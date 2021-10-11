У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чернігові проходить церемонія прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим.
Проводити політика в останню путь прийшли колеги, друзі та близькі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на APnews.
Церемонія прощання почалася о 10:00 в Чернігівській філармонії. Зал, де стоїть труна з Антоном Поляковим, заповнений траурними вінками і квітами. Після цього заплановано відспівування Антона Полякова в Преображенському соборі, а на 13:00 - прощання на кладовищі "Яцево".
Труну з тілом Полякова привезли на катафалку Cadillac Escalade, після чого занесли в будівлю чернігівської філармонії. У приміщенні багато вінків, серед яких - великий вінок від Верховної Ради.
Попрощатися з Поляковим приїхали багато народних депутатів, в тому числі ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава групи "За майбутнє" Тарас Батенко, Анна Скороход ("За майбутнє") та ін.
Відео, фото: PavlovskyNews, novyny.live, apnews.com.ua
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала в результаті реакції алкоголю і метадону.
Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.
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А когда народный депутат положила на гроб цветы, то их оттуда почти сразу убрала мама Антона Полякова.
Полиция изъяла там целый сервер!
Сидел Поляков с двумя "друзьями" перед одной из камер.
https://www.youtube.com/watch?v=i_NteAozqg4
youtu.be/P4IXHhVfNSM?t=1204
По механизму действия и принципу влияния на организм любые опиаты (как синтетические, так и натуральные) и спиртное являются синергистами, т.е. усиливают эффект друг друга.
В начале 1970-х годов было доказано существование особой группы опиоидных нейрорецепторов, которые взаимодействуют со специфическими нейромедиаторами - энкефалинами и эндорфинами. Результатом этого процесса проявляется:
возникновением чувства удовольствия, эйфории, радости и других положительных эмоций (наркотическое и алкогольное опьянение);
снижением болевой и температурной чувствительности;
исчезновением симптомов абстинентного синдрома.
Говоря о совместимости алкоголя и метадона, специалисты подчеркивают, что и спиртное, и наркотический анальгетик не только снижает концентрации этих нейромедиаторов, но и нарушает их выработку.
Сначала этот процесс носит обратимый характер, тяжелые неврологические патологии диагностируются через 5-10 лет алкоголизма или 2-3 года наркомании. Но при одновременном употреблении негативные изменения развиваются быстрее.
Метадон и алкоголь: совместимость и возможные последствия
Влияние на пищеварительный тракт. Метаболизм синтетических опиатов и этанола происходит в печени. Поэтому многократно увеличивается риск стремительного прогрессирования стеатоза, гепатита, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы.
Поражение мочевыделительной системы. Метадон угнетает секреторную активность почек, а токсичные метаболиты этилового спирта выводятся именно с мочой. Соответственно, клиническая картина интоксикации усугубляется.
Воздействие на репродуктивную систему. Злоупотребление спиртным в сочетании с опиатами приводит к нарушению секреторной функции коры надпочечников и других эндокринных желез. Поэтому у мужчин снижается либидо, развивается импотенция, у женщин возникают разнообразные нарушения менструального цикла.
Но если речь идет о совместимости метадона и алкоголя, самыми опасными последствиями подобного «коктейля» являются неврологические заболевания. Отмечают:
ухудшение церебрального кровообращения и кислородное голодание клеток мозга;
необратимую гибель нейронов;
ухудшение интеллекта, памяти, когнитивных функций.
Признаки абстиненции развиваются быстрее, повышается риск галлюциноза, делирия и других психических расстройств.
Передозировка
Совместимость алкоголя и метадона опасна из-за возможной передозировки. Даже если принять лекарство в предписанном врачом количестве и выпить, возможны такие побочные реакции:
потеря сознания (вплоть до комы);
сужение зрачков;
медленное поверхностное дыхание;
замедление сердцебиения.
В тяжелых случаях (особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний эндокринной, нервной, пищеварительной системы) существует вероятность летального исхода.
Тела доставляли вертолетами.
Это его "демократический" выбор)))
А молодого чоловіка реально шкода, він був доброю людиною. Принаймі у мене складалося таке враження, коли я чула його інтерв'ю.