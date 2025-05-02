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Условие для перемирия, лживый конь, подарок от Путина. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Да еще и без костюма...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел быть Папой, - Трамп

фотожаба

Условие для перемирия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видение Трампа по урегулированию войны совпадают с позицией Москвы, - Песков

фотожаба

Лошадь, которая постоянно лжет

фотожаба

Начало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает США выгоду, значительно превосходящую вложенные средства, - Трамп

фотожаба

Логично.

фотожаба

Подарок от путина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN впервые показал портрет Трампа, который подарил Путин. ФОТО

фотожаба

Профессионально...

фотожаба

Нет проблем...

фотожаба

Законная цель

фотожаба

Так должна выглядеть репетиция парада

фотожаба

Уважительная причина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Люксембурга Беттель о трехдневном "перемирии Путина": Они хотят мир во время шоу, после всего, что натворили

фотожаба

Где-то в Испании...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

фотожаба

Вся путинская россия в одном фото

фотожаба

Пора просыпаться!

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Лавров Сергей (2304) политика (6992) путин владимир (31306) фотожаба (14402) Трамп Дональд (5349)


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Сама епічна на часі.

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02.05.2025 08:36 Ответить
Букву Z якщо перевернути на 90 градусів виходить буква N.
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02.05.2025 09:21 Ответить
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02.05.2025 09:00 Ответить
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02.05.2025 09:01 Ответить
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02.05.2025 09:08 Ответить
а хто то біля Кучмо, що за телиця?
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02.05.2025 09:32 Ответить
 
 