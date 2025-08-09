Путінське причастя, нездійсненна умова для перемир’я, пісочний годинник Трампа. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Єдиний варіант
Димон та "атомні субмарини"
Нездійсненна умова
Велика промова
...або ще більше
Справжня мета
Пісочний годинник Трампа
Швидше, не затримуйтесь!
Сочі-2025
Відпочинок по-російськи
Якщо добре придивитися...
... і зараз продовжують
Валаамський інтернат
"Імпортозамєщєніє"
Путінське причастя
