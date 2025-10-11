УКР
1 436 7

Паперовий пацюк, кремлівський блазень, смітник історії. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Треба рятувати!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Веніславський попросив захистити усіх депутатів після інциденту із дверима та депутаткою Безуглою: "Це загрожувало її життю і здоров’ю". ВIДЕО

фотожаба

Коротко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила нагороду Трампу і народу Венесуели

фотожаба

А розмов було...

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру

фотожаба

Кремлівський блазень

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін фактично зізнався Алієву, що РФ збила літак Азербайджану, але все одно звинуватив Україну

фотожаба

Нарешті...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киянам треба кудись тимчасово переїхати", - "слуга народу" Безугла

фотожаба

Та коли вже...

фотожаба

Що сталося?

фотожаба

"Это же очень і очень..."

фотожаба

Нормальний план...

фотожаба

Час оновити

фотожаба

Складнощі усвідомлення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Пандемія COVID-19 вплинула на рішення Путіна напасти на Україну

фотожаба

Кремлівський синдром

фотожаба

Паперова криса

фотожаба

Сучасна версія

фотожаба

Смітник історії

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Меркель Ангела (1146) політика (4813) путін володимир (24909) фотожаба (14269) Арестович Олексій (385) Безугла Мар’яна (319)
Коментувати
Сортувати:
11.10.2025 10:04 Відповісти
11.10.2025 10:12 Відповісти
Олексій Голобуцький:
російською:
Сколько углов у тупой *****?
Нисколько. Она безуглая))

Безьяна Маругла
11.10.2025 10:26 Відповісти
11.10.2025 10:07 Відповісти
11.10.2025 10:09 Відповісти


Да не, это про Таурсы и прочее что обещали, а о Томогавках недавно речь пошла



Это просто 10 из 10
11.10.2025 10:22 Відповісти
За наслідки для Українців і національної безпеки України, злочинного перебування приблуд95 з помічниками ригоАНАЛІВ в кімнатах Урядового кварталу, треба понести особисту відповідальність, разумкову-зеленському- гончаруку, данилову баканову, та їх наступних сидільцям на посадах!!
А генпрокурорів, за бездіяльність, теж садити на нари, а не тікати їм за кордон!
11.10.2025 10:27 Відповісти
 
 