Михалков про "деда Путина, который воевал" і врятував власноруч підстреленого австрійця: "Вы можете назвать хоть одного такого солдата в истории?!". ВIДЕО

Російська культурна та медійна еліта у своєму прагненні вислужитися перед Кремлем продовжує створювати міфи навколо родини російського диктатора, які дедалі більше нагадують абсурдну радянську пропаганду про "дедушку Ленина". Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговим проявом улесливості та створення культу особистості відзначився відомий російський режисер і затятий держпропагандист Микита Михалков.

В ефірі одного з пропагандистських ресурсів Михалков з серйозним виразом обличчя розповів "унікальну" та малореалістичну історію про неймовірне милосердя рідного діда Володимира Путіна під час Першої світової війни, нібито на австрійському фронті. За версією режисера, предку диктатора вдалося випередити ворожого стрільця, поранити його, а потім здійснити "історичний подвиг", якому буцімто немає аналогів у світі.

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"Вы знаете, я вам расскажу историю про деда Путина. Он воевал в Первую мировую войну на австрийском фронте. И он выглянул из бруствера и увидел, как австриец в него целится. И он успел первый выстрелить. И ранил этого австриста. И вот он сидит у себя в окопе, а тот стонет, больно ему - ранил. Он сидит, слушает. Он дождался ночи, перелез через бруствер, дополз до этого австрийца и своим пакетом перевязал ему рану. И вернулся обратно, пока его никто не видел, чтобы его не расстреляли за предательство. Вы можете мне назвать хоть одного солдата в мировой истории, который так сделал?", - пафосно заявив Михалков.