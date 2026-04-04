Самоліквідація росії, нова американська купюра, путінський ультиматум. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Таке майбутнє...

Ультиматум про виведення військ з Донбасу

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Самоліквідація

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Скоро

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Нова купюра

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Відпочине, а потім знову відкриє Ормузьку протоку

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Основні тези за тиждень

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