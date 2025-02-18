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Новости Фото Удар дрона по ЧАЭС
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ГСЧС о ликвидации последствий удара по ЧАЭС: есть два очага тления, конструкцию частично вскрывают. Радиация в пределах нормы. ФОТО

По состоянию на 12.00 18 февраля проводятся работы по частичному вскрытию конструкций и тушению 2 очагов тления утеплителя кровли объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас работают три группы верхолазов ГСЧС.

Постоянно осуществляется мониторинг ситуации с помощью БпЛА с тепловизором. Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы, угрозы для населения нет. Ситуация контролируемая.

Также читайте: Кабмин направит 1,5 млрд грн на защиту укрытия ЧАЭС, - Шмыгаль

удар по ЧАЭС

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

Читайте: Удар "Шахедом" по ЧАЭС: обнаружено три очага тления, продолжается тушение

Автор: 

ЧАЭС (569) ГСЧС (5051)


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Не могли скловату туди задіяти,але ж то напевно дешево і (шкідливо в Чернобилі!)
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18.02.2025 13:57 Ответить
І що промовчали як і після підриву Каховської ГЕС,ні тобі зібрання ген. асамблеї ООН ,таке враження що комусь хочется примншити злочини рашизму проти українського народу.
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18.02.2025 14:25 Ответить
Мабуть це не в приватних інтересах ОПи
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18.02.2025 14:30 Ответить
Поки всередині весь не вигорить не зупиниться, аби ще більших проблем не сталося.
Але чому використали матеріал який не затухає сам, корупція, нє ?
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18.02.2025 14:29 Ответить
Підтримую повністю,це який треба було дати хабар ДСНС, щоб допустити використання горючих матерілів у конструкції укриття!!!
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18.02.2025 16:19 Ответить
 
 