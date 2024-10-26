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Китайский экспресс, секретный пункт плана, красная линия Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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То шо воно виставило "ету страну" неадекватною папуасією, звісно - " та то таке", так? ну ідіоти блін ті хто рже. Так само і Єлдак на саміті - сракою відсунув кандидаткиню, а може й президенткиню = ахаха, какой маладєц та? він ще й пернув там, я впевнений, бо припертись в піжамі і тиснутись перед віцкинею-президенткинею(фяміністок не образив? тьху) - це "проста хатім паржать". ідіоти, стадо зеленого бидла, я реально здивований що це бидло ще тупіше ніж совки і віропітеки. Підтримувати істоту, яка виставляє "ету страну"(для нього це не його країна) як реальних дикунів. Бидло навіть рже коли погранці знищили "ухилянта" пострілом в голову, бо "він загрожував життю службовця". Зелений скот блін.
Зеля там правда вроді трошки не так сказав, але ж знав шо русня одразу почне скавуліти типу - Вот відітє, ми правільна напалі, ані же нєадєквати.
І якийсь(мільйони якихось) П.єр Антоніо Джонсон з Берліну-на-Майні, подумає - Дійсно, нащо дикунам допомагати проти таких же дикунів, але в кокошніках. Балєт опять же, балалайка, перезагрузка. тьху!
https://www.facebook.com/kozatske/posts/pfbid02Lf4Epjmsz2qQBi2WNhregt3QLwvyn6VnknHvmbVfu8BLga9qVmxWXcK8qn1FgLTCl?__cft__[0]=AZXxTX8puLJzgtmfAH2y6kaM3dKztGSdSj405LY_QM58d2SJn1HA-BqBxWvH5tPmyYcxqY6wSWfp4wXnN0czwBO7_-hhowAHVjHBAnbxUaw5d3W-****************************************-DeLksrtdt0R2XA29IWM28LJGKPN2SmTrxoqAeAb1dkwWBOoTWcjkxB44UgXdbe-j_yhZ5BGmWu6Bdmcuomeew&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 ч. ·
Ситуація така.
У Вови сидять і думають... а як би нам замутити вибори в "Дії"?
- Так "Дія" ж не у всіх. Багато хто її не встановлював...
- А давайте роздамо українчикам по тисячі, але через "Дію", вони її встановлять, ми їх всіх порахуємо, взнаємо їхні рахунки, а потім і вибори замутимо!
- Так на це ж потрібно 30 мільярдів гривень! Може краще дронів купимо?
- Ні, дронів ми купляти не будемо... Хто свідомий нам ту тисячу назад віддасть на дрони... А гроші, нам партнери дають... Та і що таке ті 30 мільярдів, ми он податки підняли... Тут на кону наше правління ще на п'ять років, якщо лохи купляться, ми ті мільярди відіб'ємо стократно...