Самоликвидация России, новая американская купюра, путинский ультиматум. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ"
Всё по-прежнему...
Такое будущее...
Ультиматум о выводе войск из Донбасса
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Самоликвидация
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Скоро
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Новая купюра
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Отдохнет, а затем снова откроет Ормузский пролив
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Основные тезисы за неделю
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