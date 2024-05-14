Наслідки обстрілів росіянами Харківщини: 2 людини загинули, пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 травня, унаслідок ворожих ударів по Харківщині загинули двоє мирних жителів – у місті Вовчанську і селищі Гатище, у Боровій пошкоджено приватні домоволодіння.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в облпрокуратурі, прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими ударами російської армії.



Так, 14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у м. Вовчанськ, унаслідок чого спалахнула пожежа, загинула 80-річна жінка. Також сьогодні у селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.

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Крім того, 14 травня орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь.

За попередніми даними, ворог застосував для удару по Боровій РСЗВ "Торнадо-С".

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Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. Зокрема, російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.

Ситуація у Вовчанську

Так, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.