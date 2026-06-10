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Новости Видео Пропаганда РФ
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Михалков о "деде Путина, который воевал" и спас собственноручно подстреленного австрийца: "Вы можете назвать хоть одного такого солдата в истории?".

Российская культурная и медийная элита в своем стремлении завоевать расположение Кремля продолжает создавать мифы вокруг семьи российского диктатора, которые всё больше напоминают абсурдную советскую пропаганду о "дедушке Ленине". Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным проявлением льстивости и создания культа личности отличился известный российский режиссер и ярый госпропагандист Никита Михалков.

В эфире одного из пропагандистских ресурсов Михалков с серьезным выражением лица рассказал "уникальную" и малореалистичную историю о невероятном милосердии родного деда Владимира Путина во время Первой мировой войны, якобы на австрийском фронте. По версии режиссера, предку диктатора удалось опередить вражеского стрелка, ранить его, а затем совершить "исторический подвиг", которому якобы нет аналогов в мире.

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"Вы знаете, я вам расскажу историю про деда Путина. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из бруствера и увидел, как австриец в него целится. И он успел первым выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет, больно ему - ранил. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой истории, который так сделал?", - пафосно заявил Михалков.

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кремль (758) Ленин Владимир (560) Михалков Никита (129) Первая мировая война (22) путин владимир (32590)
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Топ комментарии
+21
Врятував Гітлера?
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10.06.2026 10:10 Ответить
+20
Михалков так глибоко засунув язика у дупу Пукіну, що ненавмисно зробив його посміховиськом і на паРашці...
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10.06.2026 10:07 Ответить
+8
Встреча Н.К. Крупской, с пионерами:
"Помню случай... Когда мы были в ссылке, в Шушенском, Ильич как-то, брился... А рядом маленький мальчик, играет. Бреется Ильич, улыбается, да на мальчика поглядывает. Закончил бриться, бритву вытер полотенцем, и в футляр уложил.
А мог-бы и по горлышку, мальчишке, полоснуть...".
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10.06.2026 10:23 Ответить
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Михалков так глибоко засунув язика у дупу Пукіну, що ненавмисно зробив його посміховиськом і на паРашці...
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10.06.2026 10:07 Ответить
Старий та ще і дурний, цей бесогон ************!!!
Кінець все ближче…
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10.06.2026 10:21 Ответить
Встреча Н.К. Крупской, с пионерами:
"Помню случай... Когда мы были в ссылке, в Шушенском, Ильич как-то, брился... А рядом маленький мальчик, играет. Бреется Ильич, улыбается, да на мальчика поглядывает. Закончил бриться, бритву вытер полотенцем, и в футляр уложил.
А мог-бы и по горлышку, мальчишке, полоснуть...".
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10.06.2026 10:23 Ответить
Здається, що бесогон по своєму інтерпретував "Тихий Дон".

"Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и
ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные
топотали где-то сзади.
Высокий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти
в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий
повел пикой, натягивая изо всей силы поводья...
Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец без
винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок
австрийца, мокрую у шеи строчку воротника. Он догнал его, Распаленный
безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки,
Григорию не с руки было рубить, он, перевесившись с седла, косо держа
шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и
разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал;
повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца
чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами.
С виска его упавшая наосклиэь шашка стесала кожу; кожа висела над щекой
красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь.
Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели
залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у
него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с
длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно
поскользнувшись; глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной
коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы.
По улицам перестукивали редеющие выстрелы. Мимо Григория вспененная
лошадь протащила мертвого казака. Нога его застряла в стремени, и лошадь
несла, мотая избитое оголенное тело по камням.
Григорий видел только красную струю лампаса да изорванную зеленую
гимнастерку, сбившуюся комом выше головы.
Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо
него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Пронесли на шинели
раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным
серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их
слились в глазах Григория в студенистое, глиняного цвета пятно. Он бросил
поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому
солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув
грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо.
Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и
измученный - страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, - покривленный
суровый рот."
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10.06.2026 10:52 Ответить
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10.06.2026 10:30 Ответить
лізати дупу ху*лу щоб отримати ще одну нагороду
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10.06.2026 10:08 Ответить
Пакетом з пятьорочкі перев'язав? 🤣🤣🤣
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10.06.2026 10:08 Ответить
Нахріна він спас того австрійського художника?
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10.06.2026 11:17 Ответить
Лижет Михалков }{уйлу задницу, глубоко, с причмокиванием. Вдруг }{уйло как закричит, выгибается и кончает. Михалков вылезает, весь в гоVне и спеRме, довольно вытирает свои усы: - Вот видишь, Володя, а ты говорил «Цитадель» - гоVно. Могу же, когда хочу, до самого сердца пронять!
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10.06.2026 10:09 Ответить
дід Панас з своїми казками відпочиває !
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10.06.2026 10:09 Ответить
Врятував Гітлера?
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10.06.2026 10:10 Ответить
Саме так цю історію описав A.Hitler в своїй книзі "майн камп",як його врятував якийсь росіянин,правда після того як перев'язав, пошарив по всіх кишенях і забрав геть усе.😁
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10.06.2026 10:36 Ответить
википедия це підтверджує:
В 1913 году он переехал в Германию, а после начала Первой мировой войны добровольцем вступил в германскую армию. Во время войны был ранен и награждён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Железным крестом.
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10.06.2026 10:39 Ответить
Лейтенанта адольфа шикльгрубера Це просто байка на всі віка!
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10.06.2026 10:37 Ответить
Настала врємя аху*тельньіх історій
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10.06.2026 10:11 Ответить
Чому досі цей маразматик не зняв кіно про дєдапуйлавоєвалє? Такий сюжет пропадає.
На росіі був свій «Татаров», який теж вбивав «чеченців».
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10.06.2026 10:11 Ответить
"Дедапуйл"
Новий блокбастер від марвел
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10.06.2026 10:13 Ответить
Насправді дід шеломова був кухарем у бланка
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10.06.2026 10:12 Ответить
База
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10.06.2026 10:17 Ответить
Не все рассказано. Там есть продолжение. Дед не только перевязал автрийца, но и забрал к себе домой и тайно выходил. Потом договорился с машинистом паровоза и тайными колеями вывез автрийца в Вену. Благодарный австриец оказался артистом Венского оркестра и через 10 лет опять же тайно приехал в СССР и играл деду Путина на скрипке.
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10.06.2026 10:14 Ответить
Не... Австриец в оплобированном вагоне завез Ленина в самый Петербург!
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10.06.2026 10:35 Ответить
ну, не зовсім так.
історія вказує на однозначний розвиток подальших подій: австрієць повернувся на батьківщину де зайнявся політичною діяльністю, балотувався, став канцлером Німеччини, створив людиноневисницьку ідеологію, закінчив життя самогубством в травні 1945 року.
слід звернути увагу на те, що впродовж всієї кар'єри цей австірєць не втрачав зв'язку з росією, надихався її чорносотинцями, та із почуття вдячності особисто клопотав перед сталіним, щоб нащадки його рятівника були залучені до служби в лавах нквс.
нащадок діда-рятівника пам'ятає добрі сімейні розповіді про цього австрійця, про його внесок у боротьбу з "другорядними народами" та продовжує ним надихатися.
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10.06.2026 10:36 Ответить
Маразм крепчает! И не только у Михалкова, но у всей пропутинской обслуги.
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10.06.2026 10:16 Ответить
А потім, дєд путіна, проліз у Австрійський Генштаб, допоміг придумати Україну, і нишком приповз назад, щоб його не розстріляли за буржуазний український націоналізм.
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10.06.2026 10:18 Ответить
Згадалось, як х***о танцювало на весіллі у австрійської міністерки... То мабуть, він її родича "врятував"
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10.06.2026 10:18 Ответить
на самом деле тот дед спас 33 австрийца... просто ***** скромный, поэтому не рассказывает об этом михалкову, иначе тот язык до крови сотрет
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10.06.2026 10:20 Ответить
Це буде в наступній серії)))
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10.06.2026 10:39 Ответить
А що ви хочете від істоти чий предок за його словами пердів в постілі пєтрухі пєршого для сугрєва. Так званий "постєльнічій"
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10.06.2026 10:25 Ответить
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10.06.2026 10:27 Ответить
Чекаємо більш подробне відео від Юрія Великого,як дід ***** спасав австрійця,відсмоктував яд з місця від якого пішло його прізвисько.
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10.06.2026 10:29 Ответить
Професійно срарю лиже сраку.
Це у нього на геному рівні, спадкове, від дідів та придідів.
Ви можите назвати ще одного такого сраколіза - пристосуванця, як він, в історії?
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10.06.2026 10:30 Ответить
Богуцька не дуже відстає...
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10.06.2026 10:47 Ответить
Ну, zелене лайно ми не рахуємо бо тут маємот профі найвишего левела.
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10.06.2026 10:53 Ответить
Австриец был фельдфебель Адольф Шикльгрубер!
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10.06.2026 10:33 Ответить
Так вот почему путен неровно дышит по всему, что связано с Австрией. То генштаб по случаю и без случая вспомнит, то министра иностранных дел с лицом Лиама Нисона пригреет на Рязанщине.
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10.06.2026 10:33 Ответить
Скоріше:"Ви можете мені назвати мені таке брехло як цей дебіл михалков"
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10.06.2026 10:34 Ответить
У сенсі дебіла, у якого проблеми з логікою? 😁
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10.06.2026 10:36 Ответить
Ночью полез перевязать, чтоб никто не узнал из своих! Да, логично. Но ты ****** старый как про это узнал?
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10.06.2026 10:43 Ответить
час зняти фільм "Горбатий окоп" ))
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10.06.2026 10:48 Ответить
Цю та інші подібні історії племіннику Нікітє нашептав його дядько Михаїл - офіцер дивізії СС "Мертва голова", автор гімну цієї ж дивізії.
https://apostrophe.ua/ru/lime/learn/rodnoy-dyadya-nikityi-mihalkova-byil-ssovtsem-hudojnika-vpechatlili-priklyucheniya-brata-avtora-gimna-sssr.html
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10.06.2026 10:48 Ответить
Казковий долбограй
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10.06.2026 10:53 Ответить
Я не патриот? Я не патриот??? Да мой дед Гитлера в чемодане вывез из Берлина(c)Жириновский
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10.06.2026 10:59 Ответить
пуйловський дуполиз оприлюднив сцену з сценарію нового лайна-кіно, на яке вкрай потрібне бабло... з казни.
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10.06.2026 11:01 Ответить
михалкови - династія сраколизів - лизали сталіну, хрущу, брєжнєжву, ху...лу, в тих відморозків вже традиція - лизання диктаторам, за ради жолудів в корито.
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10.06.2026 11:08 Ответить
Це вже нагадує книгу Брежнєва "Малая земля". Але правди в тій книзі Брєжнєва значно більше ніж в казці про дєда путлєра!!!!
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10.06.2026 11:10 Ответить
 
 