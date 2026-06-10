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Новини Відео Пропаганда РФ
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Михалков про "деда Путина, который воевал" і врятував власноруч підстреленого австрійця: "Вы можете назвать хоть одного такого солдата в истории?!". ВIДЕО

Російська культурна та медійна еліта у своєму прагненні вислужитися перед Кремлем продовжує створювати міфи навколо родини російського диктатора, які дедалі більше нагадують абсурдну радянську пропаганду про "дедушку Ленина". Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговим проявом улесливості та створення культу особистості відзначився відомий російський режисер і затятий держпропагандист Микита Михалков.

В ефірі одного з пропагандистських ресурсів Михалков з серйозним виразом обличчя розповів "унікальну" та малореалістичну історію про неймовірне милосердя рідного діда Володимира Путіна під час Першої світової війни, нібито на австрійському фронті. За версією режисера, предку диктатора вдалося випередити ворожого стрільця, поранити його, а потім здійснити "історичний подвиг", якому буцімто немає аналогів у світі.

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"Вы знаете, я вам расскажу историю про деда Путина. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из бруствера и увидел, как австриец в него целится. И он успел первый выстрелить. И ранил этого австриста. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет, больно ему - ранил. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой истории, который так сделал?", - пафосно заявив Михалков.

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кремль (571) Ленін Володимир (132) Михалков Микита (54) Перша світова війна (14) путін володимир (25478)
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Топ коментарі
+21
Врятував Гітлера?
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10.06.2026 10:10 Відповісти
+20
Михалков так глибоко засунув язика у дупу Пукіну, що ненавмисно зробив його посміховиськом і на паРашці...
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10.06.2026 10:07 Відповісти
+8
Встреча Н.К. Крупской, с пионерами:
"Помню случай... Когда мы были в ссылке, в Шушенском, Ильич как-то, брился... А рядом маленький мальчик, играет. Бреется Ильич, улыбается, да на мальчика поглядывает. Закончил бриться, бритву вытер полотенцем, и в футляр уложил.
А мог-бы и по горлышку, мальчишке, полоснуть...".
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10.06.2026 10:23 Відповісти
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Михалков так глибоко засунув язика у дупу Пукіну, що ненавмисно зробив його посміховиськом і на паРашці...
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10.06.2026 10:07 Відповісти
Старий та ще і дурний, цей бесогон ************!!!
Кінець все ближче…
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10.06.2026 10:21 Відповісти
Встреча Н.К. Крупской, с пионерами:
"Помню случай... Когда мы были в ссылке, в Шушенском, Ильич как-то, брился... А рядом маленький мальчик, играет. Бреется Ильич, улыбается, да на мальчика поглядывает. Закончил бриться, бритву вытер полотенцем, и в футляр уложил.
А мог-бы и по горлышку, мальчишке, полоснуть...".
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10.06.2026 10:23 Відповісти
Здається, що бесогон по своєму інтерпретував "Тихий Дон".

"Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и
ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные
топотали где-то сзади.
Высокий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти
в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий
повел пикой, натягивая изо всей силы поводья...
Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец без
винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок
австрийца, мокрую у шеи строчку воротника. Он догнал его, Распаленный
безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки,
Григорию не с руки было рубить, он, перевесившись с седла, косо держа
шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и
разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал;
повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца
чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами.
С виска его упавшая наосклиэь шашка стесала кожу; кожа висела над щекой
красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь.
Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели
залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у
него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с
длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно
поскользнувшись; глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной
коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы.
По улицам перестукивали редеющие выстрелы. Мимо Григория вспененная
лошадь протащила мертвого казака. Нога его застряла в стремени, и лошадь
несла, мотая избитое оголенное тело по камням.
Григорий видел только красную струю лампаса да изорванную зеленую
гимнастерку, сбившуюся комом выше головы.
Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо
него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Пронесли на шинели
раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным
серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их
слились в глазах Григория в студенистое, глиняного цвета пятно. Он бросил
поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому
солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув
грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо.
Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и
измученный - страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, - покривленный
суровый рот."
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10.06.2026 10:52 Відповісти
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10.06.2026 10:30 Відповісти
лізати дупу ху*лу щоб отримати ще одну нагороду
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10.06.2026 10:08 Відповісти
Пакетом з пятьорочкі перев'язав? 🤣🤣🤣
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10.06.2026 10:08 Відповісти
Нахріна він спас того австрійського художника?
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10.06.2026 11:17 Відповісти
Лижет Михалков }{уйлу задницу, глубоко, с причмокиванием. Вдруг }{уйло как закричит, выгибается и кончает. Михалков вылезает, весь в гоVне и спеRме, довольно вытирает свои усы: - Вот видишь, Володя, а ты говорил «Цитадель» - гоVно. Могу же, когда хочу, до самого сердца пронять!
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10.06.2026 10:09 Відповісти
дід Панас з своїми казками відпочиває !
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10.06.2026 10:09 Відповісти
Врятував Гітлера?
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10.06.2026 10:10 Відповісти
Саме так цю історію описав A.Hitler в своїй книзі "майн камп",як його врятував якийсь росіянин,правда після того як перев'язав, пошарив по всіх кишенях і забрав геть усе.😁
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10.06.2026 10:36 Відповісти
википедия це підтверджує:
В 1913 году он переехал в Германию, а после начала Первой мировой войны добровольцем вступил в германскую армию. Во время войны был ранен и награждён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Железным крестом.
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10.06.2026 10:39 Відповісти
Лейтенанта адольфа шикльгрубера Це просто байка на всі віка!
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10.06.2026 10:37 Відповісти
Настала врємя аху*тельньіх історій
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10.06.2026 10:11 Відповісти
Чому досі цей маразматик не зняв кіно про дєдапуйлавоєвалє? Такий сюжет пропадає.
На росіі був свій «Татаров», який теж вбивав «чеченців».
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10.06.2026 10:11 Відповісти
"Дедапуйл"
Новий блокбастер від марвел
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10.06.2026 10:13 Відповісти
Насправді дід шеломова був кухарем у бланка
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10.06.2026 10:12 Відповісти
База
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10.06.2026 10:17 Відповісти
Не все рассказано. Там есть продолжение. Дед не только перевязал автрийца, но и забрал к себе домой и тайно выходил. Потом договорился с машинистом паровоза и тайными колеями вывез автрийца в Вену. Благодарный австриец оказался артистом Венского оркестра и через 10 лет опять же тайно приехал в СССР и играл деду Путина на скрипке.
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10.06.2026 10:14 Відповісти
Не... Австриец в оплобированном вагоне завез Ленина в самый Петербург!
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10.06.2026 10:35 Відповісти
ну, не зовсім так.
історія вказує на однозначний розвиток подальших подій: австрієць повернувся на батьківщину де зайнявся політичною діяльністю, балотувався, став канцлером Німеччини, створив людиноневисницьку ідеологію, закінчив життя самогубством в травні 1945 року.
слід звернути увагу на те, що впродовж всієї кар'єри цей австірєць не втрачав зв'язку з росією, надихався її чорносотинцями, та із почуття вдячності особисто клопотав перед сталіним, щоб нащадки його рятівника були залучені до служби в лавах нквс.
нащадок діда-рятівника пам'ятає добрі сімейні розповіді про цього австрійця, про його внесок у боротьбу з "другорядними народами" та продовжує ним надихатися.
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10.06.2026 10:36 Відповісти
Маразм крепчает! И не только у Михалкова, но у всей пропутинской обслуги.
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10.06.2026 10:16 Відповісти
А потім, дєд путіна, проліз у Австрійський Генштаб, допоміг придумати Україну, і нишком приповз назад, щоб його не розстріляли за буржуазний український націоналізм.
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10.06.2026 10:18 Відповісти
Згадалось, як х***о танцювало на весіллі у австрійської міністерки... То мабуть, він її родича "врятував"
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10.06.2026 10:18 Відповісти
на самом деле тот дед спас 33 австрийца... просто ***** скромный, поэтому не рассказывает об этом михалкову, иначе тот язык до крови сотрет
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10.06.2026 10:20 Відповісти
Це буде в наступній серії)))
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10.06.2026 10:39 Відповісти
Це михалков ще про австрАлійцій не встиг нафантазувати..
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10.06.2026 11:21 Відповісти
А що ви хочете від істоти чий предок за його словами пердів в постілі пєтрухі пєршого для сугрєва. Так званий "постєльнічій"
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10.06.2026 10:25 Відповісти
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10.06.2026 10:27 Відповісти
Чекаємо більш подробне відео від Юрія Великого,як дід ***** спасав австрійця,відсмоктував яд з місця від якого пішло його прізвисько.
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10.06.2026 10:29 Відповісти
Професійно срарю лиже сраку.
Це у нього на геному рівні, спадкове, від дідів та придідів.
Ви можите назвати ще одного такого сраколіза - пристосуванця, як він, в історії?
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10.06.2026 10:30 Відповісти
Богуцька не дуже відстає...
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10.06.2026 10:47 Відповісти
Ну, zелене лайно ми не рахуємо бо тут маємот профі найвишего левела.
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10.06.2026 10:53 Відповісти
Австриец был фельдфебель Адольф Шикльгрубер!
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10.06.2026 10:33 Відповісти
Так вот почему путен неровно дышит по всему, что связано с Австрией. То генштаб по случаю и без случая вспомнит, то министра иностранных дел с лицом Лиама Нисона пригреет на Рязанщине.
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10.06.2026 10:33 Відповісти
Скоріше:"Ви можете мені назвати мені таке брехло як цей дебіл михалков"
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10.06.2026 10:34 Відповісти
У сенсі дебіла, у якого проблеми з логікою? 😁
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10.06.2026 10:36 Відповісти
Ночью полез перевязать, чтоб никто не узнал из своих! Да, логично. Но ты ****** старый как про это узнал?
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10.06.2026 10:43 Відповісти
час зняти фільм "Горбатий окоп" ))
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10.06.2026 10:48 Відповісти
Цю та інші подібні історії племіннику Нікітє нашептав його дядько Михаїл - офіцер дивізії СС "Мертва голова", автор гімну цієї ж дивізії.
https://apostrophe.ua/ru/lime/learn/rodnoy-dyadya-nikityi-mihalkova-byil-ssovtsem-hudojnika-vpechatlili-priklyucheniya-brata-avtora-gimna-sssr.html
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10.06.2026 10:48 Відповісти
Казковий долбограй
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10.06.2026 10:53 Відповісти
Я не патриот? Я не патриот??? Да мой дед Гитлера в чемодане вывез из Берлина(c)Жириновский
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10.06.2026 10:59 Відповісти
пуйловський дуполиз оприлюднив сцену з сценарію нового лайна-кіно, на яке вкрай потрібне бабло... з казни.
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10.06.2026 11:01 Відповісти
михалкови - династія сраколизів - лизали сталіну, хрущу, брєжнєжву, ху...лу, в тих відморозків вже традиція - лизання диктаторам, за ради жолудів в корито.
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10.06.2026 11:08 Відповісти
Це вже нагадує книгу Брежнєва "Малая земля". Але правди в тій книзі Брєжнєва значно більше ніж в казці про дєда путлєра!!!!
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10.06.2026 11:10 Відповісти
- А мій дід командира через лінію фронту переніс на собі!
- І що, його якось відзначили, нагородили?
- Авжеж, дали тушонку і сто рейхсмарок!
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10.06.2026 11:18 Відповісти
Обзор от ИИ /// В критической историографии масштабная фальсификация истории россии связывается с периодом правления императрицы Екатерины
Основная цель этих правок заключалась в том, чтобы обосновать имперские амбиции государства, оправдать территориальные захваты и создать для Московии древнюю славянскую родословную.
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10.06.2026 11:19 Відповісти
Все що потрібно знати про свиту сцаря-каблукана
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10.06.2026 11:21 Відповісти
Троє їх там було, поранених. Так сталося що він однією кулею їх поранив. І коли вже на третю ніч він до них поповз перев"язувати рани, дізнався, що то був Шикельгрубер, дід Шрьодера та дід Меркель.
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10.06.2026 11:22 Відповісти
 
 