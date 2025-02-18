ГСЧС о ликвидации последствий удара по ЧАЭС: есть два очага тления, конструкцию частично вскрывают. Радиация в пределах нормы. ФОТО

По состоянию на 12.00 18 февраля проводятся работы по частичному вскрытию конструкций и тушению 2 очагов тления утеплителя кровли объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас работают три группы верхолазов ГСЧС.

Постоянно осуществляется мониторинг ситуации с помощью БпЛА с тепловизором. Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы, угрозы для населения нет. Ситуация контролируемая.

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Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

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