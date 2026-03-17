Враг атаковал дронами Одесскую область: повреждены объекты энергетики и промышленной инфраструктуры, есть перебои со светом. ФОТО

В ночь на вторник, 17 марта 2026 года, войска РФ атаковали территорию Одесской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры

Как отмечается, в результате ночной атаки на юге Одесской области повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

"Пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

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Есть перебои с электроснабжением

По данным ОВА, в связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 16 марта продолжалась атака российских беспилотников на украинские города.

В частности, враг нанес удар по Запорожью: пострадали восемь человек.

По данным Воздушных сил, обезврежено 154 вражеских БПЛА из 178, есть попадания в 12 локациях.

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