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Курортный сезон в Крыму, "дедушка Путина" и Гитлер, пророчество Президента. Свежие фотожабы от "Цензор.НЕТ". ФОТО

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4078) политика (7800) путин владимир (32595) фотожаба (15303) Трамп Дональд (8192)
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Заціню тільки про 45. Усе інше насущне та вже нудне.
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12.06.2026 22:32 Ответить
 
 