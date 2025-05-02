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Новини Фото Фотошопи політиків
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Умова для перемир’я, брехливий кінь, подарунок від путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Та ще й без костюма...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б хотів бути Папою, - Трамп

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Умова для перемир’я

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бачення Трампа щодо врегулювання війни збігаються з позицією Москви, - Пєсков

фотожаба

Кінь, який постійно бреше

фотожаба

Початок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода з Україною про корисні копалини обіцяє США вигоду, що значно перевершує вкладені кошти , - Трамп

фотожаба

Логічно

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Подарунок від путіна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN уперше показав портрет Трампа, який подарував Путін. ФОТО

фотожаба

Професійно...

фотожаба

Немає проблем...

фотожаба

Законна ціль

фотожаба

Такий вигляд повинна мати репетиція параду

фотожаба

Поважна причина

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Глава МЗС Люксембургу Беттель про триденне "перемир’я Путіна": Вони хочуть мир під час шоу, після всього, що накоїли

фотожаба

Десь в Іспанії...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут

фотожаба

Вся путінська росія в одному фото

фотожаба

Час прокидатися!

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1591) політика (4416) путін володимир (23857) фотожаба (13875) Трамп Дональд (5773)


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Сама епічна на часі.

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02.05.2025 08:36 Відповісти
Букву Z якщо перевернути на 90 градусів виходить буква N.
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02.05.2025 09:21 Відповісти
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02.05.2025 09:00 Відповісти
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02.05.2025 09:01 Відповісти
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02.05.2025 09:08 Відповісти
а хто то біля Кучмо, що за телиця?
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02.05.2025 09:32 Відповісти
Аналогія нашого дебіла ЗЄ та Ісуса - незалік.
Хоча мотивація зрозуміла. 😁

Почніть вже ікони з ЗЄ писати, як з ****** на Роісє.
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02.05.2025 09:41 Відповісти
Історія про те, як Трамп розіп'яв неголеного хлопчика у трусіках. 😁
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02.05.2025 09:43 Відповісти
 
 