25 памятников архитектуры повреждены в результате обстрела Одессы. ФОТОрепортаж

Предварительно, 25 памятников архитектуры повреждены российскими террористами за ночь в Одессе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Это данные по состоянию на 14.00. Документация преступлений террористов продолжается, на местах трудятся эксперты.

По словам Кипера, среди поврежденных памятников здания XIX-XX веков:

- Дом Чижевича

- Дом Папудовой

- Дом Заблудовского

- Дом Гагарина

- Дом Януша

- Дом Ждановой

- Дом Рассель дель Турко

- Дом Масса

- Особняк Манук-Бея

- Дом Ковалевского

- Дом Порро

- Дом Машевского и другие.











Фото: Константин Либеров

"россияне намеренно направили свои ракеты на находящийся под защитой ЮНЕСКО исторический центр Одессы! Все, что тяжелым трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами!", - говорится в сообщении.

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В результате ракетного удара по Одессе 1 человек погиб, 22 - пострадали, из них 4 ребенка. По данным ОК "Південь", рашисты были по портовой инфраструктуре Одессы, из-за погрешности ракет пострадали гражданские объекты.

По данным Воздушных сил, во время атаки на Одесщину уничтожены 9 из 19 вражеских ракет. В мэрии уточнили, что в результате варварского ночного обстрела Одессы в городе повреждены более 40 зданий.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что 22 июля оккупанты дважды обстреляли г. Купянск Харьковской области. Также Цензор.НЕТ сообщал об обстреле населенного пункта Двуречная Харьковской области.

Ночью 23 июля российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности Запорожья и Запорожский район.