УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12030 відвідувачів онлайн
Новини Відео Помер нардеп Поляков
17 569 71

У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернігові проходить церемонія прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим.

Проводити політика в останню путь прийшли колеги, друзі та близькі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на APnews.

Церемонія прощання почалася о 10:00 в Чернігівській філармонії. Зал, де стоїть труна з Антоном Поляковим, заповнений траурними вінками і квітами. Після цього заплановано відспівування Антона Полякова в Преображенському соборі, а на 13:00 - прощання на кладовищі "Яцево".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння

Труну з тілом Полякова привезли на катафалку Cadillac Escalade, після чого занесли в будівлю чернігівської філармонії. У приміщенні багато вінків, серед яких - великий вінок від Верховної Ради.

Попрощатися з Поляковим приїхали багато народних депутатів, в тому числі ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава групи "За майбутнє" Тарас Батенко, Анна Скороход ("За майбутнє") та ін.

У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 01
У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 02
У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 03
У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 04
У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 05
У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 06
У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 07
У Чернігові прощаються з нардепом Поляковим 08

Відео, фото: PavlovskyNewsnovyny.liveapnews.com.ua

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала в результаті реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

похорон (1289) Чернігів (788) Поляков Антон (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
Антон, нормальный ты человек был, Земля тебе пухом.
показати весь коментар
11.10.2021 12:16
+20
Канал Г+Г пришел интервью взять.....Иногда думаешь,как Всевышний терпит и смотрит что творит род человеческий и есть ли конец мерзостям человеческим. Как назвать существа,которые перешли уже все известные пределы, именно - существа,потому что это уже не люди!Каналу коломойского очень хочеться узнать ,как себя чувствует вдова и что думают другие о смерти 33 летнего мужика,еще два дня назад полностью здорового...Нет слов.
показати весь коментар
11.10.2021 12:02
+17
Чтобы выйти на самих себя?За это париступление все же придется ответить, преступлений без наказания не бывает, тот кто думает что это не так ,просто не знает жизни.
показати весь коментар
11.10.2021 12:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мало нардепов действующих.
показати весь коментар
11.10.2021 11:53 Відповісти
А где же жена?
показати весь коментар
11.10.2021 12:11 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 12:14 Відповісти
А любовница?
показати весь коментар
11.10.2021 12:20 Відповісти
меряет приставку "экс", оценивает репутационные потери, имхо
показати весь коментар
11.10.2021 12:55 Відповісти
Анна Скороход приехала в Черниговскую филармонию вся в слезах и черном платке. В руках народный депутат держала красный букет роз, а от общения с журналистами ее ограждало сопровождение. Стоит отметить, что жена Антона Полякова - Галина - в это время оплакивала мужа у гроба в зале Черниговской филармонии. Супруги воспитывали двоих детей. Галина Полякова во время приезда Анны Скороход находилась в тяжелом эмоциональном состоянии - постоянно плакала. Ее со всех сторон пытались поддержать родственники. Когда Анна Скороход зашла в зал Черниговской филармонии, вдова Антона Полякова спросила у нее, как она осмелилась туда прийти. После этого Галина Полякова вышла на улицу.
А когда народный депутат положила на гроб цветы, то их оттуда почти сразу убрала мама Антона Полякова.
показати весь коментар
11.10.2021 14:08 Відповісти
А де пруфи?
показати весь коментар
11.10.2021 17:03 Відповісти
https://telegraf.com.ua/politika/2021-10-11/5685513-skandal-na-pokhoronakh-polyakova-druzhina-nardepa-burkhlivo-vidreaguvala-na-poyavu-spivmeshkanki-foto-video
показати весь коментар
11.10.2021 17:11 Відповісти
отмечает новый статус - вдова
показати весь коментар
11.10.2021 12:54 Відповісти
Ждём видео с камер наблюдения в ресторане "Нуар".
Полиция изъяла там целый сервер!
Сидел Поляков с двумя "друзьями" перед одной из камер.
показати весь коментар
11.10.2021 11:54 Відповісти
звазвичай після вилучення відео з камер носії інформації "псуються".
показати весь коментар
11.10.2021 12:00 Відповісти
Або *********.
показати весь коментар
11.10.2021 12:17 Відповісти
прошли те времена когда портили или удаляли, сейчас дорисовывают и уберают что нужно и ненужно, и убеждают простолюдинов что это оригинал.
показати весь коментар
11.10.2021 13:01 Відповісти
Москаль - "Кто-то хотел, чтобы он ушел из жизни".
https://www.youtube.com/watch?v=i_NteAozqg4
показати весь коментар
11.10.2021 18:03 Відповісти
Это однозначно была сакральная жертва. А вот кому она выгодна? Вот главный вопрос. Он входил в депутатку группу "за майбутнє", которая контролируется Беней Коломойским. И это моет быть главной интригой, но почему-то об этом никто не упоминает
показати весь коментар
11.10.2021 19:51 Відповісти
якось дуже швиденько слідчі дозволили похорон..
показати весь коментар
11.10.2021 11:56 Відповісти
закопують сліди...
показати весь коментар
11.10.2021 12:25 Відповісти
а гарант уже выразил соболезнование ?
показати весь коментар
11.10.2021 12:01 Відповісти
Как Кучма Гонгадзе оплакивает. Второе ведро несут
показати весь коментар
11.10.2021 12:08 Відповісти
Видео не дождемся. Все будет подчищено и шито-крыто. В расследовании уже поставлена точка. Сам отравился и умер. Рабы захотели справедливости.... пашите и платите по тарифам с потолка. Радуйтесь, что еще живые....
показати весь коментар
11.10.2021 12:01 Відповісти
Охранники тоже не дураки. Уверен ,что если даже потрут, видео всплывет.
показати весь коментар
11.10.2021 17:03 Відповісти
Канал Г+Г пришел интервью взять.....Иногда думаешь,как Всевышний терпит и смотрит что творит род человеческий и есть ли конец мерзостям человеческим. Как назвать существа,которые перешли уже все известные пределы, именно - существа,потому что это уже не люди!Каналу коломойского очень хочеться узнать ,как себя чувствует вдова и что думают другие о смерти 33 летнего мужика,еще два дня назад полностью здорового...Нет слов.
показати весь коментар
11.10.2021 12:02 Відповісти
Антон как раз и входил в депутатскую группу " замайбутнє", которая принадлежит бене коломойскому. Что думаете по єтому поводу?
показати весь коментар
11.10.2021 19:56 Відповісти
Я не убийца,такой ответ вас устроит? Мне может не нравиться его выбор и политические взгляды,но травить человека метадоном за то что много знал и пытался это обнародовать, это уже даже не диктатура,это бандитский беспридел.Виноват перед Украиной ,как например Мецгер за финансирование ДНР,или Зе заслив кацапам вагнеровцев,они дожны быть судимы публично и сесть надолго,но убирать таким образом оппонентов...зверинец,под руководством шизофреника.
показати весь коментар
11.10.2021 20:16 Відповісти
Согласен, вы не убийца - вы супердетектив, который раскрыл преступление не выходя из квартиры
показати весь коментар
12.10.2021 08:17 Відповісти
Я имею в виду смерть Полякова
показати весь коментар
12.10.2021 08:19 Відповісти
А вы думаете это преступление раскроет зе власть? Тут на форуме скорее прозвучит реальная ситуация,чем от официальных оргаганов,которые все куплены тем же самым коломойским.
показати весь коментар
12.10.2021 12:08 Відповісти
Ну вот кто-то может объяснить, почему целая депутатская фракция не нашла средств для заграничной экспертизы?
показати весь коментар
11.10.2021 12:04 Відповісти
Чтобы выйти на самих себя?За это париступление все же придется ответить, преступлений без наказания не бывает, тот кто думает что это не так ,просто не знает жизни.
показати весь коментар
11.10.2021 12:06 Відповісти
Наверное жить хотят..
показати весь коментар
11.10.2021 12:08 Відповісти
Для этого и нужна экспертиза, чтобы тихо поодиночке не прикончили.
показати весь коментар
11.10.2021 12:18 Відповісти
Какой должна быть экспертиза.
youtu.be/P4IXHhVfNSM?t=1204
показати весь коментар
11.10.2021 13:19 Відповісти
Чувака отруїли. Почерк риганалів.
показати весь коментар
11.10.2021 12:06 Відповісти
Перед смертью дал показания, конечно убит ,ищите кому выгодно.
показати весь коментар
11.10.2021 12:08 Відповісти
Не риганалов, а ФСБ.
показати весь коментар
11.10.2021 12:10 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 12:26 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 17:30 Відповісти
згорів від горілки?
показати весь коментар
11.10.2021 12:13 Відповісти
Метадон и алкоголь

По механизму действия и принципу влияния на организм любые опиаты (как синтетические, так и натуральные) и спиртное являются синергистами, т.е. усиливают эффект друг друга.

В начале 1970-х годов было доказано существование особой группы опиоидных нейрорецепторов, которые взаимодействуют со специфическими нейромедиаторами - энкефалинами и эндорфинами. Результатом этого процесса проявляется:

возникновением чувства удовольствия, эйфории, радости и других положительных эмоций (наркотическое и алкогольное опьянение);
снижением болевой и температурной чувствительности;
исчезновением симптомов абстинентного синдрома.

Говоря о совместимости алкоголя и метадона, специалисты подчеркивают, что и спиртное, и наркотический анальгетик не только снижает концентрации этих нейромедиаторов, но и нарушает их выработку.

Сначала этот процесс носит обратимый характер, тяжелые неврологические патологии диагностируются через 5-10 лет алкоголизма или 2-3 года наркомании. Но при одновременном употреблении негативные изменения развиваются быстрее.
Метадон и алкоголь: совместимость и возможные последствия

Влияние на пищеварительный тракт. Метаболизм синтетических опиатов и этанола происходит в печени. Поэтому многократно увеличивается риск стремительного прогрессирования стеатоза, гепатита, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы.
Поражение мочевыделительной системы. Метадон угнетает секреторную активность почек, а токсичные метаболиты этилового спирта выводятся именно с мочой. Соответственно, клиническая картина интоксикации усугубляется.
Воздействие на репродуктивную систему. Злоупотребление спиртным в сочетании с опиатами приводит к нарушению секреторной функции коры надпочечников и других эндокринных желез. Поэтому у мужчин снижается либидо, развивается импотенция, у женщин возникают разнообразные нарушения менструального цикла.

Но если речь идет о совместимости метадона и алкоголя, самыми опасными последствиями подобного «коктейля» являются неврологические заболевания. Отмечают:

ухудшение церебрального кровообращения и кислородное голодание клеток мозга;
необратимую гибель нейронов;
ухудшение интеллекта, памяти, когнитивных функций.

Признаки абстиненции развиваются быстрее, повышается риск галлюциноза, делирия и других психических расстройств.
Передозировка

Совместимость алкоголя и метадона опасна из-за возможной передозировки. Даже если принять лекарство в предписанном врачом количестве и выпить, возможны такие побочные реакции:

потеря сознания (вплоть до комы);
сужение зрачков;
медленное поверхностное дыхание;
замедление сердцебиения.

В тяжелых случаях (особенно при наличии сопутствующих хронических заболеваний эндокринной, нервной, пищеварительной системы) существует вероятность летального исхода.
показати весь коментар
11.10.2021 12:22 Відповісти
хотів дуже весело жити? однієї горілки не вистачало?
показати весь коментар
11.10.2021 12:24 Відповісти
Да фиг его знает. Сейчас много многоборцев развелось. Мешают всякую дрянь. А может и спецом отравили. Х. з.
показати весь коментар
11.10.2021 12:25 Відповісти
може почав забагато балакати де не треба
показати весь коментар
11.10.2021 12:28 Відповісти
Метадоном его просто сделали в глазах других наркоманом. Что бы не расследовали убийство.
показати весь коментар
11.10.2021 12:26 Відповісти
дуже слушна думка...вірю
показати весь коментар
11.10.2021 12:28 Відповісти
Та хрен их знает. Не секрет же, что многие властьимущие сидят на всякой дряни.
показати весь коментар
11.10.2021 13:01 Відповісти
Друзья должны знать, принимал он наркоту раньше или нет.
показати весь коментар
11.10.2021 13:15 Відповісти
Друзья всі говорять, що він не випивав і не вживав наркотиків.
показати весь коментар
11.10.2021 13:20 Відповісти
навіщо заряженому мажору вживати наркотик для найнижчих прошарків наркоманів, якщо спокійно міг собі дозволити більш безпечний героїн та більш кайфовий кокаїн?
показати весь коментар
11.10.2021 13:16 Відповісти
Антон, нормальный ты человек был, Земля тебе пухом.
показати весь коментар
11.10.2021 12:16 Відповісти
Он жестко критиковал все антинародные законы. Наверное поняли, что "договориться" с ним нельзя, - вот и одним врагом для Слуг Сороса, а может не только Сороса , но точно не народа стало меньше. Светлая память ему, земля пухом.
показати весь коментар
11.10.2021 20:24 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2021 12:29 Відповісти
У знакомого родственница на днях умерла так её отказываются хоронить под предлогом коронавируса хотя у них и место давно выкуплено и доки в порядке. А тут не успели травонуть и подалуйста хоронись никаких проблем.
показати весь коментар
11.10.2021 12:39 Відповісти
Ментов, которых чувак завалил на Житомирщине, Аваков уже на второй день похоронил на Лесном безо всякой экспертизы.
Тела доставляли вертолетами.
показати весь коментар
11.10.2021 12:44 Відповісти
обзавидовался?
показати весь коментар
11.10.2021 12:53 Відповісти
и как беременная анька скороход с женой покойного?
показати весь коментар
11.10.2021 12:52 Відповісти
как сестры
показати весь коментар
11.10.2021 12:57 Відповісти
Курви довели мужика.
показати весь коментар
11.10.2021 13:23 Відповісти
ну почему же?

Это его "демократический" выбор)))
показати весь коментар
11.10.2021 13:27 Відповісти
Принципового депутата просто вбили і правди ми ніколи не дізнаємося. Мало того, що вбили(отруїли), а ще на нього розповсюдили різний бруд, що алкоголік і наркоман. Точно так зроблять з тими, хто це робив, така вона карма, від неї не втекти і не заховатися. Будуть відповідати ще за такі дії крім них, як мінімум п'ять поколінь дітей, внуків, правнуків злочинців.
показати весь коментар
11.10.2021 13:22 Відповісти
100% так
показати весь коментар
11.10.2021 13:52 Відповісти
Кучма уконтропупив Гонгазде та Чорновола і нічого, мільярдер сам і його личинки разом з Пінчуком, а ви й далі вірте в вищу справедливість і карму.
показати весь коментар
11.10.2021 18:12 Відповісти
преступная Зе власть должна ответить за его смерть
показати весь коментар
11.10.2021 14:45 Відповісти
Правди ми ніколи не дізнаємось про це вбивство, тому доведеться чекати, кого миттєва карма накриє. Бо такі злочини ніколи не минають без покарання злочинців.

А молодого чоловіка реально шкода, він був доброю людиною. Принаймі у мене складалося таке враження, коли я чула його інтерв'ю.
показати весь коментар
11.10.2021 15:23 Відповісти
бесстыдная сьемка телефоном
показати весь коментар
11.10.2021 19:29 Відповісти
Полякова стопудово убили.
показати весь коментар
11.10.2021 21:39 Відповісти
 
 