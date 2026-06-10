Михалков о "деде Путина, который воевал" и спас собственноручно подстреленного австрийца: "Вы можете назвать хоть одного такого солдата в истории?".
Российская культурная и медийная элита в своем стремлении завоевать расположение Кремля продолжает создавать мифы вокруг семьи российского диктатора, которые всё больше напоминают абсурдную советскую пропаганду о "дедушке Ленине". Как сообщает Цензор.НЕТ, очередным проявлением льстивости и создания культа личности отличился известный российский режиссер и ярый госпропагандист Никита Михалков.
В эфире одного из пропагандистских ресурсов Михалков с серьезным выражением лица рассказал "уникальную" и малореалистичную историю о невероятном милосердии родного деда Владимира Путина во время Первой мировой войны, якобы на австрийском фронте. По версии режиссера, предку диктатора удалось опередить вражеского стрелка, ранить его, а затем совершить "исторический подвиг", которому якобы нет аналогов в мире.
"Вы знаете, я вам расскажу историю про деда Путина. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из бруствера и увидел, как австриец в него целится. И он успел первым выстрелить. И ранил этого австрийца. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет, больно ему - ранил. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой истории, который так сделал?", - пафосно заявил Михалков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кінець все ближче…
"Помню случай... Когда мы были в ссылке, в Шушенском, Ильич как-то, брился... А рядом маленький мальчик, играет. Бреется Ильич, улыбается, да на мальчика поглядывает. Закончил бриться, бритву вытер полотенцем, и в футляр уложил.
А мог-бы и по горлышку, мальчишке, полоснуть...".
"Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и
ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные
топотали где-то сзади.
Высокий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти
в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий
повел пикой, натягивая изо всей силы поводья...
Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец без
винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок
австрийца, мокрую у шеи строчку воротника. Он догнал его, Распаленный
безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки,
Григорию не с руки было рубить, он, перевесившись с седла, косо держа
шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и
разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал;
повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца
чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами.
С виска его упавшая наосклиэь шашка стесала кожу; кожа висела над щекой
красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь.
Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели
залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у
него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с
длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно
поскользнувшись; глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной
коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы.
По улицам перестукивали редеющие выстрелы. Мимо Григория вспененная
лошадь протащила мертвого казака. Нога его застряла в стремени, и лошадь
несла, мотая избитое оголенное тело по камням.
Григорий видел только красную струю лампаса да изорванную зеленую
гимнастерку, сбившуюся комом выше головы.
Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо
него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Пронесли на шинели
раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным
серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их
слились в глазах Григория в студенистое, глиняного цвета пятно. Он бросил
поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому
солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув
грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо.
Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и
измученный - страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, - покривленный
суровый рот."
В 1913 году он переехал в Германию, а после начала Первой мировой войны добровольцем вступил в германскую армию. Во время войны был ранен и награждён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Железным крестом.
На росіі був свій «Татаров», який теж вбивав «чеченців».
Новий блокбастер від марвел
історія вказує на однозначний розвиток подальших подій: австрієць повернувся на батьківщину де зайнявся політичною діяльністю, балотувався, став канцлером Німеччини, створив людиноневисницьку ідеологію, закінчив життя самогубством в травні 1945 року.
слід звернути увагу на те, що впродовж всієї кар'єри цей австірєць не втрачав зв'язку з росією, надихався її чорносотинцями, та із почуття вдячності особисто клопотав перед сталіним, щоб нащадки його рятівника були залучені до служби в лавах нквс.
нащадок діда-рятівника пам'ятає добрі сімейні розповіді про цього австрійця, про його внесок у боротьбу з "другорядними народами" та продовжує ним надихатися.
Це у нього на геному рівні, спадкове, від дідів та придідів.
Ви можите назвати ще одного такого сраколіза - пристосуванця, як він, в історії?
https://apostrophe.ua/ru/lime/learn/rodnoy-dyadya-nikityi-mihalkova-byil-ssovtsem-hudojnika-vpechatlili-priklyucheniya-brata-avtora-gimna-sssr.html