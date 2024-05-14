Последствия обстрелов россиянами Харьковщины: 2 человека погибли, повреждено по меньшей мере 10 частных домовладений. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 мая, в результате вражеских ударов по Харьковщине погибли двое мирных жителей - в городе Волчанске и поселке Гатище, в Боровой повреждены частные домовладения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в облпрокуратуре, приграничная Волчанская громада продолжает находиться под массированными ударами российской армии.



Так, 14 мая вражеский дрон влетел в жилой дом в г. Волчанск, в результате чего вспыхнул пожар, погибла 80-летняя женщина. Также сегодня в поселке Гатище в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мужчина 83 лет.

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Кроме того, 14 мая ориентировочно в 11:30 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Повреждены по меньшей мере 10 частных домовладений.

По предварительным данным, враг применил для удара по Боровой РСЗО "Торнадо-С".

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Напомним, в Генштабе сообщили, что самая большая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях. В частности, российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней в направлении Волчанска сброшено 22 КАБа.

Ситуация в Волчанске

Так, 13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.

По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.