Умова для перемир’я, брехливий кінь, подарунок від путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Та ще й без костюма...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б хотів бути Папою, - Трамп
Умова для перемир’я
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бачення Трампа щодо врегулювання війни збігаються з позицією Москви, - Пєсков
Кінь, який постійно бреше
Початок
Читайте на "Цензор.НЕТ": Угода з Україною про корисні копалини обіцяє США вигоду, що значно перевершує вкладені кошти , - Трамп
Логічно
Подарунок від путіна
Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал CNN уперше показав портрет Трампа, який подарував Путін. ФОТО
Професійно...
Немає проблем...
Законна ціль
Такий вигляд повинна мати репетиція параду
Поважна причина
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Люксембургу Беттель про триденне "перемир’я Путіна": Вони хочуть мир під час шоу, після всього, що накоїли
Десь в Іспанії...
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут
Вся путінська росія в одному фото
Час прокидатися!
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Хоча мотивація зрозуміла. 😁
Почніть вже ікони з ЗЄ писати, як з ****** на Роісє.