Путінське причастя, нездійсненна умова для перемир’я, пісочний годинник Трампа. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Єдиний варіант

фотожаба

Димон та "атомні субмарини"

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розмістять два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва, - Трамп

фотожаба

Нездійсненна умова

фотожаба

Велика промова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін, я вважаю, хоче бачити мир, - Трамп

фотожаба

...або ще більше

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європі були збентежені після інформації, що Трамп планує зустрітись з Путіним

фотожаба

Справжня мета

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Я зустрінусь з Путіним найближчим часом

фотожаба

Пісочний годинник Трампа

фотожаба

Швидше, не затримуйтесь!

фотожаба

Сочі-2025

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після атаки дронів горить нафтобаза у Сочі. ВIДЕО

фотожаба

Відпочинок по-російськи

фотожаба

Якщо добре придивитися...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Афіпський НПЗ загорівся після атаки БпЛА у Краснодарському краї. ВІДЕО+ФОТО

фотожаба

... і зараз продовжують

фотожаба

Валаамський інтернат

фотожаба

"Імпортозамєщєніє"

фотожаба

Путінське причастя

Лукашенко Олександр (2678) Медведєв Дмитро (1940) політика (4659) путін володимир (24417) фотожаба (14116) Трамп Дональд (6676)


