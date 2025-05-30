Наивный Дональд, интересная встреча, "высокоточные удары" Медведева. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

... а потом еще 2 недели

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN

Как всегда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог назвал угрозы Медведева безрассудными

Украинцы поймут...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск отходит от политики из-за разочарования и боится за свою безопасность, - WP

Ожидаемый финал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск неофициально попрощался с администрацией Трампа во время заседания правительства США, - СМИ

Гротеск

Все хорошо...

Логический вопрос

Метко...

Где-то в Кремле

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве развернули временные посты с бронетехникой и РЭБами из-за атаки дронов. ВИДЕО

На этот раз ее не будет...

Помогите!

Переговоры по-путински

Интересная встреча

"Миротворцы"

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