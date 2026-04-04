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Самоликвидация России, новая американская купюра, путинский ультиматум. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Всё по-прежнему...

фотожаба

Такое будущее...

фотожаба

Ультиматум о выводе войск из Донбасса

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Самоликвидация

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Скоро

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Новая купюра

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Отдохнет, а затем снова откроет Ормузский пролив

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фотожаба

фотожаба

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Основные тезисы за неделю

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Автор: 

Песков Дмитрий (2121) политика (7876) путин владимир (32691) фотожаба (15378) Трамп Дональд (8328) Орбан Виктор (847)
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Топ комментарии
+15
США наче починали допомагати іранському народу , знищити режим хеменеї...а виявляється ,шо США допомогають собі ,награбувати чуже ,а про народ Ірану , взагалі забули ...Білий дурдом , це копія кремлівської псіх лікарні...
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04.04.2026 11:21 Ответить
+9
Саме до виборів прем'єр Угорщини народить сина та назве його Путіним.
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04.04.2026 14:13 Ответить
+7
А що ще можна очікувати від звихнутого на грошах.
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04.04.2026 11:50 Ответить

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