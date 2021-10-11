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Новости Видео Умер нардеп Поляков
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В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернигове проходит церемония прощания с народным депутатом Украины Антоном Поляковым.

Проводить политика в последний путь пришли коллеги, друзья и близкие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews.

Церемония прощания началась в 10:00 в Черниговской филармонии. Зал, где находится гроб с телом Антона Полякова, заполнен траурными венками и цветами.  После этого запланировано отпевание Антона Полякова в Преображенском соборе, а на 13:00 прощание на кладбище "Яцево".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление

Гроб с телом Полякова привезли на катафалке Cadillac Escalade, после чего занесли в дом черниговской филармонии. В помещении много венков, среди которых - большой венок от Верховной Рады.

Проститься с Поляковым приехали многие народные депутаты, в том числе экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава группы "За майбутнє" Тарас Батенко, Анна Скороход ("За майбутнє") и др..

В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 01
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 02
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 03
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 04
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 05
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 06
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 07
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым 08

Видео, фото: PavlovskyNewsnovyny.liveapnews.com.ua

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

Автор: 

похороны (1534) Чернигов (885) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+25
Антон, нормальный ты человек был, Земля тебе пухом.
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11.10.2021 12:16
+20
Канал Г+Г пришел интервью взять.....Иногда думаешь,как Всевышний терпит и смотрит что творит род человеческий и есть ли конец мерзостям человеческим. Как назвать существа,которые перешли уже все известные пределы, именно - существа,потому что это уже не люди!Каналу коломойского очень хочеться узнать ,как себя чувствует вдова и что думают другие о смерти 33 летнего мужика,еще два дня назад полностью здорового...Нет слов.
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11.10.2021 12:02
+17
Чтобы выйти на самих себя?За это париступление все же придется ответить, преступлений без наказания не бывает, тот кто думает что это не так ,просто не знает жизни.
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11.10.2021 12:06
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Правила форума Совет форумчан
мало нардепов действующих.
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11.10.2021 11:53 Ответить
А где же жена?
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11.10.2021 12:11 Ответить
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11.10.2021 12:14 Ответить
А любовница?
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11.10.2021 12:20 Ответить
меряет приставку "экс", оценивает репутационные потери, имхо
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11.10.2021 12:55 Ответить
Анна Скороход приехала в Черниговскую филармонию вся в слезах и черном платке. В руках народный депутат держала красный букет роз, а от общения с журналистами ее ограждало сопровождение. Стоит отметить, что жена Антона Полякова - Галина - в это время оплакивала мужа у гроба в зале Черниговской филармонии. Супруги воспитывали двоих детей. Галина Полякова во время приезда Анны Скороход находилась в тяжелом эмоциональном состоянии - постоянно плакала. Ее со всех сторон пытались поддержать родственники. Когда Анна Скороход зашла в зал Черниговской филармонии, вдова Антона Полякова спросила у нее, как она осмелилась туда прийти. После этого Галина Полякова вышла на улицу.
А когда народный депутат положила на гроб цветы, то их оттуда почти сразу убрала мама Антона Полякова.
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11.10.2021 14:08 Ответить
А де пруфи?
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11.10.2021 17:03 Ответить
https://telegraf.com.ua/politika/2021-10-11/5685513-skandal-na-pokhoronakh-polyakova-druzhina-nardepa-burkhlivo-vidreaguvala-na-poyavu-spivmeshkanki-foto-video
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11.10.2021 17:11 Ответить
отмечает новый статус - вдова
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11.10.2021 12:54 Ответить
Ждём видео с камер наблюдения в ресторане "Нуар".
Полиция изъяла там целый сервер!
Сидел Поляков с двумя "друзьями" перед одной из камер.
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11.10.2021 11:54 Ответить
звазвичай після вилучення відео з камер носії інформації "псуються".
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11.10.2021 12:00 Ответить
Або *********.
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11.10.2021 12:17 Ответить
прошли те времена когда портили или удаляли, сейчас дорисовывают и уберают что нужно и ненужно, и убеждают простолюдинов что это оригинал.
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11.10.2021 13:01 Ответить
Москаль - "Кто-то хотел, чтобы он ушел из жизни".
https://www.youtube.com/watch?v=i_NteAozqg4
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11.10.2021 18:03 Ответить
Это однозначно была сакральная жертва. А вот кому она выгодна? Вот главный вопрос. Он входил в депутатку группу "за майбутнє", которая контролируется Беней Коломойским. И это моет быть главной интригой, но почему-то об этом никто не упоминает
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11.10.2021 19:51 Ответить
якось дуже швиденько слідчі дозволили похорон..
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11.10.2021 11:56 Ответить
закопують сліди...
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11.10.2021 12:25 Ответить
а гарант уже выразил соболезнование ?
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11.10.2021 12:01 Ответить
Как Кучма Гонгадзе оплакивает. Второе ведро несут
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11.10.2021 12:08 Ответить
Видео не дождемся. Все будет подчищено и шито-крыто. В расследовании уже поставлена точка. Сам отравился и умер. Рабы захотели справедливости.... пашите и платите по тарифам с потолка. Радуйтесь, что еще живые....
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11.10.2021 12:01 Ответить
Охранники тоже не дураки. Уверен ,что если даже потрут, видео всплывет.
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11.10.2021 17:03 Ответить
Канал Г+Г пришел интервью взять.....Иногда думаешь,как Всевышний терпит и смотрит что творит род человеческий и есть ли конец мерзостям человеческим. Как назвать существа,которые перешли уже все известные пределы, именно - существа,потому что это уже не люди!Каналу коломойского очень хочеться узнать ,как себя чувствует вдова и что думают другие о смерти 33 летнего мужика,еще два дня назад полностью здорового...Нет слов.
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11.10.2021 12:02 Ответить
Антон как раз и входил в депутатскую группу " замайбутнє", которая принадлежит бене коломойскому. Что думаете по єтому поводу?
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11.10.2021 19:56 Ответить
Я не убийца,такой ответ вас устроит? Мне может не нравиться его выбор и политические взгляды,но травить человека метадоном за то что много знал и пытался это обнародовать, это уже даже не диктатура,это бандитский беспридел.Виноват перед Украиной ,как например Мецгер за финансирование ДНР,или Зе заслив кацапам вагнеровцев,они дожны быть судимы публично и сесть надолго,но убирать таким образом оппонентов...зверинец,под руководством шизофреника.
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11.10.2021 20:16 Ответить
Согласен, вы не убийца - вы супердетектив, который раскрыл преступление не выходя из квартиры
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12.10.2021 08:17 Ответить
Я имею в виду смерть Полякова
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12.10.2021 08:19 Ответить
А вы думаете это преступление раскроет зе власть? Тут на форуме скорее прозвучит реальная ситуация,чем от официальных оргаганов,которые все куплены тем же самым коломойским.
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12.10.2021 12:08 Ответить
Ну вот кто-то может объяснить, почему целая депутатская фракция не нашла средств для заграничной экспертизы?
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11.10.2021 12:04 Ответить
Чтобы выйти на самих себя?За это париступление все же придется ответить, преступлений без наказания не бывает, тот кто думает что это не так ,просто не знает жизни.
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11.10.2021 12:06 Ответить
Наверное жить хотят..
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11.10.2021 12:08 Ответить
Для этого и нужна экспертиза, чтобы тихо поодиночке не прикончили.
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11.10.2021 12:18 Ответить
Какой должна быть экспертиза.
youtu.be/P4IXHhVfNSM?t=1204
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11.10.2021 13:19 Ответить
Чувака отруїли. Почерк риганалів.
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11.10.2021 12:06 Ответить
Перед смертью дал показания, конечно убит ,ищите кому выгодно.
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11.10.2021 12:08 Ответить
Не риганалов, а ФСБ.
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11.10.2021 12:10 Ответить
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11.10.2021 12:26 Ответить
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11.10.2021 17:30 Ответить
згорів від горілки?
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11.10.2021 12:13 Ответить
Метадон и алкоголь

По механизму действия и принципу влияния на организм любые опиаты (как синтетические, так и натуральные) и спиртное являются синергистами, т.е. усиливают эффект друг друга.

В начале 1970-х годов было доказано существование особой группы опиоидных нейрорецепторов, которые взаимодействуют со специфическими нейромедиаторами - энкефалинами и эндорфинами. Результатом этого процесса проявляется:

возникновением чувства удовольствия, эйфории, радости и других положительных эмоций (наркотическое и алкогольное опьянение);
снижением болевой и температурной чувствительности;
исчезновением симптомов абстинентного синдрома.

Говоря о совместимости алкоголя и метадона, специалисты подчеркивают, что и спиртное, и наркотический анальгетик не только снижает концентрации этих нейромедиаторов, но и нарушает их выработку.

Сначала этот процесс носит обратимый характер, тяжелые неврологические патологии диагностируются через 5-10 лет алкоголизма или 2-3 года наркомании. Но при одновременном употреблении негативные изменения развиваются быстрее.
Метадон и алкоголь: совместимость и возможные последствия

Влияние на пищеварительный тракт. Метаболизм синтетических опиатов и этанола происходит в печени. Поэтому многократно увеличивается риск стремительного прогрессирования стеатоза, гепатита, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы.
Поражение мочевыделительной системы. Метадон угнетает секреторную активность почек, а токсичные метаболиты этилового спирта выводятся именно с мочой. Соответственно, клиническая картина интоксикации усугубляется.
Воздействие на репродуктивную систему. Злоупотребление спиртным в сочетании с опиатами приводит к нарушению секреторной функции коры надпочечников и других эндокринных желез. Поэтому у мужчин снижается либидо, развивается импотенция, у женщин возникают разнообразные нарушения менструального цикла.

Но если речь идет о совместимости метадона и алкоголя, самыми опасными последствиями подобного «коктейля» являются неврологические заболевания. Отмечают:

ухудшение церебрального кровообращения и кислородное голодание клеток мозга;
необратимую гибель нейронов;
ухудшение интеллекта, памяти, когнитивных функций.

Признаки абстиненции развиваются быстрее, повышается риск галлюциноза, делирия и других психических расстройств.
Передозировка

Совместимость алкоголя и метадона опасна из-за возможной передозировки. Даже если принять лекарство в предписанном врачом количестве и выпить, возможны такие побочные реакции:

потеря сознания (вплоть до комы);
сужение зрачков;
медленное поверхностное дыхание;
замедление сердцебиения.

В тяжелых случаях (особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний эндокринной, нервной, пищеварительной системы) существует вероятность летального исхода.
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11.10.2021 12:22 Ответить
хотів дуже весело жити? однієї горілки не вистачало?
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11.10.2021 12:24 Ответить
Да фиг его знает. Сейчас много многоборцев развелось. Мешают всякую дрянь. А может и спецом отравили. Х. з.
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11.10.2021 12:25 Ответить
може почав забагато балакати де не треба
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11.10.2021 12:28 Ответить
Метадоном его просто сделали в глазах других наркоманом. Что бы не расследовали убийство.
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11.10.2021 12:26 Ответить
дуже слушна думка...вірю
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11.10.2021 12:28 Ответить
Та хрен их знает. Не секрет же, что многие властьимущие сидят на всякой дряни.
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11.10.2021 13:01 Ответить
Друзья должны знать, принимал он наркоту раньше или нет.
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11.10.2021 13:15 Ответить
Друзья всі говорять, що він не випивав і не вживав наркотиків.
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11.10.2021 13:20 Ответить
навіщо заряженому мажору вживати наркотик для найнижчих прошарків наркоманів, якщо спокійно міг собі дозволити більш безпечний героїн та більш кайфовий кокаїн?
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11.10.2021 13:16 Ответить
Антон, нормальный ты человек был, Земля тебе пухом.
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11.10.2021 12:16 Ответить
Он жестко критиковал все антинародные законы. Наверное поняли, что "договориться" с ним нельзя, - вот и одним врагом для Слуг Сороса, а может не только Сороса , но точно не народа стало меньше. Светлая память ему, земля пухом.
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11.10.2021 20:24 Ответить
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11.10.2021 12:29 Ответить
У знакомого родственница на днях умерла так её отказываются хоронить под предлогом коронавируса хотя у них и место давно выкуплено и доки в порядке. А тут не успели травонуть и подалуйста хоронись никаких проблем.
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11.10.2021 12:39 Ответить
Ментов, которых чувак завалил на Житомирщине, Аваков уже на второй день похоронил на Лесном безо всякой экспертизы.
Тела доставляли вертолетами.
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11.10.2021 12:44 Ответить
обзавидовался?
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11.10.2021 12:53 Ответить
и как беременная анька скороход с женой покойного?
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11.10.2021 12:52 Ответить
как сестры
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11.10.2021 12:57 Ответить
Курви довели мужика.
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11.10.2021 13:23 Ответить
ну почему же?

Это его "демократический" выбор)))
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11.10.2021 13:27 Ответить
Принципового депутата просто вбили і правди ми ніколи не дізнаємося. Мало того, що вбили(отруїли), а ще на нього розповсюдили різний бруд, що алкоголік і наркоман. Точно так зроблять з тими, хто це робив, така вона карма, від неї не втекти і не заховатися. Будуть відповідати ще за такі дії крім них, як мінімум п'ять поколінь дітей, внуків, правнуків злочинців.
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11.10.2021 13:22 Ответить
100% так
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11.10.2021 13:52 Ответить
Кучма уконтропупив Гонгазде та Чорновола і нічого, мільярдер сам і його личинки разом з Пінчуком, а ви й далі вірте в вищу справедливість і карму.
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11.10.2021 18:12 Ответить
преступная Зе власть должна ответить за его смерть
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11.10.2021 14:45 Ответить
Правди ми ніколи не дізнаємось про це вбивство, тому доведеться чекати, кого миттєва карма накриє. Бо такі злочини ніколи не минають без покарання злочинців.

А молодого чоловіка реально шкода, він був доброю людиною. Принаймі у мене складалося таке враження, коли я чула його інтерв'ю.
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11.10.2021 15:23 Ответить
бесстыдная сьемка телефоном
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11.10.2021 19:29 Ответить
Полякова стопудово убили.
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11.10.2021 21:39 Ответить
 
 