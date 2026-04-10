Друга Зеленского Шефира заметили с Ахметовым на матче "Шахтера" в Польше. ФОТО

Экс-помощника президента Зеленского Сергея Шефира заметили на футбольном матче в Польше вместе с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии были опубликованы в сети.

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Шефир находился на трибунах стадиона "Висла" в польском Кракове, где проходил матч "Шахтера" и "АЗ" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций.

Поединок закончился победой украинского клуба со счетом 3:0.





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Кто такой Сергей Шефир?

Сергей Шефир был назначен первым помощником Зеленского в мае 2019 года, как только тот приступил к исполнению обязанностей президента.

Шефир - давний друг и бизнес-партнер Зеленского. Они знакомы с 1995 года, когда братья Сергей и Борис Шефиры организовывали в Кривом Роге фестиваль "КВН".

В 2003 году вместе с Зеленским они основали "Студию Квартал-95". Сергей Шефир был сценаристом, продюсером и директором Студии Квартал-95. По данным Следство.Инфо, именно Шефиру Зеленский передал свою долю в "Квартале-95" накануне президентских выборов 2019 года.

30 марта 2024 года Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника президента.

Во время заседания в ВАКС прокурор САП заявил, что Шефир и друг Зеленского Тимур Миндич обсуждали, где взять деньги на внесение залога за бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

По данным СМИ, детективы НАБУ демонтировали аппаратуру, с помощью которой длительное время велось негласное прослушивание нардепа "Слуги народа" Киселя, что вызвало "сильное беспокойство как у самого нардепа, так и у его давнего друга - Сергея Шефира".

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Галущенко, которого подозревают в коррупции, на должность министра энергетики лоббировал Шефир.

В феврале 2026 года стало известно, что Шефир уехал за границу.

В комментарии "Украинской правде" Шефир подтвердил, что уехал за границу: "Да, я уехал по своим делам, и это никак не связано с расследованием НАБУ, и уже в эти выходные буду в Киеве".

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