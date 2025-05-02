Условие для перемирия, лживый конь, подарок от Путина. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Да еще и без костюма...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел быть Папой, - Трамп
Условие для перемирия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Видение Трампа по урегулированию войны совпадают с позицией Москвы, - Песков
Лошадь, которая постоянно лжет
Начало
Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает США выгоду, значительно превосходящую вложенные средства, - Трамп
Логично.
Подарок от путина
Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN впервые показал портрет Трампа, который подарил Путин. ФОТО
Профессионально...
Нет проблем...
Законная цель
Так должна выглядеть репетиция парада
Уважительная причина
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Люксембурга Беттель о трехдневном "перемирии Путина": Они хотят мир во время шоу, после всего, что натворили
Где-то в Испании...
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута
Вся путинская россия в одном фото
Пора просыпаться!
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