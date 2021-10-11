В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернигове проходит церемония прощания с народным депутатом Украины Антоном Поляковым.

Проводить политика в последний путь пришли коллеги, друзья и близкие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews.

Церемония прощания началась в 10:00 в Черниговской филармонии. Зал, где находится гроб с телом Антона Полякова, заполнен траурными венками и цветами. После этого запланировано отпевание Антона Полякова в Преображенском соборе, а на 13:00 прощание на кладбище "Яцево".

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Гроб с телом Полякова привезли на катафалке Cadillac Escalade, после чего занесли в дом черниговской филармонии. В помещении много венков, среди которых - большой венок от Верховной Рады.

Проститься с Поляковым приехали многие народные депутаты, в том числе экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава группы "За майбутнє" Тарас Батенко, Анна Скороход ("За майбутнє") и др..

















Видео, фото: PavlovskyNews, novyny.live, apnews.com.ua

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.