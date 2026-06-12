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Курортний сезон у Криму, "дєдушка путіна" та Гітлер, пророцтво Президента. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

фотожаба

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фотожаба

фотожаба

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1954) політика (5350) путін володимир (25483) фотожаба (14791) Трамп Дональд (8930)
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Заціню тільки про 45. Усе інше насущне та вже нудне.
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12.06.2026 22:32 Відповісти
Слабенька підбірка... Можна виділити - А ти і не уїдеш
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12.06.2026 23:26 Відповісти
Молодці, московити у реаліях сьогодення і лайна!!
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12.06.2026 23:32 Відповісти
 
 