2 634 9

Бумажная крыса, кремлевский шут, свалка истории. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Надо спасать!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Вениславский попросил защитить всех депутатов после инцидента с дверью и депутатом Безуглой: "Это угрожало ее жизни и здоровью". ВИДЕО

фотожаба

Коротко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила награду Трампу и народу Венесуэлы

фотожаба

А разговоров было...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поблагодарил Путина за поддержку на получение Нобелевской премии мира

фотожаба

Кремлевский шут

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин фактически признался Алиеву, что РФ сбила самолет Азербайджана, но все равно обвинил Украину

фотожаба

Наконец-то...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевлянам надо куда-то временно переехать", - "слуга народа" Безуглая

фотожаба

Да когда уже...

фотожаба

Что случилось?

фотожаба

"Это же очень и очень..."

фотожаба

Нормальный план...

фотожаба

Пора обновить

фотожаба

Сложности осознания

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Пандемия COVID-19 повлияла на решение Путина напасть на Украину

фотожаба

Кремлевский синдром

фотожаба

Бумажная крыса

фотожаба

Современная версия

фотожаба

Свалка истории

11.10.2025 10:04
показать весь комментарий
11.10.2025 10:12
Олексій Голобуцький:
російською:
Сколько углов у тупой *****?
Нисколько. Она безуглая))

Безьяна Маругла
показать весь комментарий
11.10.2025 10:26
показать весь комментарий
11.10.2025 10:07
показать весь комментарий
11.10.2025 10:09


Да не, это про Таурсы и прочее что обещали, а о Томогавках недавно речь пошла



Это просто 10 из 10
показать весь комментарий
11.10.2025 10:22
За наслідки для Українців і національної безпеки України, злочинного перебування приблуд95 з помічниками ригоАНАЛІВ в кімнатах Урядового кварталу, треба понести особисту відповідальність, разумкову-зеленському- гончаруку, данилову баканову, та їх наступних сидільцям на посадах!!
А генпрокурорів, за бездіяльність, теж садити на нари, а не тікати їм за кордон!
показать весь комментарий
11.10.2025 10:27
А хто ж їх посадить? Вони ж влада! Згадайте як тікали з України Кіля Азіров та інші Ригоанали... (
показать весь комментарий
11.10.2025 10:54
 
 