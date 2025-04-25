Слухала російську музику в День жалоби у Києві: жінку притягнуто до адміністративної відповідальності. ФОТО

У Києві притягнули до адміністративної відповідальності 28-річну дівчину, яка слухала російську музику на балконі столичного ЖК в День жалоби за жертвами російської атаки 24 квітня.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про подію правоохоронці виявили з соцмереж. Так, в деяких телеграм-каналах зʼявилось відео, на якому місцева мешканка, перебуваючи на балконі загального користування столичного ЖК, гучно увімкнула та танцювала під трек російської виконавиці.

Усе це відбулось в день, коли столиця перебувала в жалобі за жертвами масованої ракетної атаки ворога, що забрала життя 12 людей.

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Поліцейські встановили, що на відео – 28-річна мешканка цього ж будинку, яка перебувала в стані алкогольного спʼяніння.

Вона під час спілкування із правоохоронцями повідомила, що таким чином розважалась, а про День памʼяті їй нічого не було відомо.

Інспектори поліції провели із жінкою профілактичну бесіду та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 12 людей загинули, а 87 – дістали поранення.

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