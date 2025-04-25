Слушала русскую музыку в День траура в Киеве: женщина привлечена к административной ответственности. ФОТО
В Киеве привлекли к административной ответственности 28-летнюю девушку, которая слушала российскую музыку на балконе столичного ЖК в День траура по жертвам российской атаки 24 апреля.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Информацию о происшествии правоохранители обнаружили из соцсетей. Так, в некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором местная жительница, находясь на балконе общего пользования столичного ЖК, громко включила и танцевала под трек российской исполнительницы.
Все это произошло в день, когда столица находилась в трауре по жертвам массированной ракетной атаки врага, унесшей жизни 12 человек.
Полицейские установили, что на видео - 28-летняя жительница этого же дома, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Она во время общения с правоохранителями сообщила, что таким образом развлекалась, а о Дне памяти ей ничего не было известно.
Инспекторы полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.
В результате удара РФ 12 человек погибли, а 87 - получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І поліцай з цим згідний
igor shmatko
кузьма перов #602167
українці не кацапи.
Я думаю що це вирішить тік-ток.)
звично і траур іі не цікавить !
Мразь і є мразь ...)
…для чего тебе голова..?
… я в неё ем…
Офіціант приніс, а сам спостерігає здалеку.
Обізяна випиває горілку, ллє собі на голову сметану і сидить, посміхається.
Офіціянт каже - А чому ви так зробили?Навіщо?!
Обізяна - Я коли бухая, то така дурепа, така дурепа!