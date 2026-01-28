УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7756 відвідувачів онлайн
Новини Фото Відновлення енергосистеми
2 489 27

Морози ускладнили роботу енергетиків: обмерзання обриває дроти і обламує опори, - ДТЕК

Обмерзання ЛЕП на Одещині

Енергетики на Одещині працюють у складних умовах через сильну ожеледицю та обмерзання електромереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії ДТЕК.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фахівці фіксують до 10 сантиметрів льоду на окремих ділянках. Це створює значне навантаження на інфраструктуру. У деяких випадках дроти обламуються або падають опори, що суттєво ускладнює ремонтні роботи.

"На окремих ділянках ми заміряли до 10 сантиметрів мерзлоти. На фото - ще не найгірший варіант", – зазначили в ДТЕК.

Обмерзання ЛЕП на Одещині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримує від Азербайджану чергову партію техніки для енергосистеми

Вага льоду пошкоджує мережі

Найбільшу загрозу становить саме вага льоду. Вона призводить до аварій та масових відключень. Ускладнює ситуацію й те, що дороги вкриті ожеледицею. Спецтехніка не завжди може дістатися місць аварій, тому енергетики часто йдуть пішки.

Попри складні умови, енергетики вже відновили світло для понад 101 тисячі сімей в області. Роботи тривають кілька днів і охоплюють майже всю територію Одещини. Найбільше перебоїв спостерігається у північних районах.

Читайте також: Україна отримає понад 6000 одиниць великого енергообладнання від партнерів, – Свириденко

Раніше повідомлялося: 

Читайте: Енергетика Києва: Шмигаль розповів про заміщення пошкоджених ТЕЦ столиці

Автор: 

ожеледиця (90) Одеська область (4022) енергетика (3759) відновлення (785)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Заради правди, хоча сам не добре ставлюся до Ахметова, а що ДТЕК може зробити, коли кожного дня ворог знищує енергосистему? До цього ще добавилося налипання льоду.
показати весь коментар
28.01.2026 22:56 Відповісти
+6
ДТЕК нічого не робив в Києві по поточним ремонтам, все на соплях, бо наперсточник Ахметов на*срав на киян, гроші головне витягнути до останнього і кинути всіх
показати весь коментар
28.01.2026 23:02 Відповісти
+4
гнида ахметов один з тих хто грабував Україну і привів війну сюди

ригоанали з руським міром слова Вам про щось говорять .. хоча навряд
показати весь коментар
28.01.2026 22:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ахметівський ДТЕК вважав що війна відмінить зиму . чи як ?
показати весь коментар
28.01.2026 22:49 Відповісти
Заради правди, хоча сам не добре ставлюся до Ахметова, а що ДТЕК може зробити, коли кожного дня ворог знищує енергосистему? До цього ще добавилося налипання льоду.
показати весь коментар
28.01.2026 22:56 Відповісти
гнида ахметов один з тих хто грабував Україну і привів війну сюди

ригоанали з руським міром слова Вам про щось говорять .. хоча навряд
показати весь коментар
28.01.2026 22:59 Відповісти
ДТЕК нічого не робив в Києві по поточним ремонтам, все на соплях, бо наперсточник Ахметов на*срав на киян, гроші головне витягнути до останнього і кинути всіх
показати весь коментар
28.01.2026 23:02 Відповісти
криворогаті 8 міллярдів вкрали з бюджету Київа.
з тебе шнани зняли - от іди і ремонтуй...
показати весь коментар
28.01.2026 23:08 Відповісти
Україна скоро укладе угоду з кацапнею на капітуляцію
і остатки 73% покинуть країну.
остануться буба і їрмак на референдум - але красти вже не буде в кого.
показати весь коментар
28.01.2026 23:04 Відповісти
головне
"главное чтоб чтоб" - от з такими тіхарями Україна і має діло.
показати весь коментар
28.01.2026 23:17 Відповісти
вчити
українців мові... - тяжка праця але не нездоланна.
показати весь коментар
28.01.2026 23:27 Відповісти
вам не світить, так і помрете в мухосранську чтобаючи
показати весь коментар
28.01.2026 23:30 Відповісти
шось ви не дуже за чесью поспішаєте 😁
показати весь коментар
28.01.2026 23:36 Відповісти
тяжка праця, але з іншого боку ніхто і не обіцяв,

шо виковарюти русню з України буде легко...
показати весь коментар
28.01.2026 23:41 Відповісти
турбуйтеся
так буде принаймні поважно...
от бачите ви вже і які слова підучіли на мові.
а як ще добріше по рилу наваляти то і маму почнете на ВИ називати...
показати весь коментар
28.01.2026 23:35 Відповісти
знову все переплутали
рило це у вас - в українців обличчя
показати весь коментар
28.01.2026 23:38 Відповісти
Це тільки початок, а в неділю вночі -- 20С для Київа.
показати весь коментар
29.01.2026 00:24 Відповісти
тіпун вам на язик....
показати весь коментар
02.02.2026 06:27 Відповісти
я теж тюленів не стріляй
но ви ж кацапи - вас можна!
показати весь коментар
15.03.2026 02:54 Відповісти
 
 