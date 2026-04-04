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Самоліквідація росії, нова американська купюра, путінський ультиматум. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Все стабільно...

фотожаба

Таке майбутнє...

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Ультиматум про виведення військ з Донбасу

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Самоліквідація

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фотожаба

Скоро

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Нова купюра

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Відпочине, а потім знову відкриє Ормузьку протоку

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фотожаба

фотожаба

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фотожаба

Основні тези за тиждень

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1886) політика (5426) путін володимир (25580) фотожаба (14866) Трамп Дональд (9070) Орбан Віктор (953)
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Топ коментарі
+15
США наче починали допомагати іранському народу , знищити режим хеменеї...а виявляється ,шо США допомогають собі ,награбувати чуже ,а про народ Ірану , взагалі забули ...Білий дурдом , це копія кремлівської псіх лікарні...
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04.04.2026 11:21 Відповісти
+9
Саме до виборів прем'єр Угорщини народить сина та назве його Путіним.
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04.04.2026 14:13 Відповісти
+7
А що ще можна очікувати від звихнутого на грошах.
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04.04.2026 11:50 Відповісти

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