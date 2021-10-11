У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернігові проходить церемонія прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим.

Проводити політика в останню путь прийшли колеги, друзі та близькі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на APnews.

Церемонія прощання почалася о 10:00 в Чернігівській філармонії. Зал, де стоїть труна з Антоном Поляковим, заповнений траурними вінками і квітами. Після цього заплановано відспівування Антона Полякова в Преображенському соборі, а на 13:00 - прощання на кладовищі "Яцево".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння

Труну з тілом Полякова привезли на катафалку Cadillac Escalade, після чого занесли в будівлю чернігівської філармонії. У приміщенні багато вінків, серед яких - великий вінок від Верховної Ради.

Попрощатися з Поляковим приїхали багато народних депутатів, в тому числі ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава групи "За майбутнє" Тарас Батенко, Анна Скороход ("За майбутнє") та ін.

















Відео, фото: PavlovskyNews, novyny.live, apnews.com.ua

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала в результаті реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.