Наївний Дональд, цікава зустріч, "високоточні удари" Медведєва. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
... а потім ще 2 тижні
Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN
Як завжди
Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог назвав погрози Медведєва нерозважливими
Українці зрозуміють...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск відходить від політики через розчарування і боїться за свою безпеку, - WP
Очікуваний фінал
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск неофіційно попрощався з адміністрацією Трампа під час засідання уряду США, - ЗМІ
Гротеск
Все добре...
Логічне питання
Влучно...
Десь у кремлі
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку дронів. ВIДЕО
Цього разу її не буде...
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Перемовини по-путінськи
Цікава зустріч
"Миротворці"
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