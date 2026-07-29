Разоблачены еще 9 "уклонистских" схем в различных областях Украины: задержаны 23 организатора, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли девять новых схем уклонения от мобилизации в различных регионах Украины и задержали 23 организатора этих махинаций.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что за суммы до 23 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным уклониться от призыва с помощью поддельных документов или нелегальной переправки за границу вне пунктов пропуска.

Харьков

Так, в Харькове задержаны пять фигурантов. Ими оказались заведующий отделением терапии, врач-невропатолог, водитель местной больницы, а также оператор компьютерного набора экспертных команд и посредник, которые продавали уклонистам фиктивные медицинские справки с последующим установлением группы инвалидности.

Установлено, что участники махинации оформили поддельные документы для более чем 100 клиентов. В ходе 40 обысков у задержанных обнаружено свыше 12 млн грн, вероятно полученных преступным путем.

Львовская область

Во Львовской области контрразведка СБУ задержала начальника отдела оборонного предприятия, который брал взятки за помощь в трудоустройстве уклонистов на "зарезервированные" должности стратегически важного объекта.

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Николаев

В Николаеве сотрудники столичного главка СБУ задержали троих местных жителей, которые продавали уклонистам поддельные паспорта и водительские удостоверения граждан одной из стран Южного Кавказа.

Сообщается, что для конспирации дельцы отправляли готовые документы заказчикам через почтовые сервисы, а деньги за "услуги" получали на банковские реквизиты, избегая прямых контактов.

Зафиксировано, как фигуранты подготовили к сбыту более 150 подделок, которые военнообязанные планировали использовать при проверке документов сотрудниками ТЦК и правоохранительными органами.

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Кировоградская область

В Кировоградской области разоблачен директор частного медицинского учреждения, который организовал схему фиктивного оформления историй болезни для установления инвалидности уклонистам.

Установлено, что чиновник направлял клиентов на стационарное лечение, после чего вручал им поддельные медицинские заключения с тяжелыми диагнозами.

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Киев

В Киеве задержаны еще трое фигурантов. Ими оказались местный предприниматель, администратор столичного хостела и его помощник, которые вместе организовали нелегальный "трансфер" уклонистов через западную границу Украины.

Днепр

В Днепре задержан блогер, который на своей странице в TikTok с аудиторией почти 7 тыс. пользователей "сливал" координаты мобильных групп ТЦК и правоохранителей, чтобы избежать оповещения.

Работая водителем на частном предприятии, злоумышленник использовал рабочие поездки, чтобы отслеживать места сосредоточения военных и полицейских.

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Также в Днепре разоблачен делец, который продавал уклонистам фиктивные медицинские справки о проведении хирургических операций из-за "плохого" здоровья.

В дальнейшем фигурант обещал клиентам задействовать личные связи в ВВК для "списания" потенциальных призывников с воинского учета.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали еще шестерых организаторов незаконной переправки военнообязанных за границу. За деньги дельцы готовили клиентам маршруты пересечения границы через горную местность.

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Хмельницкая область

В Хмельницкой области разоблачены двое жителей Каменца-Подольского, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну Восточной Европы в обход контрольно-пропускных пунктов.

Установлено, что фигуранты предлагали клиентам "обходной" маршрут следования и обещали помощь в дальнейшей легализации за пределами Украины.

Что грозит

Отмечается, что в настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным лицом);

ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.















