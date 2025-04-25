Слушала русскую музыку в День траура в Киеве: женщина привлечена к административной ответственности. ФОТО

В Киеве привлекли к административной ответственности 28-летнюю девушку, которая слушала российскую музыку на балконе столичного ЖК в День траура по жертвам российской атаки 24 апреля.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили из соцсетей. Так, в некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором местная жительница, находясь на балконе общего пользования столичного ЖК, громко включила и танцевала под трек российской исполнительницы.

Все это произошло в день, когда столица находилась в трауре по жертвам массированной ракетной атаки врага, унесшей жизни 12 человек.

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Полицейские установили, что на видео - 28-летняя жительница этого же дома, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Она во время общения с правоохранителями сообщила, что таким образом развлекалась, а о Дне памяти ей ничего не было известно.

Инспекторы полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

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Удар РФ по Киеву 24 апреля 2025 года

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим в результате вчерашней массированной атаки россиян на столицу.

В результате удара РФ 12 человек погибли, а 87 - получили ранения.

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