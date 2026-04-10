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Друга Зеленського Шефіра помітили з Ахметовим на матчі "Шахтаря" у Польщі. ФОТО

Експомічника президента Зеленського Сергія Шефіра помітили на футбольному матчі у Польщі разом із бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлини було оприлюднено в мережі.

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Подробиці

Шефір був на трибунах стадіону "Вісла" у польському Кракові, де відбувався матч "Шахтаря" та "АЗ" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Поєдинок закічився перемогою українського клубу з рахунком 3:0.

Шефіра помітили біля Ахметова на матчі Шахтаря
Шефіра помітили біля Ахметова на матчі Шахтаря

Читайте: Експомічник Зеленського Сергій Шефір про проросійські заяви свого брата Бориса: "Категорично не згоден"

Хто такий Сергій Шефір?

  • Сергій Шефір був призначений першим помічником Зеленського у травні 2019 року, як тільки той узявся за виконання обов’язків президента.
  • Шефір — давній друг і бізнес-партнер Зеленського. Вони знайомі з 1995 року, коли брати Сергій та Борис Шефіри організовували у Кривому Розі фестиваль "КВК".
  • У 2003 році разом із Зеленським вони заснували "Студію Квартал-95". Сергій Шефір був сценаристом, продюсером і директором Студії Квартал-95. За даними Слідство.Інфо, саме Шефіру Зеленський передав свою частку "Кварталу-95" напередодні президентських виборів 2019 року.

30 березня 2024 року Зеленський звільнив Шефіра з посади першого помічника президента.

Під час засідання у ВАКС прокурор САП заявив, що Шефір та друг Зеленського Тімур Міндіч обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

За даними ЗМІ, детективи НАБУ демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велось негласне прослуховування нардепа "Слуги народу" Кісєля, що викликало "сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у його давнього друга - Сергія Шефірa".

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Галущенка, якого підозрюють у корупції, на посаду міністра енергетики лобіював Шефір.

У лютому 2026 року стало відомо, що Шефір виїхав за кордон

У коментарі "Українській правді" Шефір підтвердив, що виїхав за кордон: "Так я виїхав по своїм справам, і це ніяк не пов'язано з розслідуванням НАБУ, і вже в ці вихідні буду в Києві".

Також читайте: Бізнес-соратники Зеленського по "Кварталу-95" перед великою війною отримали майже 100 млн руб. від держкомпанії РФ. ВIДЕО

Автор: 

Ахметов Рінат (2334) Шефір Сергій (139)
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Топ коментарі
+31
Вони живуть своє найкраще життя а плебс і бідняки хай воюють!
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10.04.2026 11:50 Відповісти
+24
ось вони реальні герої України,стовпи нації,власники газет,землі,надр ,.....ось тільки питання як так виходить що їх майно захищають ті хто свого навіть не мають????....
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10.04.2026 11:52 Відповісти
+21
Весело *********. А чого сумувати? Життя прекрасне .Скоро тарифи на електроенергію для народу підвищать. Ахмєтка потирає руки. Потужно.
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10.04.2026 12:02 Відповісти

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