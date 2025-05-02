Условие для перемирия, лживый конь, подарок от Путина. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Да еще и без костюма...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бы хотел быть Папой, - Трамп

Условие для перемирия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видение Трампа по урегулированию войны совпадают с позицией Москвы, - Песков

Лошадь, которая постоянно лжет

Начало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает США выгоду, значительно превосходящую вложенные средства, - Трамп

Логично.

Подарок от путина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN впервые показал портрет Трампа, который подарил Путин. ФОТО

Профессионально...

Нет проблем...

Законная цель

Так должна выглядеть репетиция парада

Уважительная причина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Люксембурга Беттель о трехдневном "перемирии Путина": Они хотят мир во время шоу, после всего, что натворили

Где-то в Испании...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Вся путинская россия в одном фото

Пора просыпаться!

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