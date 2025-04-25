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Новости Фото Запрет российской музыки в Украине
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Слушала русскую музыку в День траура в Киеве: женщина привлечена к административной ответственности. ФОТО

В Киеве привлекли к административной ответственности 28-летнюю девушку, которая слушала российскую музыку на балконе столичного ЖК в День траура по жертвам российской атаки 24 апреля.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили из соцсетей. Так, в некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором местная жительница, находясь на балконе общего пользования столичного ЖК, громко включила и танцевала под трек российской исполнительницы.

Все это произошло в день, когда столица находилась в трауре по жертвам массированной ракетной атаки врага, унесшей жизни 12 человек.

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В Киеве женщина слушала русскую музыку в День траура

Полицейские установили, что на видео - 28-летняя жительница этого же дома, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она во время общения с правоохранителями сообщила, что таким образом развлекалась, а о Дне памяти ей ничего не было известно.

Инспекторы полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.

В результате удара РФ 12 человек погибли, а 87 - получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение ответственности за прослушивание российской музыки в публичных местах рассмотрят в Раде, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

Киев (25542) музыка (790) Нацполиция (16471)


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Топ комментарии
+9
Просто тварь. Живу не в Киеве, но крутить музон с балкона, тем больее руцький шансон в день траура это преступление. Не штрафовать надо а САЖАТЬ
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25.04.2025 20:36
+7
Цій суці весело було, мля!
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25.04.2025 20:34
+2

І поліцай з цим згідний
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25.04.2025 20:36
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Цій суці весело було, мля!
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25.04.2025 20:34 Ответить

І поліцай з цим згідний
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25.04.2025 20:36 Ответить
Просто тварь. Живу не в Киеве, но крутить музон с балкона, тем больее руцький шансон в день траура это преступление. Не штрафовать надо а САЖАТЬ
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25.04.2025 20:36 Ответить
Вообще, слушать кацапскую "эстраду" - это преступление и издевательство над окружающими.
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25.04.2025 20:58 Ответить
Я б таких саджав в камеру і декілька діб підряд змушував безперервно і голосно слухати кацапську попсу. Репчик дебільний.
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25.04.2025 21:07 Ответить
А ще можна штрафувати по макс, а не бесіда й протокол. А на зібрані суми - он дрони купувати. І обличчя не заблюрювати. Ми повинні знати своїх "хєроїв".
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25.04.2025 21:12 Ответить
Розстрілювати! Чи то краще топити, бо патрони потрібні на нулі? А тих, хто пише кацапською, вішати. Хто згоден - лайк!
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25.04.2025 21:23 Ответить
Трохи "перебрала"....
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25.04.2025 20:37 Ответить
А на якому поверсі це було? Що під час слідчого експерименту вона не змогла випасти з балкону ?🤬
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25.04.2025 20:38 Ответить
В рамках "профілактичної бесіди" треба було виї..ть так, щоб вуха відвались
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25.04.2025 20:44 Ответить
Kapitan Vrungel #566252
igor shmatko
кузьма перов #602167

українці не кацапи.
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25.04.2025 20:46 Ответить
Або звичайна дурепа, або хотіла грошей.
Я думаю що це вирішить тік-ток.)
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25.04.2025 20:44 Ответить
Что тут сказать? Всё чаще одна и та же мысль лезет. Мы эту войну не выиграем никогда, даже минимально. Тем кому сегодня даже 40 уже---они даже октябрятами не были. Но песню про то что тебе снится крейсер аврора поют хоть убей! Или слушают.
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25.04.2025 20:46 Ответить
Я навіть комсомольцем встиг побути. Місяців зо три. Але коли зараз на YouTube у плей-лист попадає російський виконавець, тупо жму кнопку "Пропустити"...... Все залежить не від віку, все залежить від переконань.....
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25.04.2025 21:12 Ответить
Випимши була - мабуть третій день в запої - раз ні сном ні духом
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25.04.2025 20:47 Ответить
Була б українкою-патріоткою, то по п'яні слухала б Червону калину, або В полі два дубки, а так кацапська шльондра і виправдань їй немає!🤬
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25.04.2025 20:51 Ответить
Можна і Кузьму з Гадюкиними слухати і гоцати під них, якщо весело. Але ж тут ще обтяжлива ситуація - день трауру..
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25.04.2025 21:16 Ответить
Ця кур@ва постійно слухає кацапську ліберду , а тому для неі все це
звично і траур іі не цікавить !
Мразь і є мразь ...)
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25.04.2025 20:54 Ответить
Гораздо полезнее просто пройтись по почкам резиновой палкой и влить водку в рот..ну типа при задержании
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25.04.2025 20:55 Ответить
просто клуша стресировала…разгоняла печаль…нагоняючи подписчиков в инсту…

…для чего тебе голова..?
… я в неё ем…
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25.04.2025 21:01 Ответить
Дівчина 28 років ? Треба писати потаскана тріперна кацапська бл@дь .
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25.04.2025 21:02 Ответить
Адміністративна відповідальність? Чхати ця істота хотіла на це. Потрібні спецзагони які просто саджатимуть на пляшку за подібне. Чи вішатимуть на ліхтарі. Без усіляких балачок. А то у нас тільки бусифікувати вміють подібним чином. А "ватнічки" розважаються тим часом. Так переможемо?
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25.04.2025 21:02 Ответить
Я б ще відстрілював підарів, що ганяють на байнах по Києву та пердять як рашистські мопеди! Як боротися з цією сволотою? Мусроили морозяться...
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25.04.2025 21:15 Ответить
Обізяна в ресторані замовила рюмку горілки та стакан сметани.
Офіціант приніс, а сам спостерігає здалеку.
Обізяна випиває горілку, ллє собі на голову сметану і сидить, посміхається.
Офіціянт каже - А чому ви так зробили?Навіщо?!
Обізяна - Я коли бухая, то така дурепа, така дурепа!
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25.04.2025 21:18 Ответить
А скільки таких тв&&к ще є по Києву...ждунів- явних та тих що ховаються..
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25.04.2025 21:22 Ответить
 
 