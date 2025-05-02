Умова для перемир’я, брехливий кінь, подарунок від путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Та ще й без костюма...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б хотів бути Папою, - Трамп

Умова для перемир’я

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бачення Трампа щодо врегулювання війни збігаються з позицією Москви, - Пєсков

Кінь, який постійно бреше

Початок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода з Україною про корисні копалини обіцяє США вигоду, що значно перевершує вкладені кошти , - Трамп

Логічно

Подарунок від путіна

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN уперше показав портрет Трампа, який подарував Путін. ФОТО

Професійно...

Немає проблем...

Законна ціль

Такий вигляд повинна мати репетиція параду

Поважна причина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Люксембургу Беттель про триденне "перемир’я Путіна": Вони хочуть мир під час шоу, після всього, що накоїли

Десь в Іспанії...

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут

Вся путінська росія в одному фото

Час прокидатися!

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