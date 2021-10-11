В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Чернигове проходит церемония прощания с народным депутатом Украины Антоном Поляковым.
Проводить политика в последний путь пришли коллеги, друзья и близкие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews.
Церемония прощания началась в 10:00 в Черниговской филармонии. Зал, где находится гроб с телом Антона Полякова, заполнен траурными венками и цветами. После этого запланировано отпевание Антона Полякова в Преображенском соборе, а на 13:00 прощание на кладбище "Яцево".
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Гроб с телом Полякова привезли на катафалке Cadillac Escalade, после чего занесли в дом черниговской филармонии. В помещении много венков, среди которых - большой венок от Верховной Рады.
Проститься с Поляковым приехали многие народные депутаты, в том числе экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава группы "За майбутнє" Тарас Батенко, Анна Скороход ("За майбутнє") и др..
Видео, фото: PavlovskyNews, novyny.live, apnews.com.ua
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
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А когда народный депутат положила на гроб цветы, то их оттуда почти сразу убрала мама Антона Полякова.
Полиция изъяла там целый сервер!
Сидел Поляков с двумя "друзьями" перед одной из камер.
https://www.youtube.com/watch?v=i_NteAozqg4
youtu.be/P4IXHhVfNSM?t=1204
По механизму действия и принципу влияния на организм любые опиаты (как синтетические, так и натуральные) и спиртное являются синергистами, т.е. усиливают эффект друг друга.
В начале 1970-х годов было доказано существование особой группы опиоидных нейрорецепторов, которые взаимодействуют со специфическими нейромедиаторами - энкефалинами и эндорфинами. Результатом этого процесса проявляется:
возникновением чувства удовольствия, эйфории, радости и других положительных эмоций (наркотическое и алкогольное опьянение);
снижением болевой и температурной чувствительности;
исчезновением симптомов абстинентного синдрома.
Говоря о совместимости алкоголя и метадона, специалисты подчеркивают, что и спиртное, и наркотический анальгетик не только снижает концентрации этих нейромедиаторов, но и нарушает их выработку.
Сначала этот процесс носит обратимый характер, тяжелые неврологические патологии диагностируются через 5-10 лет алкоголизма или 2-3 года наркомании. Но при одновременном употреблении негативные изменения развиваются быстрее.
Метадон и алкоголь: совместимость и возможные последствия
Влияние на пищеварительный тракт. Метаболизм синтетических опиатов и этанола происходит в печени. Поэтому многократно увеличивается риск стремительного прогрессирования стеатоза, гепатита, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы.
Поражение мочевыделительной системы. Метадон угнетает секреторную активность почек, а токсичные метаболиты этилового спирта выводятся именно с мочой. Соответственно, клиническая картина интоксикации усугубляется.
Воздействие на репродуктивную систему. Злоупотребление спиртным в сочетании с опиатами приводит к нарушению секреторной функции коры надпочечников и других эндокринных желез. Поэтому у мужчин снижается либидо, развивается импотенция, у женщин возникают разнообразные нарушения менструального цикла.
Но если речь идет о совместимости метадона и алкоголя, самыми опасными последствиями подобного «коктейля» являются неврологические заболевания. Отмечают:
ухудшение церебрального кровообращения и кислородное голодание клеток мозга;
необратимую гибель нейронов;
ухудшение интеллекта, памяти, когнитивных функций.
Признаки абстиненции развиваются быстрее, повышается риск галлюциноза, делирия и других психических расстройств.
Передозировка
Совместимость алкоголя и метадона опасна из-за возможной передозировки. Даже если принять лекарство в предписанном врачом количестве и выпить, возможны такие побочные реакции:
потеря сознания (вплоть до комы);
сужение зрачков;
медленное поверхностное дыхание;
замедление сердцебиения.
В тяжелых случаях (особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний эндокринной, нервной, пищеварительной системы) существует вероятность летального исхода.
Тела доставляли вертолетами.
Это его "демократический" выбор)))
А молодого чоловіка реально шкода, він був доброю людиною. Принаймі у мене складалося таке враження, коли я чула його інтерв'ю.