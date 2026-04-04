Самоликвидация России, новая американская купюра, путинский ультиматум. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

Всё по-прежнему...

Такое будущее...

Ультиматум о выводе войск из Донбасса

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Самоликвидация

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Скоро

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Новая купюра

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Отдохнет, а затем снова откроет Ормузский пролив

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Основные тезисы за неделю

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