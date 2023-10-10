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Заседание суда по делу полковника Червинского. ВИДЕО

Заседание суда по делу разведчика Романа Червинского.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ППК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Читайте: Разведчик Червинский – прокурорам: Я не понимаю, какое преступление я совершил. Покажите мне в деле, где я передал информацию россиянам

Автор: 

суд (25110) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+22
Червінський - один з найздібніших фахівців у розвідці. Утримуючи його під вартою, ОПа єрмака навмисне лишає Україну розробок, що шкодять ворогові. То хто тут вороги нашої держави питання навіть не стоїть.
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10.10.2023 17:31
+20
Подонки, блдь! Гнати цю ЗЕшоблу нах!!!
І це треба робити ВЖЕ, бо далі буде тільки гірше!
Вони користуються тим, що зараз війна і люди бояться збиратись та виступати проти!
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10.10.2023 17:20
+9
У судді скільки квартир в Києві.....
Чи має Громадянство РФії.....
????????????????????????????
А потім можна судити!!!!!
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10.10.2023 17:34
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Правила форума Совет форумчан
Подонки, блдь! Гнати цю ЗЕшоблу нах!!!
І це треба робити ВЖЕ, бо далі буде тільки гірше!
Вони користуються тим, що зараз війна і люди бояться збиратись та виступати проти!
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10.10.2023 17:20 Ответить
Так вони і є співучастниками терору , геноциду проти України і її громадян ! Цитата зе « какая різниця»де мільярди дерти , навіть на крові 🤢🤡:» я б втрачав 7 мільярдів»!
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10.10.2023 18:29 Ответить
Червінський - один з найздібніших фахівців у розвідці. Утримуючи його під вартою, ОПа єрмака навмисне лишає Україну розробок, що шкодять ворогові. То хто тут вороги нашої держави питання навіть не стоїть.
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10.10.2023 17:31 Ответить
У судді скільки квартир в Києві.....
Чи має Громадянство РФії.....
????????????????????????????
А потім можна судити!!!!!
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10.10.2023 17:34 Ответить
Червінський, майбутній Герой України.. і депутат трьох скликань..
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10.10.2023 17:40 Ответить
ЯКА ГАНЬБА!!
ЦЕ СУДИЛИЩЕ, а не суд....
Йде війна, а патріот держави за гратами....
Буде нам з чим розбиратися після перемоги...
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10.10.2023 17:53 Ответить
Сотні-тисячі суддів бояться зермака-татарова-портнова.
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10.10.2023 18:29 Ответить
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10.10.2023 18:30 Ответить
б этом депутат страны Джордж Симион https://www.facebook.com/george.simion.unire сообщил в Facebook, передает "ДС".

"Официально. С болью в сердце сообщаем, что храбрый президент Украины Владимир Зеленский сегодня не прибудет в парламент Румынии", - написал он.

О том, почему отменено выступление главы украинского государства пока неизвестно
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10.10.2023 18:51 Ответить
храброму зелезиденту ермак в трусики накакал, и ещё забрать могут как чауса в багажник
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10.10.2023 18:56 Ответить
Судилище , устроенное зелёной властью !
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10.10.2023 20:19 Ответить
 
 