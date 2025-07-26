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Смерть кремлевской саранчи, субстанция, хитрый план. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Душили-душили, душили-душили

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четвертый день протестов против закона о НАБУ и САП: украинцы вышли в Киеве и других городах. ФОТОрепортаж

фотожаба

У каждого свои требования...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди встретили "слугу народа" Марьяну Безуглую на акции в поддержку НАБУ и САП выкриками: "Безуглую вон!". ВИДЕО

фотожаба

Основано на реальных событиях

фотожаба

Что? Никому не надо?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только что согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов, - Зеленский

фотожаба

Действительно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины два врага - РФ и внутреннее отступление от демократии, - Politico

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ уничтожают из-за подозрения владельцу "95 квартала" Миндичу, - СМИ

фотожаба

Проголосовали...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга беспредела", "Русня убивает - власть добивает": с какими плакатами выходили украинцы в городах против закона о НАБУ и САП. ФОТОрепортаж

фотожаба

Это план

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times

фотожаба

Этот день наступил...

фотожаба

Неожиданно...

фотожаба

Популярное издание

фотожаба

Это уже было?

фотожаба

Смерть кремлевской саранчи

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4121) путин владимир (31753) фотожаба (14613) Безуглая Марьяна (301)


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26.07.2025 08:50 Ответить
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26.07.2025 09:00 Ответить
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26.07.2025 09:02 Ответить
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26.07.2025 09:03 Ответить
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26.07.2025 09:04 Ответить
Ржом, як і хотів мудрий нарід!
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26.07.2025 09:07 Ответить
 
 