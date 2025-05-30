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Новини Фото
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Наївний Дональд, цікава зустріч, "високоточні удари" Медведєва. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

... а потім ще 2 тижні

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фотожаба

Як завжди

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фотожаба

Українці зрозуміють...

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фотожаба

Очікуваний фінал

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск неофіційно попрощався з адміністрацією Трампа під час засідання уряду США, - ЗМІ

фотожаба

Гротеск

фотожаба

Все добре...

фотожаба

Логічне питання

фотожаба

Влучно...

фотожаба

Десь у кремлі

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Москві розгорнули тимчасові пости з бронетехнікою та РЕБами через атаку дронів. ВIДЕО

фотожаба

Цього разу її не буде...

фотожаба

Help!

фотожаба

Перемовини по-путінськи

фотожаба

Цікава зустріч

фотожаба

"Миротворці"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1914) Пєсков Дмитро (1681) політика (4493) путін володимир (24080) фотожаба (13952) Трамп Дональд (6054)


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сміщьно...
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30.05.2025 09:05 Відповісти
сумно...
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30.05.2025 09:34 Відповісти
Реальність набагато Смішніша ,- коли б не було так Сумно.
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30.05.2025 09:38 Відповісти
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30.05.2025 09:56 Відповісти
 
 