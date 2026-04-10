Друга Зеленського Шефіра помітили з Ахметовим на матчі "Шахтаря" у Польщі. ФОТО

Експомічника президента Зеленського Сергія Шефіра помітили на футбольному матчі у Польщі разом із бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлини було оприлюднено в мережі.

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Подробиці

Шефір був на трибунах стадіону "Вісла" у польському Кракові, де відбувався матч "Шахтаря" та "АЗ" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Поєдинок закічився перемогою українського клубу з рахунком 3:0.





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Хто такий Сергій Шефір?

Сергій Шефір був призначений першим помічником Зеленського у травні 2019 року, як тільки той узявся за виконання обов’язків президента.

Шефір — давній друг і бізнес-партнер Зеленського. Вони знайомі з 1995 року, коли брати Сергій та Борис Шефіри організовували у Кривому Розі фестиваль "КВК".

У 2003 році разом із Зеленським вони заснували "Студію Квартал-95". Сергій Шефір був сценаристом, продюсером і директором Студії Квартал-95. За даними Слідство.Інфо, саме Шефіру Зеленський передав свою частку "Кварталу-95" напередодні президентських виборів 2019 року.

30 березня 2024 року Зеленський звільнив Шефіра з посади першого помічника президента.

Під час засідання у ВАКС прокурор САП заявив, що Шефір та друг Зеленського Тімур Міндіч обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

За даними ЗМІ, детективи НАБУ демонтували апаратуру, за допомогою якої тривалий час велось негласне прослуховування нардепа "Слуги народу" Кісєля, що викликало "сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у його давнього друга - Сергія Шефірa".

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що Галущенка, якого підозрюють у корупції, на посаду міністра енергетики лобіював Шефір.

У лютому 2026 року стало відомо, що Шефір виїхав за кордон.

У коментарі "Українській правді" Шефір підтвердив, що виїхав за кордон: "Так я виїхав по своїм справам, і це ніяк не пов'язано з розслідуванням НАБУ, і вже в ці вихідні буду в Києві".

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