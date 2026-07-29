Викрито ще 9 "ухилянтських" схем у різних областях України: затримано 23 організаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України і затримали 23 організаторів оборудок.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що за суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.

Харків

Так, у Харкові затримано п'ятьох фігурантів. Ними виявилися завідуючий відділенням терапії, лікар-невропатолог, водій місцевої лікарні, а також оператор комп'ютерного набору експертних команд та посередник, які продавали ухилянтам фіктивні меддовідки з подальшим встановленням групи інвалідності.

Встановлено, що учасники оборудки оформили підроблені документи для більше ніж 100 клієнтів. Під час 40 обшуків у затриманих виявлено понад 12 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Львівська область

На Львівщині контррозвідка СБУ затримала начальника відділу оборонного підприємства, який брав хабарі за допомогу в працевлаштуванні ухилянтів на "заброньовані" посади стратегічно важливого об’єкта.

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Миколаїв

У Миколаєві співробітники столичного главку СБУ затримали трьох місцевих жителів, які продавали ухилянтам фальшиві паспорти та водійські посвідчення громадян однієї з країн Південного Кавказу.

Повідомляється, що для конспірації ділки відправляли готові документи замовникам через поштові сервіси, а гроші за "послуги" отримували на банківські реквізити, уникаючи прямих контактів.

Задокументовано, як фігуранти підготували для збуту понад 150 фальшивок, які військовозобов’язані планували використовувати під час перевірки документів співробітниками ТЦК та правоохоронцями.

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Кіровоградська область

На Кіровоградщині викрито директора приватного медзакладу, який організував механізм фіктивного оформлення історій хвороб для встановлення інвалідності ухилянтам.

Встановлено, що посадовець направляв клієнтів на стаціонарне лікування, після чого вручав їм фейкові медвисновки з важкими діагнозами.

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Київ

У Києві затримано ще трьох фігурантів. Ними виявилися місцевий підприємець, адміністратор столичного хостелу та його помічник, які разом організували нелегальний "трансфер" ухилянтів через західний кордон України.

Дніпро

У Дніпрі затримано блогера, який на власній сторінці у тіктоку із аудиторією майже 7 тис. користувачів "зливав" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців для уникнення заходів оповіщення.

Працюючи водієм на приватному підприємстві, зловмисник використовував робочі поїздки, щоб відстежувати місця зосередження військових та поліцейських.

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Також у Дніпрі викрито ділка, який продавав ухилянтам фіктивні меддовідки щодо проведення хірургічних операцій через "погане" здоров’я.

Надалі фігурант обіцяв клієнтам задіяти особисті зв’язки у ВЛК для "списання" потенційних призовників з військового обліку.

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали ще шістьох організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За гроші ділки готували клієнтам маршрути перетину кордону через гірську місцевість.

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Хмельницька область

На Хмельниччині викрито двох мешканців Кам’янця-Подільського, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни східної Європи поза контрольно-пропускними пунктами.

Встановлено, що фігуранти видавали клієнтам "обхідний" маршрут руху та обіцяли допомогу з подальшою легалізацією за межами України.

Що загрожує

Зазначається, що наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою);

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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Зловмисникам загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.















