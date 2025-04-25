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Слухала російську музику в День жалоби у Києві: жінку притягнуто до адміністративної відповідальності. ФОТО

У Києві притягнули до адміністративної відповідальності 28-річну дівчину, яка слухала російську музику на балконі столичного ЖК в День жалоби за жертвами російської атаки 24 квітня. 

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про подію правоохоронці виявили з соцмереж. Так, в деяких телеграм-каналах зʼявилось відео, на якому місцева мешканка, перебуваючи на балконі загального користування столичного ЖК, гучно увімкнула та танцювала під трек російської виконавиці.

Усе це відбулось в день, коли столиця перебувала в жалобі за жертвами масованої ракетної атаки ворога, що забрала життя 12 людей.

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У Києві жінка слухала російську музику в День жалоби

Поліцейські встановили, що на відео – 28-річна мешканка цього ж будинку, яка перебувала в стані алкогольного спʼяніння.

Вона під час спілкування із правоохоронцями повідомила, що таким чином розважалась, а про День памʼяті їй нічого не було відомо.

Інспектори поліції провели із жінкою профілактичну бесіду та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 12 людей загинули, а 87 – дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запровадження відповідальності за прослуховування російської музики в публічних місцях розглянуть у Раді, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

Київ (19490) музика (490) Нацполіція (15176)


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Топ коментарі
+8
Просто тварь. Живу не в Киеве, но крутить музон с балкона, тем больее руцький шансон в день траура это преступление. Не штрафовать надо а САЖАТЬ
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25.04.2025 20:36
+5
Цій суці весело було, мля!
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25.04.2025 20:34
+2

І поліцай з цим згідний
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25.04.2025 20:36
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Цій суці весело було, мля!
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25.04.2025 20:34 Відповісти

І поліцай з цим згідний
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25.04.2025 20:36 Відповісти
Просто тварь. Живу не в Киеве, но крутить музон с балкона, тем больее руцький шансон в день траура это преступление. Не штрафовать надо а САЖАТЬ
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25.04.2025 20:36 Відповісти
Вообще, слушать кацапскую "эстраду" - это преступление и издевательство над окружающими.
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25.04.2025 20:58 Відповісти
Я б таких саджав в камеру і декілька діб підряд змушував безперервно і голосно слухати кацапську попсу. Репчик дебільний.
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25.04.2025 21:07 Відповісти
Трохи "перебрала"....
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25.04.2025 20:37 Відповісти
А на якому поверсі це було? Що під час слідчого експерименту вона не змогла випасти з балкону ?🤬
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25.04.2025 20:38 Відповісти
В рамках "профілактичної бесіди" треба було виї..ть так, щоб вуха відвались
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25.04.2025 20:44 Відповісти
Kapitan Vrungel #566252
igor shmatko
кузьма перов #602167

українці не кацапи.
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25.04.2025 20:46 Відповісти
Або звичайна дурепа, або хотіла грошей.
Я думаю що це вирішить тік-ток.)
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25.04.2025 20:44 Відповісти
Что тут сказать? Всё чаще одна и та же мысль лезет. Мы эту войну не выиграем никогда, даже минимально. Тем кому сегодня даже 40 уже---они даже октябрятами не были. Но песню про то что тебе снится крейсер аврора поют хоть убей! Или слушают.
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25.04.2025 20:46 Відповісти
Випимши була - мабуть третій день в запої - раз ні сном ні духом
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25.04.2025 20:47 Відповісти
Була б українкою-патріоткою, то по п'яні слухала б Червону калину, або В полі два дубки, а так кацапська шльондра і виправдань їй немає!🤬
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25.04.2025 20:51 Відповісти
Ця кур@ва постійно слухає кацапську ліберду , а тому для неі все це
звично і траур іі не цікавить !
Мразь і є мразь ...)
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25.04.2025 20:54 Відповісти
Гораздо полезнее просто пройтись по почкам резиновой палкой и влить водку в рот..ну типа при задержании
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25.04.2025 20:55 Відповісти
просто клуша стресировала…разгоняла печаль…нагоняючи подписчиков в инсту…

…для чего тебе голова..?
… я в неё ем…
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25.04.2025 21:01 Відповісти
Дівчина 28 років ? Треба писати потаскана тріперна кацапська бл@дь .
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25.04.2025 21:02 Відповісти
Адміністративна відповідальність? Чхати ця істота хотіла на це. Потрібні спецзагони які просто саджатимуть на пляшку за подібне. Чи вішатимуть на ліхтарі. Без усіляких балачок. А то у нас тільки бусифікувати вміють подібним чином. А "ватнічки" розважаються тим часом. Так переможемо?
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25.04.2025 21:02 Відповісти
 
 