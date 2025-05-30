Наївний Дональд, цікава зустріч, "високоточні удари" Медведєва. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

... а потім ще 2 тижні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN

Як завжди

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог назвав погрози Медведєва нерозважливими

Українці зрозуміють...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск відходить від політики через розчарування і боїться за свою безпеку, - WP

Очікуваний фінал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск неофіційно попрощався з адміністрацією Трампа під час засідання уряду США, - ЗМІ

Гротеск

Все добре...

Логічне питання

Влучно...

Десь у кремлі

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку дронів. ВIДЕО

Цього разу її не буде...

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Перемовини по-путінськи

Цікава зустріч

"Миротворці"

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