Морозы осложнили работу энергетиков: обледенение обрывает провода и обламывает опоры, - ДТЭК

Энергетики в Одесской области работают в сложных условиях из-за сильной гололедицы и обледенения электросетей.

Специалисты фиксируют до 10 сантиметров льда на отдельных участках. Это создает значительную нагрузку на инфраструктуру. В некоторых случаях провода обламываются или падают опоры, что существенно затрудняет ремонтные работы.

"На отдельных участках мы замерили до 10 сантиметров мерзлоты. На фото - еще не самый худший вариант", - отметили в ДТЭК.

Вес льда повреждает сети

Наибольшую угрозу представляет именно вес льда. Он приводит к авариям и массовым отключениям. Усложняет ситуацию и то, что дороги покрыты гололедом. Спецтехника не всегда может добраться до мест аварий, поэтому энергетики часто идут пешком.

Несмотря на сложные условия, энергетики уже восстановили свет для более 101 тысячи семей в области. Работы продолжаются несколько дней и охватывают почти всю территорию Одесской области. Больше всего перебоев наблюдается в северных районах.

