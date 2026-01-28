Морози ускладнили роботу енергетиків: обмерзання обриває дроти і обламує опори, - ДТЕК

Енергетики на Одещині працюють у складних умовах через сильну ожеледицю та обмерзання електромереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії ДТЕК.

Фахівці фіксують до 10 сантиметрів льоду на окремих ділянках. Це створює значне навантаження на інфраструктуру. У деяких випадках дроти обламуються або падають опори, що суттєво ускладнює ремонтні роботи.

"На окремих ділянках ми заміряли до 10 сантиметрів мерзлоти. На фото - ще не найгірший варіант", – зазначили в ДТЕК.

Вага льоду пошкоджує мережі

Найбільшу загрозу становить саме вага льоду. Вона призводить до аварій та масових відключень. Ускладнює ситуацію й те, що дороги вкриті ожеледицею. Спецтехніка не завжди може дістатися місць аварій, тому енергетики часто йдуть пішки.

Попри складні умови, енергетики вже відновили світло для понад 101 тисячі сімей в області. Роботи тривають кілька днів і охоплюють майже всю територію Одещини. Найбільше перебоїв спостерігається у північних районах.

