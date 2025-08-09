РУС
4 265 4

Путинское причастие, невыполнимое условие для перемирия, песочные часы Трампа. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Единственный вариант

фотожаба

Димон и "атомные субмарины"

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп

фотожаба

Невыполнимое условие

фотожаба

Большая речь

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, я считаю, хочет видеть мир, - Трамп

фотожаба

...или еще больше

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе были обеспокоены после информации, что Трамп планирует встретиться с Путиным

фотожаба

Настоящая цель

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я встречусь с Путиным в ближайшее время

фотожаба

Песочные часы Трампа

фотожаба

Быстрее, не задерживайтесь!

фотожаба

Сочи-2025

Читайте на "Цензор.НЕТ": После атаки дронов горит нефтебаза в Сочи. ВИДЕО

фотожаба

Отдых по-русски

фотожаба

Если хорошо присмотреться...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Афипский НПЗ загорелся после атаки БпЛА в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО

фотожаба

... и сейчас продолжают

фотожаба

Валаамский интернат

фотожаба

"Импортозамещение"

фотожаба

Путинское причастие

