цей день?
Як поміняли його багато хто з тих, хто з 14-го року не вважав, що росія напала на Україну.
Так - залишилась іще невелика кучка тих, хто і досі "ЗарасеюЗапутенга", але це вже до нашого МОЗ питання стосовно роботи з психічно хворими людьми.
Так - є ще й ті, яким все пофігу, які не хочуть в голову брати нічого, якщо це не стосується двох найнижчих потреб людини, тих, кого ще в Стародавній Греції називали "Ідіотами" - то хіба оці всі категорії лише в Одесі живуть?
Чи для чого Ви взагалі завели цю розмову? Ви ж самі тільки що написали, що людина в побуті може розмовляти тією мовою, якою хоче, а вище обурювались, що вони саме в побуті розмовляють російською.
Тобто понад 1,5 роки війни, постійні обстріли, загроза висадки під...рського десанту не поміняли нічого в головах цих людей, а сьогоднішній нічний обстріл різко поміняє ? Всі вже давно зробили свій вибір, мені щиро жаль жертв і поранених, але мені ні краплі не жаль тих "для кого не все так однозначно".
Але чомусь саме про Одесу Ви вирішили написати саме сьогодні, після обстрілу, коли всі і так на нервах після страшного обстрілу, після чотирьох безсонних ночей.
Ви точно вибрали не найкращий день для цього. Та й взагалі - звинувачувати огульно всіх жителів будь-якого міста в будь-чому - це не сама розумна справа!
Сподіваюсь - Ви зрозумієте мене.
Я, до прикладу, в 14-му році перейшов на Українську в соцмережах, а десь в 20-му - і в особистому спілкуванні... в Одесі, ага. Правда - не вимагаю від інших, щоби і вони мені відповідали Українською. Вважаю, що в переважно російськомовній Одесі реально важко одразу перейти на спілкування Українською мовою, якщо людина ніколи нею не розмовляла, то хай хоч звикне до звучання Української мови, а там може колись і сама почне. М'яка украінізація, на мій погляд, діє довше, але надійніше, ніж під тиском.
Але, дідько - стільки гімна на адресу Одеситів, скільки я прочитав саме сьогодні, після такого страшного обстрілу, я ніколи в житті ще не читав - реально! Це просто піпець як демотивує і обурює!
Але те, що перші ж ракети, які падали на Одесу о 5-й ранку 24 лютого, у багатьох різко змінили світогляд - це теж є. І процент таких людей дуже високій, і це я суджу не тільки лише по своєму колу спілкування, а і при випадкових репліках на базарі, в магазинах, чи просто на вулицях.
Але помічають не їх, а придурків типу тих же ж інстаграмниць, чи подібних, які щось ляпають язиком - саме це розноситься по світу, і на основі тих випадків люди чомусь вважають, що це все місто таке. Хоча насправді - і для Одеси у тому числі - це винятки, а правило - Одеса - це Україна, і ніяк інакше! Навіть якщо це буде сказано російською мовою.
І так - російськомовні одесити ведуть своїх дітей в Україномовні класи - от і все, що треба знати!
На цьому і зійдемось. Ваше вибачення прийняте.
Слава Україні! Слава нації!
Той хто цього не розуміє, та досі гне цю хвору лінію , розділяючі українців, кого по мові, кого по вірі, той несе безпосередньо частину відповідальності за кожного загиблого російськомовного чи україномовного хлопця на фронті, чи цивільних.
А я маю знайомого поляка, доречі входить до керівництва немаленької фірми, коли він приїжджав до мене в гості, ще до війни, то показував фото свого діда у формі вермахту. Я був дуже здивований, але це не рідкість, як з'ясувалося, була мобілізація, і його дід служив у вермахту.
"відмовляється її розуміти і сприймати ?" - цього не роблять навіть в РФ, не те що в Україні.
Ви перекручуєте. Тут йшла мова просто про російськомовних.
І ті люди, хто взагалі починає , особливо зараз, розмовляти про мову, про "правильну" чи "неправильну" віру, церков, про "правильних" чи " неправильних" героїв історичних - ці люди такими розмовами працюють на ворога. Це якщо коротко.
А загалом, будь яка освічена людина в Україні, що тут живе та любить цю країну, знає історію , їздить по країні, спілкується, вже точно знає, що Україна- це країна, де етнічний росіянин, за походженням, не володіючий українською мовою взагалі та ходячі виключно в УПЦ, він воює проти агресора , ризикує життям, чи вмирає геройські під Бахмутом, а україномовний патріот , який поїхав гастарбайтером до Польщі, так і залишився там , перетягнувші всю родину, та чекає, чим все закінчиться. І тих, і тих - сотні тисяч, якщо не мільйони.
Хтось впарює яйця по 17 гривень вигребає з бюджету останні гроші та їздить з прапором України на автівці красиво балакаючи по українські, а хтось в той бюджет сплачує зі свого ІТ бізнесу чи іншого великі податки, та взагалі не володіє українською.
Так склалося, що Україна - двомовна країна, з такою от унікальною і культурою, в історією, в народом.
Ви звісно вибачте але це або маячня або плід вашої уяви. На відміну від тої ж західної України чи Литви, Латвії і Естонії де в свій час німці вважались мало не визволителями і до них йшли на службу бо була надія на визволення від комуністів і створення своєї держави в Польщі все було трохи по іншому. Гірше нацистів сприймались тільки червоноармійці через "ніж в спину" і напад без оголошення війни в результаті договорняка з німцями, Катинь, не підтримане Варшавське повстання і подальша окупація на довгі роки. На відміну від рашистських під...рів які як 80 років тому використовують населення на окупованих землях як гарматне мясо - форсування дніпра і історії даунбаських вдів тому приклад, німці ніколи не проводили мобілізацій на окупованих територіях. В вермахт могли мобілізувати тільки німців, але могли бути добровольці інших національностей. Інша справа СС де були цілі національні батальйони, і завдання в них були зовсім інші від вермахту, і там все було виключно на добровільній основі. Так що це або видумка та ахінея, або ця особа була зрадником і манкуртом в розумінні поляків та служила поліцаєм або в СС, або якщо це таки вермахт то це був не поляк, бо ніякий притомний поляк такого нікому показувати не буде.
Ви перекручуєте. Тут йшла мова просто про російськомовних.
Я нічого не перекручую, просто переказую слова іншої людини. Без образом але я більше повірю словам людини яку знаю багато років, ніж тій з якою просто дискутую в коментарях і незнаю взагалі. Я не вірю в те, що людина проживши ціле життя в Україні зовсім не розуміла української, але запросто повірю в те що є люди які будуть вдавати нерозуміння української з якихось свої переконань - я таких зустрічав особисто, тому в це повірю без проблем.
етнічний росіянин, за походженням, не володіючий українською мовою взагалі та ходячі виключно в УПЦ, він воює проти агресора , ризикує життям, чи вмирає геройські під Бахмутом, а україномовний патріот , який поїхав гастарбайтером до Польщі, так і залишився там , перетягнувші всю родину,
Чергове висмикування і перекручування фактів. Я вже тут на форумі багато прочитав про "українських мийників туалетів", і тому подібного лайна, сло в слово скопійованого з під...оської пропаганди. Я в Польщі з 2012, шароварним патріотом себе не вважаю, починав з нуля немаючи нічого. Тоді для "суперукраїнців" я був просто "мийником туалетів", а тепер "мийником туалетів" і зрадником бо на думку диванних воїнів і патріотів я мав би повернутись в Україну і померти в окопі з етнічним росіянином з УПЦ в одному окопі.
Я вам відкрию таємницю світостворення зараз. Я справді знаю українців, і чоловіків і жінок і цілі сімї які виїхали за довго до війни, відкрили свій бізнес або знайшли хорошу роботу і влаштували своє життя. Після 24 лютого якщо не брати до уваги пенсіонерів і інвалідів, чоловіки легально виїхати не можуть. Але я після 24 лютого я будучи волонтером побачив багато російськомовних сімей з чоловіками, які умудрялись виїхати через роССію з окупованих територій в ЄС, і знаєте що ? В приблизно половини з них не повертався язик сказати хто розвязав війну - "нам нє нужна єта вайна", "пусть уже дагаварятся", "не все так адназначьна" іт.д. і т.п. В мене був обовязок списати їхні особисті дані і допмогти поселитись в гуманітарний пункт, в усіх них був український паспорт, але терпіти Україну вони не могли. Ваш логіка не працює, я українець який не знайшов себе в корумпованій державі, але зміг побудувати бізнес в Польщі за допомогою фінансових дотацій ЄС і Польщі, і особа яка живе в Україні але терпіти не може Україну, що для вас краще чи гірше ?
Про яйця по 17 я не сперечаюсь, це одна з причин чому я виїхав з України і чому ніколи не повернусь. Про іт бізнес не розказуйте байок мені, яка ставка оподаткування в іт бізнесу ? Замість працевлаштування програміста - ФОП і 1500 грн на місяць. Я плачу без малого 30 відсотків корпоративного і ПДФО + 70-80 відсотків від зарплати працівника на руки в вигляді ПДФО+соц. страхування + мед. страхування + пенсійний збір + ПДВ + мито з імпорту, і умудряюсь заробити. А міг би це платити в Україні, але яйця ао 17, контрабанда на митниці, ухиляння від ПДФО і ПДВ, всі стають на роги коли їм кажуть касові апрати поставити. Я теж з України і деб не жив українцем бути не перестану, але знімайте рожеві окуляри, або Україні прийде кінець.
Може це пояснює:
"По данным профессора Рышарда Качмарека, директора Института Истории Силезского Университета, автора книги «Поляки в Вермахте», через немецкие вооруженные силы прошло около полумиллиона поляков из Верхней Силезии и Поморья. "
"
Я плачу без малого 30 відсотків корпоративного "
Написано, що корпоративний податок, він же податок на прибуток, в 2023 складає 19%. Є посилання на 30%?
А якщо це два податкі, прибуток+ПДФО, то в Україні тоді 36 %, а не " без малого 30% "
Щодо податків на фонд оплати праці
ПФ- 9,76%
Обязательное медстрахование - 2,45%
Фонд по инвалидности - 1,5%
Всього: 13.71 - аналог в Україні - 22% есв.
А щодо ПДФО, написано, за лінійною системою він 19%, за загальною ставкою, яку є сенс вибирати якщо дохід менше 85528 злотих або 20 т дол на рік, ставка 18%, як і в Україні, а якщо перевищити цю суму доходу, то 32% , але ж який сенс.
Тож, 18%+13.71%=31.71% податки з фонда оплати праці, аналогічні в Україні 22% есв+2% військовий збір+18% ПДФО=42%
Тож в Україні податки більші, ніж в Польщі, якщо вірити джерелам.
Мито рахувати не будемо, воно може бути різне, на різні товари, але Ви досить дивно все змішали в одну кучу та написали "70-80 відсотків" ))
Якщо я таким чином порахуб в Україні, то буде більше 100 %, хоч це і нонсенс)
Верхня сілезія + Любуске + Великопольське + Західньопоморське + Поморське воєдства - все це для поляків так звані "повернені землі". Ці землі були приєднані до Польщі по результатам другої світової війни. Ясна річ що поляки вважають що це їхні історичні землі і вони завжди були польськими як і західна Україна і Білорусь і навіть південь Литви з Вільнюсом включно. Мріяти ніхто не заборонить, але факт залишиться фактом. На початку війни всі хто жив на цих землях вважались німцями і громадянами німеччини, як вони стали пізніше поляками я незнаю, тому що незнаю за якими правилами німці і поляки визначали національність в змішаних сімях. Буде час то ознайомлюсь з цим "історичним твором", але перший раз чую про автора і цифри не вселяють довіри , тому що на 41 рік чисельність вермахту становила в районі 7 мільйонів і 500 000 польських добровольців - повна маячня.
Треба було мене попросити, а то бачу заморочились і час потратилиі нарахували Бог зна що. Тут калькулятор оплати праці https://www.infakt.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-lipiec-2022/ . Простий приклад можете повторити собі в калькуляторі. 5000 злотих брутто, зазначити опції ПІТ0 - НІ (стосується тих хто звільнений з податку на дохід), у мене таких немає на роботі, Rozliczasz kwotę wolną - НІ (враховується дохід звільнений від оподаткування, в рік 30000 злотих, але це працівнику цю суму вертають - працедавець зобовязаний її заплатити). І так 5000 брутто, це 3438,19 на руки, загальний кошт працедавця 6024, а тепер рахуємо:
((6024-3438,19)/3438,19)*100%=75%
В мене невелике виробництво, на руки дістають в залежності вид виконуваної роботи вд 3000 до 5000 злотих, не всі працюють на договорі про працю, адля декого це друга робота, том деякі податки зменшуються, я написав 70-80% від зарплати на руки, що не так ?
Ц мене sp. z o.o., аналог українського ТзОВ, обороти до 2 мільйонів євро в рік, кваліфікуюсь як малий платник податку і ставка 10% + 19% ПдФО спачую при виплаті дивіденд - купу років мусолять про зниження податку з дивіденди до 10%, але віз і нині там, я написав в районі 30% (вірніше буде менше 30%), що не так ?
Я не хотів все розсусолювати але вже приходиться. До цього сплачую 10 % мита на сировину яку імпортую з поза ЄС, і ставка ПДВ для моєї продукції 23%. Правду кажучи частину ПДВ відшкодовую з ПДВ на витрати ведення діяльності, але все одно змушений їм постіно доплачувати ? Все порахували ? Що вам і ще розжувати ?
"прошло около полумиллиона поляков"
За всю війну, пройшло через вермахт 1.09.1939 по 1943 включно начебто
Як аргумент загуглив цього вашого професора і в другому посиланні в идачі гугла допис від людини яка видимо цю книжку читала - схоже мої догадки вірні.
https://matsam.livejournal.com/4069571.html
Мова не про поодинокі випадки.
Крім того, не тільки поляки.
Цей ваш професор все чітко описав. На території Польщі в прикордонних областях з Німеччиною і Чехією проживало приблизно 3 мільйона "фольксдойчів", які ділились на 4 категорії.
1-2 категорія етнічні німці які одразу могли отримати громадянство
3 категорія асимільоване місцеве польське населення німецького походження:
сілезійці - так звані "судетські німці", проживають на території ********* верхньо- і нижньо-сілезського воєводства, а також опольського в прикордонних з Чехією та Німеччиною областях
мазури - проживають на території ********* вармінсько-мазурського воєводства, колишніх землях східної просії
кашуби - мала етнічна група, компактно проживає в поморському воєводстві в районі міста Гданськ, колишній німецький Данциг за який Німеччина чіплялась навіть після поразки в першій світовій. Дональд Туск етнічний кашуб з симпатією до Німеччини, через що поляки його і терпіти не можуть, а вибирали лише як менше зло.
3 група могла отримати громадянство на 10 років
4 - група усі місцеві колаборанти "не німецького походження", які співпрацювали з окупаційною владою - простіше кажучи колаборанти, могли отримати громадянство в окремих випадках на 10 років.
Так от ці 4 категорії після захоплення Польщі і їх натуралізації ставали громадянами Німеччини і підлягали мобілізації. Ніяких поляків в вермахт ніхто не мобілізував, більше того їх якщо дуже вже сильно противились так само ефективно спалювали як євреїв чи циган.
Підсумовуючи, на "цьому вашому фото", або ніякий не етнічний поляк, а зполонізований кашуб, мазур чи сілезець, або просто колаборант доброволець.
Ну я незнаю, не читав досліди того професора, читав опис, і там тіпа, що поляки деякі після окупації, щоб не потрапити під Удар самім та родинам, під час перепису населення писали що вони німці, тим самим щ одного боку виходили з під тиску влади, з іншого, підпадали під закон про мобілізацію, і йшли як і всі німці, служити до вермахту.
Вибач - накіпило!
Стільки гімна на адресу Одеси і Одеситів, як сьогодні, я ще ніколи в своєму житті не читав!
Це просто піпець якійсь - люди радіють, що Одесу обстріляли, мовляв "Так вам і треба, бо рускійязик, шашликі, вата"!
Мразоти кінчені! Нічим не ліпші за русню!