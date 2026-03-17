Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено енергетику та промислову інфраструктуру, є перебої зі світлом. ФОТО

У ніч проти вівторка, 17 березня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено енергетику та інфраструктуру

Як зазначається, внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

"Постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Є перебої з електропостачанням

За даними ОВА, у звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері 16 березня тривала атака російських безпілотників на українські міста.

Зокрема, ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей.

За даними Повітряних сил, знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 178, є влучання на 12 локаціях.

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