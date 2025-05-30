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Наивный Дональд, интересная встреча, "высокоточные удары" Медведева. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

... а потом еще 2 недели

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN

фотожаба

Как всегда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог назвал угрозы Медведева безрассудными

фотожаба

Украинцы поймут...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск отходит от политики из-за разочарования и боится за свою безопасность, - WP

фотожаба

Ожидаемый финал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск неофициально попрощался с администрацией Трампа во время заседания правительства США, - СМИ

фотожаба

Гротеск

фотожаба

Все хорошо...

фотожаба

Логический вопрос

фотожаба

Метко...

фотожаба

Где-то в Кремле

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве развернули временные посты с бронетехникой и РЭБами из-за атаки дронов. ВИДЕО

фотожаба

На этот раз ее не будет...

фотожаба

Помогите!

фотожаба

Переговоры по-путински

фотожаба

Интересная встреча

фотожаба

"Миротворцы"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4104) Песков Дмитрий (1929) политика (7059) путин владимир (31522) фотожаба (14478) Трамп Дональд (5602)


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сміщьно...
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30.05.2025 09:05 Ответить
сумно...
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30.05.2025 09:34 Ответить
Реальність набагато Смішніша ,- коли б не було так Сумно.
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30.05.2025 09:38 Ответить
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30.05.2025 09:56 Ответить
 
 