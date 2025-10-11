Паперовий пацюк, кремлівський блазень, смітник історії. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Треба рятувати!
Коротко
А розмов було...
Кремлівський блазень
Нарешті...
Та коли вже...
Що сталося?
"Это же очень і очень..."
Нормальний план...
Час оновити
Складнощі усвідомлення
Кремлівський синдром
Паперова криса
Сучасна версія
Смітник історії
російською:
Сколько углов у тупой *****?
Нисколько. Она безуглая))
Безьяна Маругла
Да не, это про Таурсы и прочее что обещали, а о Томогавках недавно речь пошла
Это просто 10 из 10
А генпрокурорів, за бездіяльність, теж садити на нари, а не тікати їм за кордон!