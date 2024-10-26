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Китайский экспресс, секретный пункт плана, красная линия Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

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Красная линия

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Китайский экспресс

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Реформа ООН

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По дороге в ад

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Новая серия

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Секретный пункт плана

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Этот день настал!

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Когда путин твой лучший друг

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Креатив

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Последняя игра для северокорейских воинов

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Россия будущего

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Новые российские "святые"

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4108) политика (7095) путин владимир (31569) россия (96246) фотожаба (14515)


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Топ комментарии
+20
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26.10.2024 09:46 Ответить
+12
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26.10.2024 10:29 Ответить
+11
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26.10.2024 10:25 Ответить
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"Реформа ООН" мені най-най.
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26.10.2024 09:43 Ответить
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26.10.2024 19:41 Ответить
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26.10.2024 19:45 Ответить
перші внески на ядерку повинні зробити кучма з Франції і бджоляр . кравчучка відпетляла ...
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26.10.2024 09:44 Ответить
у "кравчучки" є спадкоємці - теж внески повинні зробити
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26.10.2024 10:19 Ответить
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26.10.2024 09:46 Ответить
Якийсь акцент у Зеполеона не корсіканський.
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26.10.2024 10:05 Ответить
Чому не корсіканський ,зєля ж грав роль Наполєона в кацапському фільмі "Ржевскій протів Наполєона " от і несе різну маючню - формула міру ,план пабєди ,ядєрна бімба ,зєліна тища і т.д іт.п.
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26.10.2024 17:21 Ответить
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26.10.2024 10:25 Ответить
Про "Кальмара" гарно.
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26.10.2024 10:26 Ответить
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26.10.2024 10:29 Ответить
АХАХАХА ржунімагу, як класно обіграли висер придурка про бонбу!!111
То шо воно виставило "ету страну" неадекватною папуасією, звісно - " та то таке", так? ну ідіоти блін ті хто рже. Так само і Єлдак на саміті - сракою відсунув кандидаткиню, а може й президенткиню = ахаха, какой маладєц та? він ще й пернув там, я впевнений, бо припертись в піжамі і тиснутись перед віцкинею-президенткинею(фяміністок не образив? тьху) - це "проста хатім паржать". ідіоти, стадо зеленого бидла, я реально здивований що це бидло ще тупіше ніж совки і віропітеки. Підтримувати істоту, яка виставляє "ету страну"(для нього це не його країна) як реальних дикунів. Бидло навіть рже коли погранці знищили "ухилянта" пострілом в голову, бо "він загрожував життю службовця". Зелений скот блін.
Зеля там правда вроді трошки не так сказав, але ж знав шо русня одразу почне скавуліти типу - Вот відітє, ми правільна напалі, ані же нєадєквати.
І якийсь(мільйони якихось) П.єр Антоніо Джонсон з Берліну-на-Майні, подумає - Дійсно, нащо дикунам допомагати проти таких же дикунів, але в кокошніках. Балєт опять же, балалайка, перезагрузка. тьху!
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26.10.2024 10:34 Ответить
В нового "святого" навального треба було замість черепа бутерброд з ковбасою намалювати!
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26.10.2024 10:35 Ответить
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26.10.2024 19:37 Ответить
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Ситуація така.

У Вови сидять і думають... а як би нам замутити вибори в "Дії"?

- Так "Дія" ж не у всіх. Багато хто її не встановлював...

- А давайте роздамо українчикам по тисячі, але через "Дію", вони її встановлять, ми їх всіх порахуємо, взнаємо їхні рахунки, а потім і вибори замутимо!

- Так на це ж потрібно 30 мільярдів гривень! Може краще дронів купимо?

- Ні, дронів ми купляти не будемо... Хто свідомий нам ту тисячу назад віддасть на дрони... А гроші, нам партнери дають... Та і що таке ті 30 мільярдів, ми он податки підняли... Тут на кону наше правління ще на п'ять років, якщо лохи купляться, ми ті мільярди відіб'ємо стократно...
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26.10.2024 19:39 Ответить
Українська пропаганда немає жодного з'вязку з подіями на фронті.
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27.10.2024 20:16 Ответить
 
 