Путинское причастие, невыполнимое условие для перемирия, песочные часы Трампа. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Единственный вариант
Димон и "атомные субмарины"
Читайте на "Цензор.НЕТ": США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп
Невыполнимое условие
Большая речь
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, я считаю, хочет видеть мир, - Трамп
...или еще больше
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе были обеспокоены после информации, что Трамп планирует встретиться с Путиным
Настоящая цель
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я встречусь с Путиным в ближайшее время
Песочные часы Трампа
Быстрее, не задерживайтесь!
Сочи-2025
Читайте на "Цензор.НЕТ": После атаки дронов горит нефтебаза в Сочи. ВИДЕО
Отдых по-русски
Если хорошо присмотреться...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Афипский НПЗ загорелся после атаки БпЛА в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО
... и сейчас продолжают
Валаамский интернат
"Импортозамещение"
Путинское причастие
