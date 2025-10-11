Бумажная крыса, кремлевский шут, свалка истории. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Надо спасать!
Коротко
А разговоров было...
Кремлевский шут
Наконец-то...
Да когда уже...
Что случилось?
"Это же очень и очень..."
Нормальный план...
Пора обновить
Сложности осознания
Кремлевский синдром
Бумажная крыса
Современная версия
Свалка истории
російською:
Сколько углов у тупой *****?
Нисколько. Она безуглая))
Безьяна Маругла
Да не, это про Таурсы и прочее что обещали, а о Томогавках недавно речь пошла
Это просто 10 из 10
А генпрокурорів, за бездіяльність, теж садити на нари, а не тікати їм за кордон!