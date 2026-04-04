Самоліквідація росії, нова американська купюра, путінський ультиматум. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Все стабільно...
Таке майбутнє...
Ультиматум про виведення військ з Донбасу
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Самоліквідація
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Скоро
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Нова купюра
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Відпочине, а потім знову відкриє Ормузьку протоку
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Основні тези за тиждень
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