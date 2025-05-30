Наивный Дональд, интересная встреча, "высокоточные удары" Медведева. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
... а потом еще 2 недели
Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN
Как всегда
Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог назвал угрозы Медведева безрассудными
Украинцы поймут...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск отходит от политики из-за разочарования и боится за свою безопасность, - WP
Ожидаемый финал
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск неофициально попрощался с администрацией Трампа во время заседания правительства США, - СМИ
Гротеск
Все хорошо...
Логический вопрос
Метко...
Где-то в Кремле
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве развернули временные посты с бронетехникой и РЭБами из-за атаки дронов. ВИДЕО
На этот раз ее не будет...
Помогите!
Переговоры по-путински
Интересная встреча
"Миротворцы"
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