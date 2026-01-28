РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7257 посетителей онлайн
Новости Фото Восстановление энергосистемы
2 489 27

Морозы осложнили работу энергетиков: обледенение обрывает провода и обламывает опоры, - ДТЭК

Обмерзание ЛЭП в Одесской области

Энергетики в Одесской области работают в сложных условиях из-за сильной гололедицы и обледенения электросетей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Специалисты фиксируют до 10 сантиметров льда на отдельных участках. Это создает значительную нагрузку на инфраструктуру. В некоторых случаях провода обламываются или падают опоры, что существенно затрудняет ремонтные работы.

"На отдельных участках мы замерили до 10 сантиметров мерзлоты. На фото - еще не самый худший вариант", - отметили в ДТЭК.

Обмерзание ЛЭП в Одесской области

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получает от Азербайджана очередную партию техники для энергосистемы

Вес льда повреждает сети

Наибольшую угрозу представляет именно вес льда. Он приводит к авариям и массовым отключениям. Усложняет ситуацию и то, что дороги покрыты гололедом. Спецтехника не всегда может добраться до мест аварий, поэтому энергетики часто идут пешком.

Несмотря на сложные условия, энергетики уже восстановили свет для более 101 тысячи семей в области. Работы продолжаются несколько дней и охватывают почти всю территорию Одесской области. Больше всего перебоев наблюдается в северных районах.

Читайте также: Украина получит более 6000 единиц крупного энергооборудования от партнеров, – Свириденко

Ранее сообщалось: 

Читайте: Энергетика Киева: Шмыгаль рассказал о замещении поврежденных ТЭЦ столицы

Автор: 

гололедица (119) Одесская область (4290) энергетика (3439) восстановления (204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Заради правди, хоча сам не добре ставлюся до Ахметова, а що ДТЕК може зробити, коли кожного дня ворог знищує енергосистему? До цього ще добавилося налипання льоду.
показать весь комментарий
28.01.2026 22:56 Ответить
+6
ДТЕК нічого не робив в Києві по поточним ремонтам, все на соплях, бо наперсточник Ахметов на*срав на киян, гроші головне витягнути до останнього і кинути всіх
показать весь комментарий
28.01.2026 23:02 Ответить
+4
гнида ахметов один з тих хто грабував Україну і привів війну сюди

ригоанали з руським міром слова Вам про щось говорять .. хоча навряд
показать весь комментарий
28.01.2026 22:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ахметівський ДТЕК вважав що війна відмінить зиму . чи як ?
показать весь комментарий
28.01.2026 22:49 Ответить
Заради правди, хоча сам не добре ставлюся до Ахметова, а що ДТЕК може зробити, коли кожного дня ворог знищує енергосистему? До цього ще добавилося налипання льоду.
показать весь комментарий
28.01.2026 22:56 Ответить
гнида ахметов один з тих хто грабував Україну і привів війну сюди

ригоанали з руським міром слова Вам про щось говорять .. хоча навряд
показать весь комментарий
28.01.2026 22:59 Ответить
ДТЕК нічого не робив в Києві по поточним ремонтам, все на соплях, бо наперсточник Ахметов на*срав на киян, гроші головне витягнути до останнього і кинути всіх
показать весь комментарий
28.01.2026 23:02 Ответить
криворогаті 8 міллярдів вкрали з бюджету Київа.
з тебе шнани зняли - от іди і ремонтуй...
показать весь комментарий
28.01.2026 23:08 Ответить
Україна скоро укладе угоду з кацапнею на капітуляцію
і остатки 73% покинуть країну.
остануться буба і їрмак на референдум - але красти вже не буде в кого.
показать весь комментарий
28.01.2026 23:04 Ответить
головне
"главное чтоб чтоб" - от з такими тіхарями Україна і має діло.
показать весь комментарий
28.01.2026 23:17 Ответить
вчити
українців мові... - тяжка праця але не нездоланна.
показать весь комментарий
28.01.2026 23:27 Ответить
вам не світить, так і помрете в мухосранську чтобаючи
показать весь комментарий
28.01.2026 23:30 Ответить
шось ви не дуже за чесью поспішаєте 😁
показать весь комментарий
28.01.2026 23:36 Ответить
тяжка праця, але з іншого боку ніхто і не обіцяв,

шо виковарюти русню з України буде легко...
показать весь комментарий
28.01.2026 23:41 Ответить
турбуйтеся
так буде принаймні поважно...
от бачите ви вже і які слова підучіли на мові.
а як ще добріше по рилу наваляти то і маму почнете на ВИ називати...
показать весь комментарий
28.01.2026 23:35 Ответить
знову все переплутали
рило це у вас - в українців обличчя
показать весь комментарий
28.01.2026 23:38 Ответить
Це тільки початок, а в неділю вночі -- 20С для Київа.
показать весь комментарий
29.01.2026 00:24 Ответить
тіпун вам на язик....
показать весь комментарий
02.02.2026 06:27 Ответить
я теж тюленів не стріляй
но ви ж кацапи - вас можна!
показать весь комментарий
15.03.2026 02:54 Ответить
 
 